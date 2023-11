Koronarokotteiden tehosteannosten suosio yllätti THL:n – tehosteannoksia kuitenkin vakuutetaan riittävän

Koronarokotteiden syystalven tehosteannoksia riittää kaikille, joille niitä on suositeltu, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). THL:n mukaan rokotteita on keskusvarastossa, josta hyvinvointialueet saavat niitä tarvittaessa lisää jo tällä viikolla.

THL:n mukaan rokotusten suosio on positiivinen yllätys.

– Vaikuttaa siltä, että syystalven tehosteannosten suosio on nyt korkeampi kuin vuosi sitten. Tämä on positiivista. Talven tullen koronaa, kuten muitakin hengitystieviruksia on liikkeellä enemmän, joten on tärkeää, että iäkkäät ja riskiryhmiin kuuluvat saisivat heille suositellut rokotteet, sanoo THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio tiedotteessa.

Suomeen tulee THL:n mukaan ensi viikolla noin 129 000 annosta lisää Pfizerin mRNA-rokotteita.

Lisäksi marraskuussa Suomeen tulee Novavaxin proteiiniadjuvanttirokotetta. THL:n mukaan sitä voidaan antaa kaikille suosituksen piirissä oleville, mutta erityisesti heille, joille mRNA-rokote ei sovi esimerkiksi allergian vuoksi tai jotka eivät halua ottaa sitä.

THL suosittelee syystalven tehosteannosta kaikille 65 vuotta täyttäneille sekä 18 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville ja 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille.

Rokotusaikoja pyritty lisäämään

Hyvinvointialueet vastaavat rokotuksista. Koronarokotteiden syystalven tehosteannokset annetaan pääosin samanaikaisesti influenssarokotteiden kanssa.

– Suurin osa joukkorokotuksista on alkanut. Pitkistä jonoista ja ajanvarausten ruuhkista huolimatta rokotukset etenevät monella alueella jo hyvin ja rokotusaikoja on pyritty lisäämään, kertoo THL:n asiantuntijalääkäri Anniina Virkku tiedotteessa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue kertoi tiistaina, että kaikilla sen alueilla ei ole voitu antaa uusia aikoja koronarokotuksille rokotepulan vuoksi. Uusien rokote-erien tarkka saapumisaika ei ollut tuolloin hyvinvointialueen tiedossa.

– On syntynyt väärinkäsityksiä siitä, että emme antaisi rokotusaikoja, jotta ihmiset ohjautuisivat ajanvarauksettomille massarokotuksille. Uusia rokotusaikoja ei ole pystytty antamaan, koska rokotteita ei ole riittävästi. Olemme selvittäneet asiaa yhdessä THL:n kanssa ja informoimme heti, kun saamme uusien rokotuserien saapumistiedon, sanoi tartuntataudeista vastaava lääkäri ja hallintoylilääkäri Jutta Peltoniemi tiedotteessa.

