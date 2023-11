Kyllä keski-ikää hipovassa jäähallissa isot taitoluistelukisat yhä järjestetään, vaikka ”viime vuosina on ruvennut huomaamaan, kuinka jostain kohdasta kattoa tippuu välillä vähän vettä lattialle”

Tiina Huhtala on ollut mukana taitoluistelussa vuodesta 1988 lähtien. Hieman ennen kyseistä ajankohtaa oli Saloon avattu upouusi jäähalli. Kaupunki oli asukaslukuun suhteutettuna sikäli etulinjassa, että Suomessa oli tuossa vaiheessa hallittomiakin keskikokoisia paikkakuntia.

Huhtala siirtyi 1990-luvun puolivälin paikkeilla omasta luistelusta apuohjaajan roolin kautta Salon Palloilijoiden valmentajaksi ja hetkittäin päävalmentajaksikin. Päätyön ohessa hän valmentaa SalPassa edelleen, työskentelee tuomarinakin ja on myös ”luisteluäiti”.

Kaikki tämä on tapahtunut Salon nykyisessä jäähallissa. Siis siinä vuosimallin 1987 versiossa.

Ja niin tapahtuu SalPan vuosittainen iso taitoluistelutapahtuma OP Lounaismaa Cup tänä vuonnakin. Ja niin on tapahtumassa ensi vuonnakin siitä syystä, ettei uutta hallia ruveta rakentamaan ainakaan vielä silloin. Eikä vanhaa peruskorjata.

Huhtala on nähnyt monia suunnitelmia uudesta hallista ja vanhan korjaamisesta. Niinpä kaupungin viimeviikkoinen päätös asian siirtymisestä ei suuremmin hetkauta.

– Ei se ihmeellisiä fiiliksiä herättänyt. Niiden asioiden mukaan eletään, mitä meille kerrotaan, Huhtala sanoo.

Hän toteaa samaa kuin Salon Kiekkohaiden puheenjohtaja Henri Lannermaa Salon Seudun Sanomien viimeviikkoisessa haastattelussa.

– Kaupunki on informoinut meitä hallien käyttäjiä hyvin, ei mitään valittamista siitä.

Tämänhetkisen hallin vahvuus näkyy jälleen perjantaista sunnuntaihin. Jään suhteen asiat toimivat, samoin lämmin kahviotila, jonka merkitys on paikan kokoon nähden kilpailutapahtumissa valtavan suuri.

Muuten haasteita riittää. Sinällään tilanne on samankaltainen kuin se on ollut jo useina aiempinakin kilpailuvuosina.

– Tutuilla kuvioilla ja asioiden sumplimisilla mennään. Toki viime vuosina on ruvennut huomaamaan, kuinka jostain kohdasta kattoa tippuu välillä vähän vettä lattialle. Onneksi ei jäälle, Huhtala miettii.

Uuteen halliin kaavaillut kaksi lisäpukukoppia tulisivat varsinkin tapahtumien järjestämisen kannalta isoon tarpeeseen.

– Tällä hetkellä joudumme passittamaan tuomarit koppiin, jossa Kiekkohait säilyttää tavaroitaan. Se aiheuttaa välillä noloja tilanteita, kun niitä tavaroita tullaan hakemaan, mainitsee kilpailukoordinaattorin roolissa OP Lounaismaa Cupissa työskentelevä Päivi Sorrola SalPasta.

Tuomarien oma pukukoppi ei riitä, sillä kolmen päivän kisatapahtumaan tarvitaan kymmenkunta tuomaria.

– Pieniä lapsiluistelijoita ei tietenkään voi asettaa samaan koppiin tuomarien kanssa. Siksi kopeissa tulee välillä ahdasta, ja soveltamista tarvitaan, Sorrola miettii.

Hallissa on muutakin aktiviteettia myös kunkin luistelijan kilpailuvuoron aikana. Kirjaimellisetkin alkulämmittelyt suoritetaan olosuhteiden pakosta kaukalon reunalla tai katsomon takana. Kuntosali kun tarvitaan niin sanotun kilpailutoimiston käyttöön.

– Kun ulkona on tosi liukasta, niin siellä ei voi mitään verryttelyjä suorittaa. Ja onhan tuo kuntosalikin yleisesti sellainen, ettei siellä kauheasti huvita liikkeitä tehdä, Sorrola sanoo.

Positiivinen muutos on se, että tuomarikorokkeelle on tehty tälle vuodelle hieman lisätilaa jatkopalan muodossa.

– Se on iso asia, johon on saatu apua hallihenkilöiltä. Aiemmin tuomarit ovat joutuneet istumaan vierekkäin kuin sillit suolassa, Sorrola kiittelee.

Pieneltä asialta kuulostava lisätila on oikeasti merkittävä seikka.

– Tuomarin kisapäivän pituudeksi muodostuu helposti yhdeksästä kymmeneen tuntia. Vaikka esimerkiksi jäädytystaukoja vietetäänkin, riittää kylmässä tilassa paikallaan istumista päivän aikana ihan tarpeeksi, kertoo jälleen itsekin tuomarin tehtävissä viikonlopun aikana oleva Tiina Huhtala.

Nähtäväksi jää, milloin Huhtalan ja nykykuosissa olevan jäähallin tiet erkanevat.

– Niin, kyllä täällä pärjätään sekä harjoittelun että kisajärjestelyjen osalta. Toisaalta onhan esimerkiksi sitä lämmintä verryttely- ja oheisharjoittelupaikkaa kovasti odotettu ja toivottu…

Nyt oli hyvä, ettei ilmoittautumisia tullut kovin paljoa

Osapuilleen kahden ja puolen päivän mittainen kilpailutapahtuma on tänä vuonna juuri passeli Salon Palloilijoiden järjestämään OP Lounaismaa Cupiin. Joinain aiempina vuosina alle puolet ilmoittautumisista on voitu hyväksyä, mutta tällä kertaa osallistujia on juuri sopivasti.

– Alun perin olisi saatu mahdutettua kaikki 275 ilmoittautunutta mukaan. Nyt kun on flunssakausi päällä, niin jonkin verran on tullut poisjääntejä, kertoo kilpailukoordinaattori Päivi Sorrola.

Pienentynyt ilmoittautumismäärä selittyy enimmäkseen sillä, että samojen ikäluokkien kilpailuja järjestetään tänä viikonloppuna myös muualla Suomessa.

– Tilanne on sikäli positiivinen, että esimerkiksi yksittäisestä seurasta saadaan mahdollisimman monta luistelijaa nauttimaan kisatunnelmasta, Sorrola huomauttaa.