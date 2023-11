Linnan juhlien teemassa näkyy se, että presidentti Sauli Niinistö isännöi vastaanottoa viimeistä kertaa

Presidentti Sauli Niinistö isännöi puolisonsa Jenni Haukion kanssa itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoa tänä vuonna viimeistä kertaa, mikä näkyy myös Linnan juhlien teemassa.

Perinteisesti kutsuvieraina on ollut presidenttiparin vuoden aikana tapaamia ihmisiä, mutta nyt vieraana on presidenttiparin eri vuosien aikana tapaamia ihmisiä.

Myös Linnan juhlien tarjoiluissa ja musiikissa on elementtejä, jotka kuvaavat Niinistön toimivan juhlavastaanoton isäntänä viimeistä kertaa. Esimerkiksi tarjoilujen erityisteemana tänä vuonna ovat presidenttiparin isännöimät aiemmat itsenäisyyspäivän vastaanotot, joista jokaiselta mukana on jokin suosittu tuote.

Itsenäisyyspäivän Linnan juhlien teema, ”ajat vaihtuvat”, näkyy juhlissa esimerkiksi kutsuvieraiden osalta, kerrotaan presidentin kansliasta. Presidentinlinnaan on tänä vuonna kutsuttu noin 1 700 vierasta.

Presidentin kanslian mukaan vieraina on muun muassa pitkän uran tehneitä ihmisiä, jotka ovat toimineet tienraivaajina, esimerkkeinä ja mentoreina. Erityistä huomiota on kiinnitetty tekoihin, joilla on tuettu lapsia ja nuoria.

Linnan juhliin on kutsuttu tänä vuonna esimerkiksi yhteiskunnan turvallisuudesta huolehtivia henkilöitä, tutkijoita, erilaisissa hyväntekeväisyysjärjestöissä tai -projekteissa työskenteleviä ja kasvatusalan ammattilaisia.