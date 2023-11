Kuudelle syytetylle vaaditaan 13 vuoden maksimirangaistusta Dödspatrullen-rikollisverkostoon liittyvässä huumejutussa – yksi syytetyistä sanoo tulleensa liitetyksi ryhmään virheellisesti

Syyttäjät vaativat kuudelle ihmiselle 13 vuoden maksimirangaistusta ruotsalaiseen Dödspatrullen-rikollisverkostoon liittyvässä huumejutussa. Oikeudenkäynti asiassa alkoi tänään Helsingin käräjäoikeudessa, ja sen on määrä kestää tammikuun loppuun asti.

Jutussa on yhteensä 27 syytettyä. Yhtä lukuun ottamatta kaikille vaaditaan vankeutta. Kaikkia syytettyjä ei ole tavoitettu, kävi ilmi istunnon aluksi käydyssä nimenhuudossa.

Pääkäsittely järjestetään käräjäoikeuden kellarissa sijaitsevassa turvasalissa. Syytettyjen suuren määrän vuoksi media ja yleisö seuraavat oikeudenkäyntiä erillisestä salista videoyhteyden välityksellä.

Poliisi on kertonut, että huumerikoskokonaisuus alkoi paljastua poliisille viime vuoden syksyllä, kun poliisi kiinnitti huomiota tiettyihin Suomessa vierailleisiin ruotsalaisiin. Oikeudenkäynnissä on määrä kuulla todistajana ruotsalaista poliisia neljän syytetyn kuulumisesta Dödspatrullen-rikollisverkostoon. Haastehakemuksen mukaan Dödspatrullen on huumerikollisuuteen ja väkivaltaan erikoistunut, kansainvälisesti toimiva rikollisryhmä. Se on myös Tukholman Rinkebyn niin sanotun jengisodan toinen osapuoli.

Aamupäivällä oikeudenkäynnissä kuultiin syytteet ja iltapäivällä puolustuksen vastaukset niihin. Lähes kaikki syytetyt kiistävät syytteet törkeistä huumausainerikoksista. Myös rikosten tekeminen osana järjestäytynyttä rikollisryhmää kiistetään.

Yksi Dödspatrullenin jäseneksi syytetty kiisti vastauksessaan kuuluvansa ryhmään. Hänen mukaansa hänet on liitetty virheellisesti ryhmään, koska hänen nuoruuden tuttavansa oli yhdistetty ryhmään. Hän kiistää koskaan olleensa Dödspatrullenin jäsen.

Kirjanpitoa huumekaupasta

Syytteessä olevien rikosten tekoaika alkaa viime vuoden marraskuusta. Syyttäjien mukaan neljä syytettyä toivat marraskuun lopulla Ruotsista Suomeen yli 30 kiloa marihuanaa. Huumeet tulivat syyttäjien mukaan Hämeenlinnan Tuuloksessa sijaitsevalle varastolle postitse tietokonelaatikoihin pakattuna. Varastolta huumeita levitettiin ja osa vietiin Helsinkiin levitettäväksi, haastehakemuksessa sanotaan.

Toinen huume-erä saapui syyttäjien mukaan Suomeen joulupäivänä. Yksi syytetyistä toi noin 12 kiloa amfetamiinia ja liki 60 kiloa hasista rekalla Tornion kautta, ja ne vietiin Tuuloksen varastolle, haastehakemuksessa sanotaan. Syyttäjien mukaan huumeet siirrettiin edelleen Helsinkiin, missä ne myytiin.

– (Syytetyistä kaksi) ovat olleet yhteydessä huumausaineiden ostajiin ja levittäjiin sekä Suomesta että Ruotsista käsin, pitäneet kirjaa huumausaineiden levityksestä syntyneistä veloista ja käyneet hakemassa Suomesta Ruotsiin huumausaineiden myynnistä saatuja varoja.

Tammikuun lopulla Suomeen saapunut syytetty alkoi syyttäjien mukaan pitää kirjaa huumeista ja niihin liittyvistä raha-asioista. Syyttäjien mukaan hän välitti huumeita niiden levittäjille ja suoraan ostajille, sekä toimitti eteenpäin huumeista saatuja rahoja kymmenientuhansien eurojen edestä.

Poliisi on kertonut saaneensa tutkinnassa haltuunsa epäiltyjen huumekaupasta pitämänsä kirjanpidon. Se oli poliisin mukaan kirjoitettu käsin paperille.

Poliisin mukaan rekkakuljetuksia tuli Suomeen yhteensä yhdeksän. Viimeisimmät kuljetukset olivat syytteen mukaan keväällä. Poliisi kertoi aiemmin, että Suomeen epäillään tuodun yli 350 kiloa huumeita ja yli miljoona lääkeainetablettia.

Poliisin mukaan paljastetun rikollisorganisaation epäillään saaneen huumeista useiden miljoonien eurojen rikoshyödyn. Suomesta ulkomaille on viety pelkästään käteisenä 2,5 miljoonaa euroa.

Jecaterina Mantsinen