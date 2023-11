Led Tailor aloittaa maailmanvalloituksen Salo IoT Campukselta – ”Yksi tärkeä osa on, että meillä on näyttävät tilat”

Salolainen Led Tailor muuttaa marraskuussa Salo IoT Campukselle Meriniittyyn.

Siniseen led-valoon perustuvia ja kemikaalittomia desinfiointiratkaisuja kehittävä yritys on toiminut pitkään Lairolantiellä Halikossa.

Muutto Nokian entiselle kännykkäkampukselle liittyy yrityksen suunnitelmiin hakea kasvua ulkomailta ja esimerkiksi Keski-Euroopasta.

– Meillä on IoT Campuksella alihankintaverkostoa. Toinen syy muutolle on, että tilat ovat erittäin hyvät.

– Tähtäämme kansainvälisille markkinoille, ja silloin yksi tärkeä osa kokonaisuutta on, että meillä on hyvät ja näyttävät tilat. Se on osaltaan uskottavuuskysymys. Saamme IoT Campukselle myös oman showroomin, Led Tailorin tuotekehityspäällikkö Jari Olkkola perustelee.

Led Tailor on toimittanut desinfiointiratkaisujaan Suomessa esimerkiksi sairaaloihin, ambulansseihin, päiväkoteihin, kouluihin, laboratorioihin ja sisäilmakohteisiin. Suomi on markkinapaikkana kuitenkin pieni, ja siksi yritys hakee kasvua ulkomailta.

Yritys hakee tällä hetkellä markkinoita Saksasta, jossa sillä on oma myyjä. Led Tailor on Euroopassa ensimmäinen yritys, joka toimittaa siniseen valoon perustuvia desinfiointiratkaisuja, ja se on jo löytänyt asiakkaita esimerkiksi saksalaisista ambulanssifirmoista.

– Olemme toimittaneet ambulansseihin desinfiointilaitteita, jossa on kolme eri toimintoa integroituna samaa laitteeseen. Kun auto hakee asiakasta, sen sisätiloissa voi olla pintoja puhdistava desinfiointi päällä. Perillä autossa palavat normaalit valkoiset valot, ja kun asiakas on kyydissä, päällä voi olla traumavalo, joka rauhoittaa asiakasta, Jari Olkkola kertoo.

Salo IoT Campuksella toimii jo nyt useita yrityksiä, joiden kanssa Led Tailor on tehnyt yhteistyötä. Jari Olkkolan mukaan yhteistyö muuttuu entistä sujuvammaksi, kun yritykset ovat saman katon alla.

– Teemme itse kehitystyötä ja pieniä protosarjoja, mutta laajemmat tuotesarjat tekee alihankintaketju Salon seudulla.

Led Tailorilla on 14 työntekijää. Yritys sijoittuu IoT Campuksella vanhan Nakolan tehtaan ja Valmet Automotiven akkutehtaan väliin. Paikka herättää Olkkolassa myös nostalgisia tunteita.

– Olen itse ollut ensi kertaa kesätöissä Nakolassa 1987, ja myöhemmin olin pitkään Nokiassa töissä. On hienoa päästä sinne takaisin.

Salo IoT Campus on vuokrannut tänä vuonna tiloja toimistokerrostalon verran

Entiset Nokian kännykkätehtaan tilat vetävät yhä uusia yrityksiä Joensuunkatu 7:n kiinteistöön.

Led Tailorin lisäksiled-valaisinoptiikkaan erikoistunut Ledil on kertonut, että se muuttaa pääkonttorinsa Salo IoT Campukselle ensi keväänä.

Kiinteistöyhtiön toimitusjohtaja Atte Köykkä laskee, että Salo IoT Campuksen alueella on otettu kuluvan vuoden aikana käyttöön neliöitä isokokoisen toimistokerrostalon verran.

– Tänä vuonna on tehty uusia sopimuksia 6 500 neliön edestä. Noin 600 neliötä on tyhjentynyt, eli olemme vahvasti kasvun puolella. Yli puolet uusista tiloista ovat sellaisia, että meidän olemassa olevat asiakkaamme laajentavat omaa toimintaansa, Köykkä sanoo.

Matkapuhelinjätti Nokian vanhoissa tiloissa on kaikkiaan lähes 100 000 neliömetriä tilaa, josta suurin osa on toimistotiloja.

Atte Köykän laskelmien mukaan tiloista on nyt vuokrattu 57 000 neliömetriä eli noin 58 prosenttia.

Kiinteistöyhtiö osti Microsoftin hallussa olleet tilat keväällä 2017. Yhtiö teki ensimmäisen voitollisen tuloksensa vuonna 2020, ja seuraavana vuonna voitto nousi jo runsaaseen 380 000 euroon.

– Taisin jo puolitoista vuotta sitten sanoa, että olemme aika hyvässä tilanteessa, ja kaikki tästä eteenpäin on plussaa, Atte Köykkä muistelee Salon Seudun Sanomien juttua, jossa kerrottiin kiinteistöyhtiön nousseen jaloilleen (SSS 4.5.2022).

Salo IoT Campuksella toimii Atte Köykän mukaan nyt yli sata yritystä, ja päivittäin alueelle tulee noin 2 000 työntekijää.

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat eivät ole luvussa mukana. Oppilaitoksen kirjoilla on 500 opiskelijaa, ja heistä 100–200 tulee päivittäin kampukselle.

– Määrä on sellainen, ettei alue tunnu enää puolityhjältä. Se tuntuu hyvältä ja toimivalta, Köykkä sanoo.

Toimitusjohtaja uskoo Salo IoT Campuksen vetovoiman vahvistuvan jatkuvasti sitä mukaa, kun alueelle tulee uusia yrityksiä.

– Yritys voi hyötyä kumppanuuksien ja ja yhteistyön kautta, ja työntekijät hyötyvät alueen palveluista.