Kuolleet lehdet aloitti Yhdysvalloissa tiensä Oscaria tavoittelemaan

Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet sai Yhdysvaltojen ensi-iltansa perjantaina.

Ensimmäisenä viikonloppunaan sitä esitettiin vasta kahdessa elokuvateatterissa New Yorkissa, mutta arvosteluja julkaistiin jo kymmenissä suurissa medioissa.

Ensi viikolla levitys laajenee Los Angelesiin ja San Franciscoon ja sitä seuraavalla useisiin muihin suurkaupunkeihin. Viikoittain laajeneva jakelu on Pohjois-Amerikassa tyypillinen julkaisutapa arvostelujen ja katsojien viidakkorummun voimin yleisöä kerääville art house -draamoille.

Kritiikit ovat olleet lumoutuneita. New York Timesin arvostelu on tärkein, ja se ei ole vähempää kuin hehkuttava. Kriitikko Manohla Dargis kuvaa teosta koko ajan hauskaksi, samastuttavaksi ja nautittavaksi sekä pohtii Kaurismäen katkeransuloisiksi sanottujen elokuvien jälkimaun olevan yleensä enemmän suloinen kuin katkera.

– Kainosti mitoitettu ja sävyltään täydellinen, Dargis kirjoittaa.

– Parhaat näistä hiljaisista ja viileistä elokuvista repivät katsojan palasiksi. Kuolleet lehdet tuntuu jo yhdeltä hänen merkkiteoksistaan, New York Magazinen kriitikko Bilge Ebiri purkaa Kaurismäen uraa.

Soraääniä ei amerikkalaiskriitikkojen joukosta kuulu. Useissa arvosteluissa sivutaan Maustetytöt-yhtyeen esiintymistä elokuvassa. Kuolleissa lehdissä kuultavan Syntynyt suruun ja puettu pettymyksin -kappaleen sanoituksia on käännetty arvosteluihin englanniksi.

Ennätystulos ensi-illassa

Muutamasta teatterista alkavan ja viikoittain laajenevan valkokangasjakelun jujuihin kuuluvat sekä levityksen laajuuden säätäminen toteutuvien tulosten perusteella että ilmiön luominen niukkuudella eli loppuunmyydyillä näytöksillä.

Yhdysvalloissa ei lasketa katsojamääriä vaan lipunmyynnin tuottoa. Hollywood-medioiden mukaan Kuolleisiin lehtiin myytiin viikonloppuna lippuja reilulla 50 000 dollarilla, mikä tarkoittaisi noin neljää tuhatta katsojaa kahdesta salista. Siitä voidaan päätellä, että suosituimmat näytökset olivat tupaten täynnä.

Lipunmyynnin dollaritulos on Kaurismäen uran paras ensi-iltaviikonloppu Yhdysvalloissa. Noste on aivan erilainen kuin Kaurismäen edellisellä elokuvalla Toivon tuolla puolen, joka sai Yhdysvalloissa suppean levityksen, joskin aivan hyvät arvostelut.

Pohjois-Amerikan elokuvamarkkinat ovat maailman suurimmat, mutta Kaurismäen yleisö on pitkälti Euroopassa. Oscar-ehdokkuuden saanut Mies vailla menneisyyttä on ohjaajan menestynein elokuva, myös Yhdysvalloissa. Se saavutti vuonna 2003 noin 920 000 dollarin lipunmyynnin Pohjois-Amerikassa.

Cannesissa toukokuussa tuomariston palkinnon saanut Kuolleet lehdet on palkintoestradilla seuraavan kerran 9. joulukuuta, kun Berliinissä jaetaan Euroopan elokuva-akatemian palkinnot. Kuolleet lehdet ja Jonathan Glazerin ohjaus The Zone of Interest saivat eniten ehdokkuuksia, kumpikin viisi.

Schrader kehui somessa

Kuolleita lehtiä levittää Pohjois-Amerikassa Mubi, joka tunnetaan etenkin suoratoistopalveluna. Se on Mubin suurimpia valkokangaspanostuksia ja tähtäimessä on Oscar-ehdokkuus. Kuolleet lehdet on valittu edustamaan Suomea parhaan ei-englanninkielisen elokuvan kategoriassa.

Kategorian Oscar-ehdokkaat valitaan tammikuussa shortlistilta, joka julkistetaan 21. joulukuuta.

Variety ja IndieWire listaavat ennusteissaan Kuolleet lehdet viidentoista finalistin joukkoon eli mukaan shortlistille. Los Angeles Timesin raati nostaa elokuvan kategoriassa peräti nelossijalle.

Jo New Yorkin -näytösten perusteella Kuolleet lehdet on saanut tukea tunnetuilta amerikkalaisilta.

– Ihana, lystikäs elokuva, ohjaaja Paul Schrader hehkutti sitä sunnuntaina Facebookissa.

Suomen katsotuin kotimainen

Kuolleet lehdet nousi viikonloppuna vuoden katsotuimmaksi kotimaiseksi elokuvaksi Suomessa. Sunnuntai-iltaan mennessä 206 817 ihmistä oli nähnyt sen elokuvateatterissa. Ensi-iltaan Kuolleet lehdet tuli syyskuun puolivälissä.

Vuoden toiseksi katsotuin elokuva on helmikuussa ensi-iltansa saanut Risto Räppääjä ja villi kone, jolla on noin 205 000 katsojaa.

Kuolleet lehdet on Aki Kaurismäen uran katsotuin elokuva Suomessa. Aiemmista Mies vailla menneisyyttä (2002) sai 176 000 katsojaa. Edellinen elokuva Toivon tuolla puolen (2017) keräsi vain 53 000 katsojaa.

Kuolleet lehdet on muun muassa noussut myös espoolaisen, laatuelokuviin erikoistuneen Kino Tapiola -elokuvateatterin kaikkien aikojen katsotuimmaksi elokuvaksi.

Tärkein maa Kaurismäelle on perinteisesti ollut Ranska, jossa hänen elokuvansa ovat usein saaneet 4–5 kertaa niin paljon katsojia kuin Suomessa. Kotimaassaan poikkeuksellisen suosittu Kuolleet lehdet on tähän mennessä saanut Ranskassa 270 000 katsojaa.

