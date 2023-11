KORJAUS: Vapaaehtoiset avasivat Helsinkiin huumeiden käyttötilan, poliisi määräsi teltan purettavaksi

Poliisi määräsi vapaaehtoisten Helsinkiin pystyttämän huumeiden käyttötilan purettavaksi. Aktivistit purkivat käyttötilaksi tarkoitetun teltan sen jälkeen kun paikalle tuli useita poliisipartioita. Teltta sijaitsi Helsingin Kallion liepeillä Dallapénpuistossa. Yksi vapaaehtoisista, Juha-Pekka Pääskysaari, sanoo, että poliisi perusteli purkumääräystä sillä, että käyttötilaa ei tämänhetkisen lainsäädännön takia voida pitää.

Vapaaehtoisten tempauksen taustalla oli Pääskysaaren mukaan turhautuminen siihen, että käyttöhuoneiden perustaminen Suomessa on edennyt niin hitaasti. Valvotut käyttöhuoneet ovat tiloja, joissa huumeita pistämällä käyttävät ihmiset voivat käyttää turvallisesti ja saada neuvontaa ja apua.

– Yksinkertaisesti sanottuna tämä on kansalaistottelemattomuutta, Pääskysaari sanoi STT:lle aiemmin.

Käyttöhuoneen pystyttämisellä haluttiin myös nostaa esille sitä, miten yhteiskunnassa suhtaudutaan päihdesairaisiin ihmisiin.

– Miten voi tässä yhteiskunnassa olla yksi ihmisryhmä, jonka sairauteen suhtaudutaan tällä tavalla, että sitä ei hoideta. Kyseessä on kuolemanvakava sairaus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on suosittanut käyttöhuonekokeilun aloittamista Suomessa. Sen selvityksen mukaan käyttöhuoneet tavoittaisivat kaikkein marginalisoituneimpia huumeiden käyttäjiä ja ne voisivat parantaa ongelmakäyttäjien mahdollisuutta päästä terveyspalveluiden piiriin.

Suomen lainsäädäntö ei salli huumeiden käyttöhuoneita, sillä huumausaineiden käyttö ja hallussapito myös omaa käyttöä varten on kielletty. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) virkamiesselvitys suositti alkuvuonna, että käyttöhuoneiden kokeilemisesta säädettäisiin oma erillislakinsa.

Käyttöhuoneita on Euroopassa yhteensä noin 90. Ne sijaitsevat muun muassa Hollannissa, Espanjassa, Tanskassa, Ranskassa, Norjassa ja Sveitsissä.

”En näe mitään negatiivista”

Dallapénpuiston läheisen kahvilan terassilla iltapäiväänsä viettänyt Miska Soini, 44, sanoo pitävänsä fiksuna, että huumeita käyttävät ihmiset voisivat käyttää niitä valvotuissa olosuhteissa.

Myös puistossa piknikillä olleet Iida Jalola, 25, ja Tinja Korpelainen, 24, pitävät käyttöhuoneita hyvänä asiana.

– Opiskelen sosionimiksi ja olen perehtynyt aiheeseen ja kannatan niitä. Maailmalla on nähty, että se on toimiva järjestely. Koska ihmiset käyttävät joka tapauksessa, on parempi, että heillä on turvallinen paikka käyttää. En näe mitään negatiivista, Jalonen sanoo.

Korpelainen uskoo, että käyttöhuoneissa ihmisille voitaisiin tarjota apua nykyistä matalammalla kynnyksellä. Hän katsoo myös, että kun ihmisten ei tarvitsisi enää käyttää yleisillä paikoilla, vähemmän jäisi ruiskuja paikoille, joissa niistä voi olla muille ihmisille vaaraa.

– Se olisi kaikille parempi. En usko, että ne jotka käyttävät haluisivat elää sitä elämää. Pitäisi näyttää ihmisille, että jotain voi tehdä ja jos he eivät pysty siihen yksin, on ihmisiä, jotka voivat auttaa. Sellaista yhteisöllisyyttä.

Infektioiden hoito tulee kalliiksi

Käyttöhuonetempauksen takana olevan Pääskysaaren mukaan käyttöhuoneiden kohtaama vastustus Suomessa perustuu väärinkäsityksiin ja ennakkoluuloihin. On muun muassa esitetty, ettei niistä olisi täällä niin suurta hyötyä, sillä ongelmakäyttö painottuu buprenorfiiniin, joka vaikuttaa pidemmän ajan kuin muut opioidit. Tämä tarkoittaa, että hengenvaara voi ilmetä vasta siinä vaiheessa, kun ihminen on jo lähtenyt pois käyttöhuoneesta.

Pääskysaari huomauttaa, että myös epähygieenisen pistämisen aiheuttamat infektiot ovat hengenvaarallisia ja niiden hoitaminen erikoissairaanhoidossa käy kalliiksi yhteiskunnalle.

– Jos perusterve ihminen joutuu sydänleikkaukseen, hän on siellä kolme päivää. Nämä ihmiset ovat siellä 12–16 viikkoa, ja endokardiitti maksaa yhteiskunnalle 50 000–70 000 euroa, kun se voitaisiin käyttöhuoneessa ehkäistä kahdeksan euron Kefexinillä.

– Se on aika iso ero puhumattakaan ihmisten inhimillisistä kärsimyksistä ja amputoiduista jaloista ja sormista.

Endokardiitti on bakteerin tai joskus sienieliön aiheuttama tulehdus sydämessä. Suonensisäisten huumeiden käyttö altistaa tulehdukselle. Kefexin on antibiootti.

THL:n kyselyn mukaan käyttöhuoneiden kannatus noussut

Pääskysaari tyrmää myös pelon siitä, että käyttöhuoneet houkuttelisivat nuoria käyttämään huumeita.

– Olen käynyt näiden tilojen luona Tanskassa, Norjassa, Portugalissa ja Sveitsissä. Voin kertoa, että porukka, joka niissä liikkuu, ei todellakaan herätä vetovoimaa nuorissa. Nämä paikat ovat ihmisille, jotka ovat palveluiden ulkopuolella.

THL:n viime syksynä tekemän väestökyselyn mukaan käyttöhuoneita pitää täysin tai osittain hyväksyttävinä lähes kaksi kolmasosaa ihmisistä, kun neljän vuoden takaisessa kyselyssä osuus oli puolet.

A-klinikkasäätiön kyselyssä enemmän kuin neljä kymmenestä vastaajasta kannatti käyttötilojen perustamista ja hieman pienempi osuus oli valmis ottamaan tilan myös omaan kuntaansa. Kyselytutkimukseen vastasi helmikuussa reilut tuhat yli 18-vuotiasta mannersuomalaista.

Käyttötilakokeilua koskeva kansalaisaloite ylitti eduskuntakäsittelyyn vaaditun 50 000 allekirjoittajan rajan viime heinäkuussa.

Euroopan kärkimaa nuorten huumekuolemissa

Huumausaineisiin kuoli Suomessa toissa vuonna enemmän ihmisiä kuin kertaakaan mittaushistorian aikana eli vuodesta 2006 lähtien. Vuonna 2021 huumausainekuolemia tapahtui 287, selviää Tilastokeskuksen tuoreimmasta kuolemansyytilastosta. Valtaosa kuolemista oli tapaturmaisia myrkytyksiä.

Huumeisiin kuolleiden mediaani-ikä nousi Suomessa 31 vuodesta 35 vuoteen, mutta täällä huumeisiin kuollaan edelleen nuorempina kuin muualla Euroopassa.

Suomi on Euroopan kärkimaita nuorten huumekuolemissa. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen viime vuoden raportissa alle 25-vuotiaiden osuus huumekuolemista oli Suomessa EU-maiden suurin. Raportin luvut eivät tosin ole vertailukelpoisia, koska ne ovat eri vuosilta ja raportoinnissa on maakohtaisia eroja.

Tilanne on synkentynyt nopeasti. Vuonna 2015 huumekuolemia oli THL:n mukaan 15–24-vuotiaiden ikäryhmässä alle 20. Vuonna 2020 niitä oli jo yli 70, eli määrä lähes nelinkertaistui.

—

Juttu on julkaistu alun perin 24.5.2023.

Juttua korjattu 10.11. klo 15.36: Jutussa väitettiin aiemmin virheellisesti, että Suomessa alle 25-vuotiaiden osuus huumekuolemista oli EU-maiden suurin vuonna 2020. Euroopan huumeraportissa eri maiden luvut eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia, koska ne ovat eri vuosilta ja raportoinnissa on maakohtaisia eroja.

Jecaterina Mantsinen