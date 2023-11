LiigaPloki vaihtaa päävalmentajaa, vaikka alkukausi on edennyt tulosten osalta aiempien kaltaisesti – ”Kun asiat eivät toimi, meidän on tehtävä muutoksia

Lentopallon naisten mestaruusliigajoukkue LiigaPloki vaihtaa päävalmentajaa. Hieman yli yhden kauden ajan Pihtiputaalla työskennellyt tanskalainen Kim Buchwald eroaa tehtävästä.

Uudeksi päävalmentajaksi tulee Buchwaldin apuna työskennellyt Hakan Can Turan.

– Buchwald on erittäin pidetty henkilö, ja hänen aina positiivista olemustaan ​​tulee ikävä. Mutta kun asiat eivät toimi, meidän on tehtävä muutoksia. Mielestämme päävalmentajan vaihtaminen on paras tapa edetä nyt, todetaan LiigaPlokin tiedotteessa.

LiigaPloki on tällä hetkellä sarjassa seitsemäntenä kerättyään kahdeksasta ottelusta yhdeksän pistettä. Viime kausien loppusijoitukset ovat seuralla olleet 7, 9, 6 ja 7. Tuloksellisesti ja sijoituksellisesti olennaista muutosta ei siis ole syksyn aikana tapahtunut, mutta tarve muutokseen koettiin silti.

Nelikymppisen Buchwaldin kanssa tehtiin alkaneen kauden kattanut jatkosopimus viime huhtikuussa.