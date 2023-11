Monenlaiset huolet nousivat pintaan, kun Salon kaupunginvaltuusto ja virkamiesjohto kokoontuivat alkuviikolla valtuustoseminaariin.

Keskustelua käytiin muun muassa väkiluvun vähenemisestä ja pienestä syntyvyydestä, työvoimapulasta ja maahanmuutosta sekä taloustilanteen synkkenemisestä lähivuosina.

– Puhuttiin ongelmista, mutta hyvässä hengessä. Oli oikea ratkaisu järjestää seminaari näin, että otetaan yksi vuorokausi aikaa ja keskitytään yhteen asiaan. Keskustelu oli paljon hedelmällisempää kuin kaupungintalolla, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Tamminen (ps.) kehuu laivaristeilyllä järjestettyä seminaaria.

Laivaseminaari maksoi 60 henkilön joukolla bussikuljetuksineen noin 11 000 euroa.

Valtuustoseminaarissa salolaisia oli evästämässä tilastoineen aluekehityksen asiantuntija ja nykyinen Turun kaupungin tutkimusjohtaja Timo Aro. Lisäksi alustajina toimivat Salon omat virkamiehet ja Yrityssalon toimitusjohtaja Jyrki Moilanen.

Heikki Tammisen mukaan tilastot näyttävät muun muassa, että synkät ennusteet Salon koulujen oppilasmääristä näyttävät toteutuvan.

Valtuusto joutuu todennäköisesti ensi vuonna ottamaan kantaa pienten koulujen tulevaisuuteen, koska pienimmät koulut ovat alittaneet valtuuston asettaman 42 oppilaan rajan.

– Haasteita on, siitä ei päästä mihinkään. Tähänkin asiaan tullaan palaamaan myöhemmin, Tamminen sanoo.

Valtuustoseminaarissa ei tehdä päätöksiä. Sen sijaan keskustelussa esiin nousseet asiat kirjataan ylös ja niitä jatkotyöstetään. Päättäjät voivat antaa virkamiehille myös evästystä.

Salon työllisyystilanne on jopa historiallisen hyvä, ja yrityksillä on ollut työvoimapulaa. Samaan aikaan Saloon on tullut jopa tuhat ukrainalaista pakoon sotaa. Heistä lähes 300 on jo saanut Salosta kotikunnan.

– Kävimme keskustelua siitä, että ukrainalaisia pitää työllistää ja he työllistyvätkin, jos kielitaito riittää, Heikki Tamminen sanoo.

Hankalampana hän pitää kysymystä työperäisestä maahanmuutosta. Kaupungin pitäisi haarukoida ulkomailta väkeä, joilla olisi ammattitaitoa ja joille löytyisi suoraan töitä.

– Humanitäärinen maahanmuutto ei työvoimapulaan oikein auta.

Salon talousarviossa päättäjiä puhuttivat esimerkiksi investoinnit, jotka ovat pieniä suhteessa Salon kokoon.

– Kun ottaa huomioon rakennusalan laman, rakentamista voisi paikallisesti elvyttää investoimalla. Sikäli on harmillista, että jäähallin rakentaminen on siirtymässä. Minkäs teet, jos suunnittelu on kesken.

Tammisen mukaan päättäjien kannat investointeihin vaihtelivat. Osa toivoi lisää investointeja, mutta osa toppuutteli intoa kaupungin taloustilanteen nimissä. Laajempaa kannatusta keskustelussa sai ajatus, että investointeja pitää joka tapauksessa porrastaa, jotta jäähallia, uutta koulua ja mahdollisia kulttuuritiloja ei rakenneta yhdessä rytäkässä.

– Maahanmuuton ja investointien tarpeista oltiin keskustelussa eri mieltä, mutta keskustelu oli laadukasta ja henki hyvä, Tamminen tähdentää.

Kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen avasi päättäjille Salon talousarviota ja -suunnitelmaa lähivuosille.

Heikki Tammisen mukaan esitys nosti esiin huolen, että Salo tulee lähivuosina kamppailemaan talouden kanssa.

– Kolmen vuoden päästä luvut näyttävät jo pakkasta seitsemän miljoonaa euroa. Se on aika iso raha nykybudjetissa, kun sote lähti ja luvuista on puolet pois.

Sote herättää poistuttuaankin huolta Salon päättäjissä. Heikki Tammisen mukaan todennäköistä on, että Varsinais-Suomen hyvinvointialue tulee karsimaan toimipaikkoja Salossakin.

Sen myötä palvelut keskittyvät ja Varhalta jää tyhjiksi Salolta vuokrattuja tiloja, jotka kaupungin on yhtiöitettävä tai myytävä pois.

Tyytyväisyyttä valtuustoseminaarissa aiheutti se, että strategiassa asetettu tavoite profiilin nostosta tapahtumakaupunkina on lähtenyt hyvin käyntiin.

– Meillä on tapahtumakoordinaattori, ja esimerkiksi lokakuinen kurpitsaviikko oli suurempi kuin koskaan, Tamminen muistuttaa.

Positiivisia tuloksia on saatu myös kaupungin henkilöstölle tehdystä työhyvinvointikyselystä. Sen tulokset olivat tänä vuonna parempia kuin ennen sote-uudistusta.