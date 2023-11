”Kyseisen herran yksityisajattelua”, kommentoi perussuomalaisten puoluesihteeri valepommeista epäillyn ex-jäsenen radikaaleja ajatuksia puolueen blogissa

– Valtionhallinto ja viranomaiset toimivat polarisaation kiihdyttäjinä säätämällä lakeja ja vainoamalla toisinajattelijoita pakkokeinoja, poliisioperaatioita, syytteiden nostamista ja tuomioistuimia käyttäen.

Näin kirjoitti perussuomalaisten blogisivustolle huhtikuussa mies, jonka epäillään Ylen mukaan lähettäneen valepommeja puoluetoimistoihin eduskuntavaalien alla. Tapauksia tutkitaan Ylen mukaan terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä laittomina uhkauksina. Kesällä poliisi sai Ylen mukaan viitteitä siitä, että sama mies valmistelisi rituaalimurhaa.

STT on saanut Pirkanmaan käräjäoikeudelta pakkokeinopäätöksen tätä koskien. Keskusrikospoliisi sai luvan televalvontaan.

Ylen mukaan KRP ei ole aloittanut esitutkintaa murhasta tai sellaisen valmistelusta.

43-vuotias pirkanmaalaismies oli vielä muutama kuukausi sitten perussuomalaisen puolueen jäsen. Puoluesihteeri Harri Vuorenpään mukaan epäillyn ajatukset eivät edusta perussuomalaisten linjaa. Hän ei kommentoi STT:lle sitä, erosiko mies omasta vai puolueen aloitteesta.

Puhuu akselerationismista

Yle kertoi nimimerkin suojassa muun muassa Telegram-ryhmässä käydystä viestinvaihdosta, joka on yhdistetty epäiltyyn. Nimimerkki totesi muun muassa, että ”mikä tahansa lauma tarvitsee kannanjalostusta, jotta ei rappeutuisi. Kaikkein eniten tämä pätee ihmislaumaan”.

Perussuomalaisten viralliselle blogisivustolle kirjoitetuissa teksteissä sisältö on maltillisempaa. STT kävi läpi muutamia kevään ja kesän aikana julkaistuja tekstejä internetin arkistosta. Mies puhuu niissä kuitenkin akselerationismista.

Akselerationismissa on kyse äärioikeistolaisesta, demokratian hylänneestä aatemaailmasta, jonka mukaan yhteiskunta pitää romahduttaa terrori-iskuilla, jotta päästään valkoisten hallitsemaan totalitaristiseen yhteiskuntaan. Erivärisiä ja muualta muuttaneita ihmisiä, vastakkaista aatemaailmaa edustavia poliitikkoja, juutalaisia ja erityisesti islaminuskoa harjoittavia ihmisiä pidetään uhkana.

Miten perussuomalaiset suhtautuu akselerationismiin?

– Suoranaisesti akselerationismista en osaa sanoa, koska en suoraan sanottuna oikein tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta me emme kannata mitään ääritoimintaa, Vuorenpää sanoo.

Epäillyn pian ilmestyvän kirjan esittelytekstin mukaan yhteiskunta on jo akselerationistisessa eli kiihtymisen tilassa, joka väistämättä synnyttää väkivaltaisia ääriryhmiä.

Blogeja ei syynätä

Vuorenpään käsityksen mukaan perussuomalaisten blogisivustolle voi julkaista tekstejä vapaasti sen jälkeen kun on saanut sinne tunnukset.

– Blogeja käydään satunnaisesti läpi ja varsinkin, jos saadaan vinkkiä, että siellä on jotain sopimatonta. Varsinaista blogivastaavaa ei ole.

Epäillyn blogikirjoitukset on sittemmin poistettu. Vuorenpää muistelee, että blogitekstien poistamisesta olisi jo useampi kuukausi ja aloite poistamisesta tuli hänen mukaansa epäillyltä. Hän ei osaa sanoa, kuinka kauan tekstit olivat ehtineet olla nähtävillä.

STT ei ole tavoittanut rikoksista epäiltyä miestä puhelimitse.

”Suomessa poliittista väkivaltaa”

Suomessa on poliittista väkivaltaa, epäilty myös väittää. Hänen mielestään maahanmuuttopoliittisista päätöksistä on seurannut muun muassa, että valtava määrä suomalaisnaisia on joutunut ulkomaalaisten raiskaamiksi tai seksuaalisen ahdistelun kohteeksi.

Onko tämä yleisemminkin perussuomalaisten ajatus?

– Tämä ei liity puolueen ajatteluun millään lailla, vaan tämä on kyseisen herran yksityisajattelua. Poliittinen väkivalta on äärimmäisen vakava aihe kaikin puolin. Se, että sitä laajennetaan jonnekin muualle, on aika erikoista, Vuorenpää sanoo.

Epäilty kirjoittaa samassa yhteydessä kansanedustaja Ben Zyskowicziin (kok.) kohdistuneesta hyökkäyksestä, joka tapahtui maaliskuun lopulla Helsingin Itäkeskuksessa. Edustaja Zyskowicz oli tuolloin tekemässä vaalityötä.

Epäilty ihmettelee tapauksen saamaa mediahuomiota. Hänen mukaansa viime vuosien aikana Helsingin kaduilla”ulkomaalaisjengit”ovat tönäisseet kumoon useita lapsia eikä näihin tapauksiin ole kohdistunut samanlaista pöyristelyä.

Puoluesihteeri ei tunnista

Liberalismia kritisoivat kansalliskonservatiiviset ja kansallisradikaalit tahot saadaan epäillyn mukaan näyttämään pahoilta ja heidän mielipiteensä pyritään tukahduttamaan. Lisäksi sananvapausrikosten tutkintaan käytetään kohtuuttoman kovia keinoja ja ”määrättömästi” voimavaroja.

Vuorenpää toteaa, että puolue on hyvin tyytyväinen Suomen poliisiin ja sen toimintaan yleisesti.

Miten kommentoit sitä, että osa puolueen muistakin jäsenistä on tuonut esille, että sananvapautta pyritään liikaa kaventamaan?

– Yksittäisiä tapauksia varmasti tulee, ja niiden esittäjillä on varmasti omat perusteensa. Ei sitäkään pidä kieltää vapaassa yhteiskunnassa, mutta ei puolue tähän mitenkään erityisemmin liity, Vuorenpää toteaa.

Vastikään tuomio

Perussuomalaisen puolueen liepeillä on paljastunut olevan ainakin yksittäisiä radikaalia äärioikeistoajattelua kannattavia ihmisiä. Päijät-Hämeen terrorismijutun päätekijänä tuomittiin lokakuun lopulla 29-vuotias mies, joka oli aiemmin ollut puolueen ehdokkaana vaaleissa. Viljam Nyman tuomittiin kolmen vuoden ja neljän kuukauden vankeustuomioon muun muassa kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä törkeästä ampuma-aserikoksesta ja kahdesta kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Perussuomalaisen elinkeinoministerin Vilhelm Junnilan ministeriura jäi lyhyeksi, kun tuli ilmi, että hän oli puhunut äärioikeiston järjestämässä tapahtumassa ja viljellyt sosiaalisen median tileillään viittauksia natseihin ja Ku Klux Klaniin. Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) ja oikeusministeri Leena Meri (ps.) irtisanoutuivat äärioikeiston suosimasta väestönvaihtoteoriasta sen jälkeen, kun media uutisoi heidän viitanneen tähän salaliittoteoriaan.

”Pettyvät meihin”

Vuorenpään mukaan puolueen näkyviin toimijoihin liitetyt väitetyt äärioikeistokytkökset ovat olleet poliittista ajojahtia ja asiayhteyksistä irrotettuja asioita.

– Mitä tulee näihin julkisesti esiintyneisiin ääriajattelijoihin, joiden ajatusmaailma on jo oikeasti tällaista vaarallista, sanoisin, että perussuomalaista puoluetta kuvaa huomattavan paljon paremmin se, että tällaiset ihmiset käyvät perehtymässä meillä, pettyvät meihin ja lähtevät pois.

Vuorenpään mukaan on mahdotonta haarukoida puolueeseen hyväksytyistä jäsenistä tällaiset ääriajattelijat, koska he pystyvät salaamaan ajatuksensa aika pitkään viranomaisiltakin.

– Kaikki on tietysti suhteellista. Puolueessa on tuhansia jäseniä, ja tällaisia tapauksia on tullut ilmi pari.

Saila Kiuttu