Lääkärimiehen syytetään murhanneen vaimonsa mustasukkaisuuden takia – oikeudenkäynti Helsingin Ullanlinnan henkirikoksesta alkaa

Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään pääkäsittely Ullanlinnan kaupunginosassa joulukuussa tapahtuneesta lähisuhdesurmasta. 49-vuotiaan lääkärimiehen syytetään murhanneen vaimonsa heidän yhteisessä kodissaan. Syyttäjän mukaan henkirikoksen motiivi oli mustasukkaisuus.

Syyttäjän mukaan mies iski vaimoaan ainakin viisi kertaa voimakkaasti päähän kynttilänjalalla tai muulla esineellä. Mies kohdisti uhriin myös muuta väkivaltaa, syyttäjä sanoo.

Syyttäjän mukaan nainen oli ensimmäisen iskun jälkeen puolustuskyvytön eikä voinut puolustaa itseään tai torjua jatkunutta väkivaltaa. Viimeisen iskun jälkeen mies ryhtyi syyttäjän mukaan siivoamaan asuntoa varmistumatta siitä, oliko nainen kuollut.

Syyttäjän mukaan teon suunnitelmallisuudesta kertoo muun muassa se, että mies oli ostanut etukäteen lasinpesunestettä teon peittelemiseen.

– (Syytetty) on suunnitellut tekoa ainakin ostamalla kahta päivää aiemmin kaksi pulloa Lasolia tarkoituksena hävittää muun muassa verijäljet teon jälkeen sekä hakemalla kynttilänjalan tai muun tekovälineen makuuhuoneeseen. Ajallisesti hän on suunnitellut teon niin, että asunnossa ei ollut lapsia ennen seuraavaa sunnuntaita, haastehakemuksessa sanotaan.

Syyte tuli julkiseksi viime viikolla valmisteluistunnon yhteydessä.

Teki naisesta katoamisilmoituksen

Henkirikoksen jälkeen mies syyttäjän mukaan kääri vaimonsa ruumiin makuuhuoneen mattoon. Mies otti mukaan myös muun muassa naisen takin, käsilaukun ja lompakon. Syyttäjän mukaan tarkoituksena oli peitellä tapahtunutta ja tukea miehen kertomusta siitä, että nainen oli kadonnut.

Mies teki vaimostaan katoamisilmoituksen. Henkirikos tuli poliisin tietoon lauantaina 17. joulukuuta, kun mies oli kotinsa edustalla siirtämässä vaimonsa ruumista autoon.

Syytetty on esitutkinnassa myöntänyt aiheuttaneensa naisen kuoleman, mutta on sanonut sen olleen tapaturma. Mies on ollut esitutkinnan aikana mielentilatutkimuksessa, mutta sen lopputulos ei ole vielä tiedossa.

Poliisi kommentoi tapaturman mahdollisuutta esitutkinnan valmistumisen aikaan syyskuussa.

– Uhriin kohdistettiin voimakasta ja toistuvaa väkivaltaa, mikä ei tue tapaturman mahdollisuutta, sanoi tiedotteessa tutkinnanjohtaja Tommi Lehtonen.

Syytettyä on määrä kuulla oikeudenkäynnissä marraskuun viimeisellä viikolla. Tällä tietoa oikeudenkäynti kestää joulukuun loppupuolelle asti.

Ajoi mereen perhe kyydissään

Syyttäjä ei haastehakemuksessaan kerro tarkemmin miehen väitetystä mustasukkaisuudesta. Kirjallisissa todisteissa näytöksi siitä on listattu miehen puhelimesta löytynyt suojattu kansio ja valokuvia, joita mies on ottanut vaimonsa puhelimesta.

Henkirikoksen tutkinnan aikana poliisi avasi uudelleen tutkinnan myös tapauksesta, jossa mies ajoi Helsingissä Kauppatorilta mereen perhe kyydissään elokuussa 2021. Mies oli aiemmin tuomittu sakkoihin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, mutta poliisi alkoi tutkia tapausta viitenä murhan yrityksenä.

Syyttäjä vaati sakkotuomion purkua korkeimmassa oikeudessa (KKO), sillä asiassa oli ilmennyt uusia tietoja. Syyttäjän mukaan uusi näyttö antoi aihetta epäillä, että mies oli ajanut mereen tahallaan. Mies kiisti tämän.

Syyskuussa KKO päätti pitää sakkotuomion voimassa. Sen mukaan uusien tietojen perusteella ei voi tehdä vahvoja johtopäätöksiä tahallisuudesta. KKO piti todennäköisenä, ettei miestä olisi uudenkaan tiedon valossa tuomittu muusta kuin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ja se hylkäsi syyttäjän vaatimuksen.

Jecaterina Mantsinen