Lämmitystolppa olisi, mutta siihen ei saa autoa – miksi Varha vei tolppien avaimet Halikkokodista mutta ei muilta?

Kovilla pakkasilla työntekijät haluaisivat laittaa autonsa johtoon kiinni, jotta auto käynnistyisi varmasti päivän päätteeksi ja polttoainetta säästyisi. Monien sote-työpaikkojen pysäköintialueilla on lämmitystolpallisia parkkiruutuja, ja työntekijät ovat saaneet niitä maksua vastaan käyttöön.

Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen tämä ei ole enää ollut itsestäänselvyys, vaikka samat tolpat seisovat yhä pihalla. Esimerkiksi Salossa Halikkokodin pihalla lämmitystolpat ovat nyt tyhjän panttina, kotipalvelun pysäköintiruutuja lukuun ottamatta.

– Keväällä meiltä kerättiin avaimet pois, eikä lämmitystolppia enää voi käyttää, kertoo sairaanhoitaja Maija Hellsten.

Yleisesti Varhan käytäntönä on, että autojen sähköpaikkoja ei enää myydä, toteaa Varhan toimitilajohtaja Juha Rantasalo.

– Varsinaista virallista linjausta ei ole tehty missään toimielimessä, vaan tähän on päädytty käytännön syistä, hän tarkentaa.

Syystä tai toisesta Salon sairaalan ja monen muun Salossa sijaitsevan Varhan toimipisteen pihalla olevia lämmitystolpallisia autopaikkoja vuokrataan työntekijöille samalla tavoin kuin ennenkin. Rantasalo ei osaa sanoa, miksi joistakin Varhan yksiköistä saa lämmitystolpan vuokralle ja joistakin ei.

– Tällä hetkellä eletään vähän vanhojen käytäntöjen mukaan.

Rantasalo ymmärtää työntekijöiden toiveen saada autonsa kovilla pakkasilla johdon päähän, mutta hän pitää lämmitystolppien tarjoamista hankalana.

– Sähkönkulutus pitäisi laskuttaa kulutuksen mukaan, jolloin parkkipaikan pitäisi olla nimikoitu. Silloin osa paikoista olisi aina tyhjillään, ja esimerkiksi täällä Turussa on huutava pula parkkipaikoista. On parempi, että on edes jokin parkkipaikka kaikille kuin lämmitetty paikka vain muutamille, hän perustelee.

– Se taas menisi liian vaikeaksi, jos ihminen käyttäisi yhtenä päivänä yhtä tolppaa ja huomenna toista. Sellaista sähkönkulutusta ei pysty ainakaan nykyisillä järjestelmillä laskuttamaan.

Hän ei lämpene ajatukselle, että ihmiset maksaisivat jonkin vakiosumman kuussa tai koko talvikaudelta.

– En tiedä, miten oikeansuuruinen summa laskettaisiin.

Lisäongelmana on ollut, että kaikille sähköpaikan varanneille ei arjessa ole riittänyt näitä paikkoja. Tämä on harmittanut esimerkiksi Salon sairaalassa.

Aiemmin Halikkokodin pihalla oli nimetyt parkkiruudut, joista maksettiin 30 euroa talvesta. Salon sairaalassa on tällä hetkellä sekä nimikkopaikkoja että yleisiä lämmitystolpallisia pysäköintiruutuja, kertoo sairaalan koordinoiva ylihoitaja Minna Santikko.

– Niille on kiinteä maksu, joka pidätetään palkasta. Käytäntö on sama kuin aiemmin Salon aluesairaalan ja Salon terveyskeskuksen aikana. Tätä ei ole muutettu eikä meillä ole ollut tiedossa, että Varhassa olisi näistä jokin yhteneväinen käytäntö.

Varhalla on Salon kaupungin alueella noin 70 toimipistettä. Salon Seudun Sanomat kysyi lämmitystolppa-käytäntöjä pistokokeena muutamista yksiköistä, Salon sairaalan ja Halikkokodin lisäksi. Soittojen perusteella lämmitystolppien pelisäännöissä ei ollut säännönmukaisuutta sen mukaan, onko kiinteistö Varhan vai Salon kaupungin omistuksessa.

– Salon omistuksessa olevat kiinteistöt on vuokrattu Varhalle tolppineen päivineen, ja on Varhan asia, mitä tolppien kanssa tehdään, taustoittaa talomestari Mertsi Rinne Salon kaupungilta.

Halikkokodissa esimerkiksi Maija Hellsten ja Sanna Raussi olivat aiemmin pitäneet autoaan työpäivän ajan johdon päässä.

Hellstenillä on matkaa töihin yli 20 kilometriä, eikä bussiyhteyksiä ole. Tulevat pakkaskaudet pistävät mietteliäiksi. Raussi asuu lähellä, mutta talvella on ollut mukavampi lähteä kotiin lämpimällä autolla.

– Monilla on vanhoja autoja ja diesel-autoja, jotka tarvitsisivat esilämmitystä, Hellsten harmittelee.

– Olemme miettineet, eikö ainakin yöhoitaja voisi saada lämmitystolpallista paikkaa.

Yöhoitajan työvuoro on kymmenen tunnin mittainen, ja auto seisoo vuorokauden kylmimmän ajan pihalla. Pitkä päivä voi päättyä siihen, että auto jää työpaikan pihalle.

Lämmin auto säästää ympäristöä Esilämmitetystä autosta irtoaa vähemmän pakokaasuja kuin lämmittämättömästä. Häkä-, hiilivety-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöt ovat kylmäkäynnistykseen verrattuna pienemmät. Lisäksi tarvitaan vähemmän auton tyhjäkäyntiä tai hybridiautossa polttomoottorin käynnissäoloa.

Liikenneturvallisuus ja ajomukavuus paranee, kun liikkeelle lähdettäessä lasit ovat huurteettomia ja matkustamo lämmin. Esilämmitys estää myös akun tyhjenemistä kireillä pakkasilla.

Lisäksi esilämmitys säästää kustannuksia vanhoissa autoissa ja vähentää moottorin kulumista. Dieselautojen hiukkassuodattimen tukkeutumisriski pienenee.

Lähde: Motiva

Toimittajalta: Farssi, jonka juoni on hukassa

Kuinka monta henkilöä on tavoitettava ennen kuin selviää, missä Varhan toimipaikoissa Salossa on tarjolla työntekijöille autojen lämmitystolppia ja missä ei?

En tiedä, koska asia ei selvinnyt. Luovutin 22 tavoitetun ihmisen jälkeen.

On yleinen ongelma, että isoissa organisaatioissa monet asiat ovat yksittäisten työntekijöiden takana eivätkä muut tiedä niistä, edes sitä, kenen vastuulle ne kuuluisivat. Palaneen lampun vaihtaminen voi jättiorganisaatiossa osoittautua pitkälliseksi farssiksi. Varhassa byrokraattisuus tuntuu kuitenkin edenneen asteelle, jossa edes farssin juonta ei ole enää näkyvissä.

Varhan käytäntöjen hioutumiselle täytyy antaa aikaa, mutta miten pitkään pitää vielä odottaa? Onko Varhan monimutkaisuudesta tullut helppo tekosyy, jonka taakse piiloudutaan, kun joku yrittää muutosta tai toimittaja setviä asioita?

Lämmitystolpat olisivat ympäristöystävällinen ja halpa keino lisätä sote-työntekijöiden viihtymistä. Laitteethan ovat jo olemassa. Vaikka lämmitystolppia ei pystyttäisi kaikissa toimipisteissä tarjoamaan, ne olisivat yksi keino houkutella työntekijöitä kasvukeskusten ulkopuolelle.