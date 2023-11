Kysytään Vilppaan puolesta: Onko huonolla pelillä otettu onnekas jatkoaikavoitto parempi kuin rallatteluvoitto?

Vilpas ja Lahti Basketball esittivät Salohallin keskiviikkoillassa niin pitkän ja niin sekavan näytelmän, että sen purkamiseen pitäisi perustaa erillinen toimikunta.

Koska merkkimäärä on rajallinen, aloitetaan olennaisimmasta: Vilpas ei saisi olla marraskuun lopussa tilanteessa, jossa se suorastaan sulloo voiton avaimia yhden Korisliigan heikoimman joukkueen taskuun.

Vilpas antoi taas tapojensa mukaisesti vieraille yli 10 pisteen kaulan (13–24), jonka se toki kuroi kiinni, mutta ei pystynyt ratkaisemaan ottelua kuin vasta erittäin omituisten ja onnekkaiden vaiheiden jälkeen jatkoajalla.

Ottelu ei silti olisi koskaan saanut edes venyä jatkoajalle. Vilpas muun muassa rikkoi kolme kertaa Erik Sajantilaa kesken hyppyheiton ja neljä ylivoimahyökkäystä päättyi menetykseen. Pelkästään näiden suoritusten ”swingi” oli toistakymmentä pistettä.

Kaiken lisäksi Lahdella oli varsinaisen peliajan lopussa voittoheitto ilmassa, mutta Kalle Koivusen heitto pomppi raudasta ulos.

– Muistat varmaan itsekin, ettei tämä ole eka kerta kun annamme eteen… ihan niin paljon ei tarvitsisi antaa, että kaverilla on voittoheitto ilmassa, Vilppaan vt. kapteeni Juho Nenonen pohti.

– Mutta onhan se positiivista, että pelaamme keskinkertaisesti ja voitamme silti.

”Keskinkertainen” on kauniisti pyöristetty, sillä Vilpas oli keskiviikkona(kin) kaukana siitä mitä se voisi olla.

Sekavuudelle oli kuitenkin varsin pätevät selitykset: kapteeni Mikko Koivisto oli edelleen sivussa, Tavon King oli sairastellut koko alkuviikon ja kolme päivää Suomessa ollut Jamison Overton pelasi ensimmäisen ottelunsa.

– Sekavuutta oli odotettavissa ja sitä saatiin, Vilppaan päävalmentaja Jussi Savolainen myönsi.

Vilppaan peruspelaaminen on vieläkin niin vaiheessa, ettei joukkueella ole minkään sortin rutiinia sopeutua edellä mainittuihin epävarmuustekijöihin. Siksi helppoja koreja jää tekemättä ja orastavat pisteputket päättyvät rajarikkoon tai muuhun pakottamattomaan virheeseen.

Mutta kuten Nenonen muistutti, ”keskinkertaisella” esityksellä otettu voitto on siinä mielessä parempi kuin rallatteluvoitto, että sarjapisteiden määrä on sama, mutta potentiaali parantaa on valtavasti suurempi.

Ja tässä vaiheessa katse osuu debyyttinsä tehneeseen Overtoniin, joka on ylittänyt viimeisen reilun viikon aikana yli 20 aikavyöhykettä reissatessaan Japanista Yhdysvaltoihin ja sieltä Suomeen. Muutaman treenin pohjilta debyyttiä voi pitää vähintäänkin lupaavana: 22 minuutissa 17 pistettä 13 pelitilanneheitolla.

Ennen kaikkea Overton toi kentälle selkeästi lisäarvon, joka jäi Djimon Hensonilta tuomatta eli suoraviivaisuuden ja ratkaisuvalmiuden.

– Se olisi voinut olla kaunimpaakin, Overton nauroi.

Hän käytti omasta pelistään sanontaa, joka suoraan suomennettuna on ”rypyistä eroon”.

– Joukkuekaverit antoivat minun pelata omaa peliäni ja pääsin hyvin rytmiin, Overton kiitti.

Vilppaan onnistujia olivat 22 pistettä heittänyt monitoimityökalu Tyree Eady sekä Nenonen, joka on löytämässä roolinsa vaikean alkukauden jälkeen.

– Olemme käyneet sitä Jussin kanssa läpi, että antaisin pelin tulla itselleni, enkä pakottaisi.

Itse asiassa Savolaisen toisella päävalmentajakaudella tilanne on lähes identtinen kuin ensimmäisellä. Vuosi sitten Vilppaan kurssi kääntyi marraskuussa nihkeällä jatkoaikavoitolla Kouvoista, jossa Quentin Goodin teki lupaavan kotidebyytin. Tällä kaudella marraskuun nihkeä jatkoaikavoitto tuli Lahdesta ja Overton teki lupaavan kotidebyytin.

Suurin ero on siinä, että nyt varapatruunalipas on tyhjä. Ensi viikon vierasotteluista Lapualta ja Kotkasta on tultava vähintään yksi voitto – muuten tie ylempään jatkosarjaan muuttuu aivan liian kuoppaiseksi.​

Korisliiga: Vilpas–Lahti Basketball 103–99 (20–28, 25–16, 29–27, 16–19, 13–9)

Vilppaan pisteet/levypallot: Teemu Suokas 19/2, DeAndre Dishman 13/9, Tyree Eady 22/4, Juho Nenonen 12/8, Onni Mäkynen 0/0, Tavon King 11/4, Luukas Vaara 3/7, Riku Laine 6/3, Jamison Overton 17/3.

Lahti Basketball: Harrison Cleary 22/3/11 syöttöä, Ville Karvonen 0/0, Kalle Koivunen 3/1, Eetu Lähdetniemi 3/0, James Padgett 24/14, Bobby Planutis 15/5, Arttu Saarijärvi 4/2, Erik Sajantila 23/3, Ville Tolonen 0/0, Antwan Walker 5/3.

Levypallot: 43–39

Syötöt: 14–19

Menetykset: 14–18

Heittoprosentit:

1 p: 77–84

2 p: 47–45

3 p: 36–44

Erotuomarit: Ari Malkamäki, Lauri Jäämaa, Bashkim Bërbatovci

Yleisöä: 1 028

OHO!

52 virheen ja 62 vapaaheiton ottelu kesti peräti 140 minuuttia.

Vilppaan seuraava ottelu: ti 28.11. Kobrat–Vilpas Lapuan Urheilutalolla kello 18.30.

Päivitetty kello 23.00