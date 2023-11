LähiTapiola Etelä lahjoittaa 110 kamiinaa Ukrainaan

LähiTapiola Etelä lahjoittaa Pro Ukraina, Omri ry:lle 20 680 euroa, joka mahdollistaa 110 kamiinan valmistamisen ja kuljettamisen Ukrainaan. Lahjoitus tapahtui torstaina Metalli Piiroisen toimipisteessä Salossa. Lahjoituksen vastaanotti Pro Ukraina, Omri ry:n puolesta toiminnanjohtaja Tapio Warén.

– Tällä lahjoituksella haluamme helpottaa sodan keskellä elävien ihmisten elämää. Ruoka ja lämpö ovat perusjuttuja, joista Ukrainassa on sodan takia pulaa. Kamiina on pieni asia, mutta se voi olla elintärkeä. Omri ry on erittäin luotettava taho, jonka kautta paikalliset toimijat valmistavat ja kuljettavat kamiinat kaikkein akuuteimmille alueille Ukrainaan, LähiTapiola Etelän toimitusjohtaja Mikko Lempiäinen sanoo tiedotteessa.

Omri, Metalli Piiroinen ja Stremet ovat aloittaneet yhteistyössä projektin, jonka tarkoituksena on valmistaa ja kuljettaa Ukrainaan mahdollisimman monta kamiinaa.

Lahjoitusvarojen keräystä hoitaa Omri ry. Se on sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon yhdistys. Tällä hetkellä yhdistyksen toiminta on keskittynyt yksinomaan Ukrainan ja ukrainalaisten auttamiseen.