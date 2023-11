Kuulustelut paljastavat: Järjestyksenvalvojat kokivat jakavansa ”opetuksia” väärin käyttäytyneille ihmisille

Osa väkivallasta syytetyistä Avarn Securityn järjestyksenvalvojista vaikuttaa kokeneen toimintansa oikeutettuna. He ovat poliisikuulusteluissa perustelleet käyttämäänsä väkivaltaa sillä, että se on ollut ”opetus” väärin käyttäytyneille ihmisille. Kuulustelut liittyvät laajaan oikeudenkäyntiin, jossa toistakymmentä järjestyksenvalvojaa on syytettyinä työtehtävissä tehdystä väkivallasta.

Yksi ”opetuksen antamisista” oli tilanne, jossa kaksi järjestyksenvalvojaa kuljetti syyttäjän mukaan 15-vuotiaan pojan valvontakameroiden katveeseen Helsingin Maatullin koulun läheisyydessä viime vuoden syyskuussa. Syyttäjän mukaan poikaa lyötiin ainakin 16 kertaa teleskooppipampulla jalkoihin.

Toinen asiassa syytetty perusteli toimintaansa sillä, että pojalle haluttiin antaa opetus. Hän kertoi poliisille pojan aiheuttaneen toistuvasti häiriötä ja käyttäytyneen aggressiivisesti.

– Pelotteluna ja opetuksena, isällisenä opetuksena. Koen tilanteen pelotteluna ja ns. viestin lähettämisenä (siitä), että tällaisen pitää loppua (ja) että siihen puututaan. Tällaisella tarkoitan naisten tönimistä, uhkailua ja muuta aikaisempaa käytöstä, mitä (uhri) teki nuorisoporukan kanssa.

Toiselta järjestyksenvalvojalta poliisi kysyi kuulustelussa etsinöissä löydetyistä videoista. Poliisin mukaan useissa videoissa näkyy, kuinka järjestyksenvalvojat pahoinpitelevät, uhkailevat ja nöyryyttävät ihmisiä työtehtävissään.

– Sinä olet osallisena näillä videoilla. Kuinka kommentoit asiaa? kuulustelija kysyi.

– Ne ovat olleet asiakkaita, jotka ovat käyttäytyneet aggressiivisesti tai muuten uhkaavasti tavallisia matkustajia kohtaan. Ja niihin eivät ole normaalit toimintatavat enää auttaneet. Siis puhuttaminen, poistaminen jne. Sitten olemme tehneet muita omia ratkaisuja, epäilty vastasi.

”Jotta jää muistiin hänellekin”

Pöytäkirjan mukaan väkivallan lisäksi ”opetuksena” käytettiin myös huumerikoksesta lavastamista.

Yhdessä tutkinnassa paljastuneista tilanteista järjestyksenvalvojat ottivat syyttäjän mukaan ihmisen kiinni perusteetta, suihkuttivat tämän kasvoille oc-sumutetta ja löivät teleskooppipampulla. Lopuksi mies laitettiin käsirautoihin ja hänelle sujautettiin liuska huumaavia lääkkeitä. Uhri joutui tilanteen takia yöksi putkaan.

Yksi syytetyistä myönsi kaasusumuttimen käytön.

– Halusin kaasuttaa häntä opetuksena, jotta jää vähän paremmin muistiin hänellekin se tilanne.

Järjestyksenvalvojat kertoivat poliisille miehen häiriköineen asemalla. Yhden asiassa epäillyn mukaan he päättivät, että löytötavaroissa olleet lääkeaineet laitettaisiin miehen taskuun ja poliisille kerrottaisiin niiden olleen kiinnioton syy.

Kaasua käyttäneen syytetyn mukaan alun perin heidän tarkoituksenaan oli viedä uhri syrjemmäs ”opetettavaksi”, mutta hissi ei toiminut.

– Alkuperäisenä tarkoituksenamme taisi sittenkin olla, että kuljetetaan henkilö syrjäisempään paikkaan aseman itäiselle puolelle ja annetaan siellä jokin opetus. – – Muistaakseni hissi ei tainnut toimia tai vastaavaa, ja sitten päädyttiin tähän lavastukseen.

Toiselta syytetyistä poliisi kysyi, miksi tämä lähti lavastukseen mukaan.

– Kai se on se meidän työkulttuuri, että ei vastusteta muiden antamia ohjeita tai käskyjä. Sillä tavalla, että on mukana siinä työyhteisössä ja haluaa olla kimpassa siinä muiden kanssa. Sen takia tein tämän enkä lähtenyt vastustamaan.

Lumipesulla ”järkeä päähän”

Syyttäjän mukaan järjestyksenvalvojien tekemällä väkivallalla oli usein rasistinen motiivi. Yksi tällainen tilanne oli Vantaan Aviapoliksessa, jossa syytettyjen uhreina oli kaksi romanimiestä. Syyttäjän mukaan syytetyt poistivat miehet junasta, kampittivat heidät ja hieroivat lunta heidän kasvoilleen.

Toinen syytetyistä painoi maassa makaavan uhrin rintakehää polvellaan, syyttäjä sanoo. Uhri kertoi kuulustelussa, että pelkäsi kuolevansa. Toinen syytetyistä sanoi hänen mukaansa, että ”teidät mustalaiset kaikki pitäisi hirttää”.

– Se tuli lujasti heidän puheessaan esille, se viha romaneja kohtaan. En pystynyt käsittämään, mistä sellainen viha romaneja kohtaan tuli. Emme olleet tilanteessa tehneet yhtään mitään heille.

Uhrien mukaan vaikutti siltä, että järjestyksenvalvojat yrittivät provosoida heitä tekemään jotain.

– Yritti provosoida minua tekemään jotain vastaan ja (oli) hyvin alistava. Koin itseni hyvin alistetuksi tuossa tilanteessa.

Omissa kuulusteluissaan järjestyksenvalvojat sanoivat, että miehet oli poistettu julkisesta liikenteestä liputtomuuden takia. Syytettyjen mukaan toinen miehistä oli sylkenyt toista heistä naamalle.

Maahan kaatamista ja lumipesun antamista epäillyt perustelivat muun muassa sillä, että ”tulee järkeä päähän”.

– (Toinen syytetty) taisi laittaa ihan vähän lunta kasvoille ja taisi pyyhkäistä nekin pois siitä. Sitten ne selittelivät siinä jotain turhanpäiväistä. Sitten päästettiin molemmat ylös, ja ne lähtivät kävellen siitä pois. En itse kyllä pahoinpitelynimikkeellä lähtisi puhumaan tästä tapahtumasta.

Oikeudenkäynti järjestyksenvalvojien syytteistä jatkuu Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa joulukuulle asti.

Jecaterina Mantsinen