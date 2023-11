Kolumni: Tennis tekee ihmisestä paremman

Suomalaisessa urheilussa tapahtuu (liian) harvoin asioita, joita ei uskonut koskaan tapahtuvan. Asioita, joiden mittakaava on niin valtava, ettei sitä osata tai aina edes haluta ymmärtää.

Viimeisten 30 vuoden aikana kyseisiä mittakaavahaasteita ovat tuottaneet esimerkiksi uimarit Jani Sievinen ja Antti Kasvio, jalkapalloilijat Jari Litmanen ja Sami Hyypiä, formulakuskit Mika Häkkinen ja Kimi Räikkönen, Suomen miesten lentopallomaajoukkue sekä koripalloilija Lauri Markkanen.

Yhden klassisimmista mittakaavahaasteista loi tennispelaaja Jarkko Nieminen. Tosin Nieminen tuntui olevan ainakin uransa päätyttyä enemmistön mielestä aliarvostettu, mikä jo sinänsä on eräänlainen sporttiparadoksi.

Nieminen oli mukana myös tuoreimmassa mittakaavahaasteessa, kun Suomen miesten tennismaajoukkue eteni Davis Cupissa 153 maan joukossa neljän parhaan joukkoon. Vaikka kuinka edellistä lausetta on viimeisten päivien aikana toistanut, on sen ymmärtäminen haastavaa.

Kärkkäimmät urheilutoimittajat ovat pyrkineet pienentämään mittakaavaa muistuttamalla muun muassa Davis Cupin uudistuksista sekä pelialustasta, jotka suosivat Suomea muita maita enemmän.

Vaikka saduissa on aina sattumia, Argentiinan, Kroatian, USA:n ja Kanadan kaltaisten tennisjättien kaataminen saman kalenterivuoden aikana ei jätä sattumalle sijaa. Kaiken lisäksi tämä tennissatu oli täyttä totta, vaikka miten lyöntikättä nipistelisi.

Yllättävä tennismenestys ei poikennut muiden lajien menestyksessä siinä, että suurimman ällistyksen ja hehkutuksen laannuttua jatkokysymyksissä esiin nousi suomalaisen urheilun suurin kirosana eli ”buumi”.

Suomalaista urheilutarinaa on kirjoitettu jo niin monta lukua, että viimeistään nyt olisi ymmärrettävä, ettei huippu-urheilumenestys valu automaattisesti ruohonjuuritasolle. Mutta kun sitä samaa tarinaa halutaan kertoa mahdollisimman kauniina, niin sen kirjoittajat ylläpitävät esikuvamyyttiä ja haluavat monimutkaisiin ja vaikeisiin asioihin yksinkertaisia ja helppoja ratkaisuja.

”Buumi” eli yllättävä ja nopea noususuhdanne muuttaa työtä vaativat asiat itsestäänselvyyksiksi, laiskistaa toimijoita ja tekee varmuudella edessä olevasta laskusuhdanteesta entistä vaikeamman, jopa fataalin. Sitä paitsi yhdenkään lajin, seuran tai sarjan ei tulisi toivoa ”buumia” vaan tavoitella pitkäjänteistä toimintaa, jossa ei juosta trendien perässä vaan varmistetaan sujuvat sukupolvenvaihdot.

Eikä suomalainen tennis edes kaipaa ”buumia” taakseen, sillä tunnusluvut ovat nousseet tasaisesti jo lähes kymmenen vuotta. Kilpapelaajia on yli 5 000, seuroissa on yli 26 000 jäsentä ja harrastajamäärä on noussut jo 130 000:een.

Luvut olisivat vieläkin suuremmat, jos halliverkosto olisi laajempi. Esimerkiksi 50 000 asukkaan Salossa on vain kaksi sisäkenttää.

Investoinnit ovat olleet tunnetuista syistä jäissä, sillä epävarman taloustilanteen lisäksi yhdelle tenniskentälle mahtuu kolme padelkenttää eli kuusi kertaa enemmän pelaajia, joista voi nyhtää jopa viisinkertaisen tuoton tennikseen verrattuna.

Elitistisenä edelleen pidettävän tenniksen tulisikin sanoittaa oma tarinansa uudesta näkökulmasta. Aloitin itse tenniksen kolmikymppisenä, ja vaikka tämä kuulostaa kahden markan Coelholta, niin en ole oppinut aikuisiällä missään muualla elämästä niin paljon kuin tenniskentällä.

Tenniksen kokovartalopeili on 200 neliömetrin kenttäpuolisko, jossa olet ypöyksin ja vastuussa vain itsestäsi. Tenniksen soittolista on oma mieli, joka ei saa karata makaronilaatikkoon tai renkaiden vaihtoon, muuten osumakohta on viisi senttiä väärässä kohdassa ja syötönpalautus pamahtaa pressuun.

Mutta tennis ei pelkästään opeta itsehillintää ja paranna keskittymiskykyä. Sen paikoin raivostuttava haastavuus vetää joka kerta nöyräksi ja opettaa pelaajan kunnioittamaan sekä peliä että vastustajaa.

Kaupan päälle tulee hiki, joka on vain pieni bonus siihen verrattuna, että mokomaa karvapalloa lätkimällä voit tulla paremmaksi ihmiseksi.