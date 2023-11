Lasse Kylänpään Päivänkierto on ehdolla 30 000 ohraryynin saajaksi

Kemiönsaarelaisen Lasse Kylänpään Päivänkierto-kirja on ehdolla Kodiksamia-kirjallisuuspalkinnon saajaksi.

Kodiksamia-palkinto on kirjailija Heli Laaksosen kehittämä, myöntämä ja tuomaroima. Hän on jakanut oman kirjallisuuspalkintonsa vuodesta 2011. Nimi Kodiksamia viittaa Kodiksamin kylään, joka on Raumalla.

– Tärkein palkitsemisperuste on unohtumaton lukuelämys, sanoo Laaksonen tiedotteessa.

Lasse Kylänpää on Salkkarin pitkäaikainen toimittaja, joka on julkaissut myös useita valokuvakirjoja. Kylänpään viime vuonna julkaistua Päivänkierto-teosta Laaksonen kuvailee viisaaksi ja kauniiksi luontokirjaksi, joka vaeltelee monien kirjallisuustyyppien välimaastossa.

– Teoksen luettuaan on oppineemmalla, harmonisella, valaistulla mielellä pitkään, Laaksonen sanoo.

Kylänpään lisäksi finalisteja ovat Kaarina Silmusen Löytöretkellä Baltian luonnossa – retkikohteita Virosta, Latviasta ja Liettuasta, Mikko Kalajoen kirjoittama ja Jani Ikosen kuvittama lastenromaani Almus, Vinhavuorten vanki, Heli Haltian esikoisrunokokoelma Ajatusviiva, Mirja Hovilan koostama ja kääntämä Viisi miestä veneessä sekä ukrainalaisrunoilija Olena Huseinovan Runoja.

Palkinnon voittaja julkistetaan 6.12. Palkinnoksi hän saa 30 000 ohraryyniä.

Lue myös: Toimittaja-kirjailija Lasse Kylänpää löysi kotipihan varjoista uuden kiehtovan maailman, ja sama oivallus on tarjolla myös muille