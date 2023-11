Länsirata sopii lounaaseen

Turun Tunnin Juna -hankeyhtiö aikoo muuttaa nimensä Länsirata Oy:ksi. Usein nimimuutoksilla tehdään tarkoituksellista mielikuvapolitiikkaa, mutta tässä tapauksessa vaihdos on askel parempaan.

Tunnin junasta puhuminen on herättänyt vuosikausia ivaa ja närää, koska nykyiset junat eivät uudellakaan radalla ehtisi Turusta Helsinkiin tunnissa. Lisäksi olisi vähättelyä puhua vain Turun junasta. Suinkaan kaikki matkustajat eivät nouse junaan tai pois niistä vasta päätepysäkeillä. Varsinkin hankkeen nykyinen painopiste korostaa lähiliikennettä Salon ja Turun sekä Lohjan ja Espoon välillä.

Länsiradasta puhuminen on siis perusteltua. Joku vääräleuka voisi tosin sanoa, että uusi länsirata kulkee nykyisen rantaradan itäpuolella. Porissa ja Vaasassakin voidaan olla sitä mieltä, ettei rata kata länttä kovin laajasti.

Nimi on kuitenkin kokonaisuutena looginen valinta. Lännessä rakennetaan länsirataa, idässä itärataa. Niiden välille suunniteltua linjausta ei kutsuttu väliradaksi. Mahtipontinen Suomi-rata-nimi ei silti kantanut hanketta maaliin saakka.

Julkisten toimijoiden kielenkäytön soisi aina pyrkivän neutraaliin ja selkeään ilmaisuun. Houkutus kikkailuun on kuitenkin usein suuri. Viestintä sekoittuu helposti tiedottamiseen.

Hyvä esimerkki ovat nykyiset hyvinvointialueet. Aiemmin oli pitkään puhuttu sujuvasti maakuntauudistuksesta, kunnes edellinen hallitus tempaisi tyhjästä uudistukselle uuden nimen. Sanana hyvinvointialue on edelleen hankala käyttää eikä istu sujuvaan kielenkäyttöön. Nyt meillä on hyvinvointialue, jonka sisällä on useita sote-alueita. Abstraktit termit sekoittuvat helposti.

Varsinais-Suomessa Varha on kuitenkin solahtanut luontevaksi osaksi kielenkäyttöä. Lyhenne on onnistunut, ainakin jos sitä vertaa vanhaan VSSHP:hen.

Varhan hallitus muuten päätti edellisessä kokouksessaan nimetä hv-alueen säästöohjelman uusiksi. Nyt sitä pitää kutsua tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaksi. Nimenmuutos ei niinkään kuvaa ohjelmaan tehtyjä sisällöllisiä muutoksia.

Päätarkoitus lienee ollut vältellä säästöihin tai sopeuttamiseen viittaavia sanoja. Ne herättävät ikäviä mielikuvia.