Korona teki sen taas – tuli ja yllätti

Korona pääsi jälleen yllättämään. Epidemia leviää nyt vauhdilla ja kuormittaa sairaanhoitoa. Samaan aikaan rokotukset takkuilevat. Esimerkiksi Somerolla rokotteet loppuivat ennen aikojaan (SSS 10.11.). Salossa rokotuskampanja alkoi vasta maanantaina, mikä on aivan liian myöhään.

Sote-uudistuksen alkukankeuksia seuranneille yllättävien haasteiden ei pitäisi tulla yllätyksenä. Toisaalta koronan ei pitäisi olla mahdoton haaste hyvinvointialueiden leveille harteille.

Koronan uusin variantti on onneksi lievempi kuin aiemmat versiot. Suhtautuminen koko epidemiaan on hankalaa. Esimerkiksi THL on korostanut, että korona ei ole enää mikään poikkeuksellinen sairaus, vaan flunssa muiden joukossa. Iäkkäille ja riskiryhmille se on vaarallinen, kuten muutkin talvikauden virukset.

Korona herättää monissa ehkä aiheetontakin huolta. Se on perua pandemiavuosilta. Tuolloin tautia pelättiin paikoitellen jopa enemmän kuin oli tarpeen.

Joka tapauksessa näyttää siltä, että korona on terveydenhuollon toimivuuden kannalta yhä suuri riski. Sairaalapaikat ovat tiukassa, vaikka potilaat eivät päätyisikään teholle siihen malliin kuin ennen.

Viranomaisten ristiriitainen suhtautuminen lisää kansalaisten epätietoisuutta. Aamulehden mukaan Pirkanmaan hyvinvointialue nosti viime viikolla valmiustilaansa ja perusti uudelleen koronanyrkin.

Varhan verkkosivuilla uusimmat koronauutiset ovat kesältä, ja niissä vakuutetaan, että uusin variantti ei aiheuta huolta.

Moni Varsinais-Suomen seniorikansalainen on nyt huolissaan rokotuksista. Uutiset rokotteiden loppumisista ja rokotuspisteiden ruuhkasta herättävät ymmärrettävästi pelkoa siitä, ehtiikö omansa saada ajoissa. Ilmeisesti Varhalla on ollut väärä tilannekuva rokotteiden saatavuuden ja menekin suhteen.

Turussa riskiryhmille järjestettiin avoin rokotustapahtuma jo lokakuussa. Salossa vastaavaan päästiin vasta marraskuun lähestyessä puoliväliään. Saman hyvinvointialueen sisällä toiminnan ei pitäisi olla näin eritahtista.

Kaiken lisäksi Varha ohjeistaa verkkosivuillaan ottamaan koronapiikin omassa kotikunnassaan. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan piikin saa muuallakin. Harhaanjohtava ja tarkoituksellisen epäselvä viestintä oli pandemia-ajan virheistä se, joka olisi ollut helpoin korjata.