Las Vegasin formulaharjoitukset tyssäsivät vialliseen kaivonkanteen – toiset harjoitukset alkoivat keskellä yötä ilman yleisöä

Las Vegasissa järjestettävän formula ykkösten osakilpailun avausharjoitukset jouduttiin keskeyttämään ja päättämään jo noin kymmenen minuutin jälkeen. Kansainvälinen autoliitto FIA päätti keskeyttää harjoitukset, sillä radalla olleen katukaivon kansi ei ollut kunnolla paikallaan.

Ferrarin Carlos Sainzin matka tyssäsi radalle, kun espanjalainen törmäsi kaivonkanteen. Punaisen lipun jälkeen kisajärjestäjät kertoivat, ettei harjoitussessiota enää jatketa.

– Tarkastuksessa huomattiin, että kaivonkannen ympärillä ollut betonirunko oli pettänyt. Meidän on nyt tarkistettava kaikki muut kaivonkannet, mikä vie jonkin verran aikaa, FIA kertoi tiedotteessa.

Toisen harjoitussession alkua jouduttiin lykkäämään lopulta kahdella ja puolella tunnilla. Kuljettajat pääsivät radalle paikallista aikaa kello 2.30, mutta yleisöä ei ollut enää tuohon aikaan radan varrella. Autosportin mukaan F1 päätti sulkea radan fanialueet kello 1.30 logistiikkasyihin vedoten.

Ferrari-pomo raivona

Ferrarin tallipäällikkö Frederic Vasseur oli raivoissaan avausharjoitusten jälkeen, sillä Sainzin autoon tuli kaivo-osuman takia merkittäviä vahinkoja. Sainz pystyi osallistumaan toisiin harjoituksiin, mutta kuljettaja saa kilpailuun lähtörangaistuksen, koska Ferrari joutui korjaamaan suojattinsa auton sääntöjenvastaisilla varaosilla.

– Auton kori, moottori ja akku vaurioituivat totaalisesti. Tämä ei ole hyväksyttävää. Tämä maksaa meille omaisuuden. Tämänpäiväistä tapahtumaa on täysin mahdoton hyväksyä F1:ssä, Vasseur sanoi vihaisesti.

Mercedeksen tallipäälliköltä Toto Wolffilta kysyttiin lehdistötilaisuudessa, miten häpeällinen avausharjoitusten tapahtuma oli F1:lle, mutta itävaltalainen puolusti kisajärjestäjiä.

– Tuo on täysin naurettavaa. Miten kehtaat puhua negatiivisesti tapahtumasta, joka asettaa kaikelle uudet standardit? Puhut viemäristä, jonka kansi on poissa paikoiltaan, niin on tapahtunut ennenkin, Wolff sanoi.

Vuonna 2019 Azerbaidzhanin F1-harjoituksissa sattui samanlainen tapahtuma, kun Williamsin George Russellin auto meni rikki brittikuljettajan osuttua kaivonkanteen.

Jo kolmas kisa Yhdysvalloissa

Las Vegas on järjestänyt edellisen kerran F1-kilpailun vuonna 1982. Viikonlopun kilpailu ajetaan aivan kasinokaupungin ydinkeskustassa, ja kyseessä on jo tämä kauden kolmas Yhdysvalloissa järjestettävä kilpailu.

Sainzin tallitoveri Charles Leclerc ehti ajaa ensimmäisten harjoitusten nopeimman ajan. Alfa Romeon Valtteri Bottas oli tynkäharjoituksissa kymmenes.

—

Lähteenä käytetty uutistoimisto AFP:tä.

Paavali Pastila