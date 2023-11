Laadukas hiihtäjäkaarti tähdittää Oloksen Tykkikisoja – Petter Northugin paluu tuo viikonloppuun lisävärinää

Maastohiihdon kansainvälinen kilpailukausi alkaa viikonloppuna toden teolla Muoniossa järjestettävillä Oloksen Tykkikisoilla.

Kolmipäiväiset FIS-kilpailut ovat keränneet jälleen kovatasoisen osallistujajoukon. Suomalaisista lähtöviivalle asettuvat muun muassa Iivo ja Kerttu Niskanen, Krista Pärmäkoski, Perttu Hyvärinen, Niko Anttola, Ristomatti Hakola, Anne Kyllönen ja monet muut maajoukkuehiihtäjät.

Oloksella hiihdetään perjantaina perinteisen hiihtotavan sprintit, lauantaina 10 kilometrin väliaikalähdöt perinteisellä ja sunnuntaina 10 kilometrin väliaikalähdöt vapaalla hiihtotavalla. Miesten matkoilla nähdään perjantaina ja lauantaina huimaa norjalaisloistoa, sillä kisoissa ovat mukana muun muassa Erik Valnes, Håvard Solås Taugböl, Pål Golberg, Didrik Tönseth, Sjur Röthe ja Harald Östberg Amundsen. Mukana on myös muun muassa Italian sprinttitykki Federico Pellegrino.

Suomen huippunimistä Niskaset kilpailevat Oloksella lauantain ja sunnuntain väliaikalähdöissä. Pärmäkoski ja Hyvärinen ovat ilmoittautuneet vain sunnuntain vapaan kilpailuun.

Northug satsaa pitkiin matkoihin

Lisämaustetta Oloksen kilpailuihin tuo norjalaisväriläiskä Petter Northug, 37, joka osallistuu Muoniossa ensimmäisiin FIS-kilpailuihinsa sitten marraskuun 2018. Northug kisaa Oloksella sprintin ja vapaan kympin.

Kaksinkertainen olympiavoittaja ja 13-kertainen maailmanmestari lopetti uransa vuonna 2018 ja ajautui päihderiippuvuuteen. Loppuvuonna 2020 Northug tuomittiin seitsemän kuukauden vankeuteen rattikäryn ja huumeiden hallussapidon takia, mutta norjalaistähti on saanut vaikeuksien jälkeen elämänsä hallintaan.

Viime kaudella Northug palasi kilpaladuille osallistuen pitkien matkojen Ski Classics -sarjaan. Parhaimmillaan hän ylsi viidennelle sijalle.

Northug kertoi elokuussa VG:lle, ettei hän tavoittele enää paikkaa MM- tai olympiakisoissa, mutta motivaatio pitkien matkojen menestykseen on korkealla. Northugilla on Ski Classics -sarjassa oma talli.

– Tämä on viimeinen mahdollisuuteni saavuttaa palkintopallipaikkoja. Viime kaudella olin viides, mutta kahden vuoden päästä olen paljon parempi. Tiimini kannalta suurin tavoite on Vasaloppet, se on meidän MM-kilpailumme, Northug sanoi norjalaislehdelle.

Maastohiihdon maailmancup-kausi alkaa Rukalla 24. marraskuuta.

Paavali Pastila