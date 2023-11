Lemmikinruoan valmistaja Dagsmark Petfood vetää kissojen kuivaruokaa pois myynnistä

Kotimainen lemmikinruoan valmistaja Dagsmark Petfood kertoo vetävänsä kissojen kuivaruokaa pois myynnistä. Yhtiön tiedotteen mukaan kyseessä on varotoimenpide.

Takaisinveto koskee Liedon lemmikinruokatehtaalla lokakuussa valmistettua kissojen kuivaruokaa. Yhtiön mukaan tehtaalta ei ole saatu varmistusta, mitä perunahiutaletta tehtaalla on käytetty lokakuussa valmistetuissa kissanruoissa.

Kyseessä on tiettävästi jo kolmas yritys, joka vetää lemmikinruokaa pois myynnistä tässä kuussa. Aiemmin lemmikkitarvikeketju Musti ja Mirri on vetänyt myynnistä tuotteita, joissa käytettyjen perunahiutaleiden on epäilty aiheuttaneen koirille vakavia oireita. Myös Alvar Pet ovat vetänyt pois erän koiranruokaa.