Loppuottelupaikka voi vaatia Jarkko Niemiseltä uhkapeliä Davis Cupissa

Suomen tenniksen miesten Davis Cup -joukkueen kapteeni Jarkko Nieminen antoi joukkueelleen tiistai-illan aikaa juhlia Kanada-voittoa ja välieräpaikkaa.

Nieminen, 42, on historian paras suomalainen tennispelaaja, mutta maajoukkueturnauksessa hän ei koskaan esiintynyt karsintavaiheita edempänä.

– Aika mieletön juttu, että olemme pienenä Suomena päässeet näin tiukan seulan läpi näin globaalissa lajissa. Nyt on neljä jäljellä ja mahdollisuus mennä eteenpäin, hän sanoi STT:lle torstaina puhelimitse Espanjan Malagasta.

Perjantaina Suomi kohtaa Australian. Kapteenille on tärkeää, että valmistautuminen tehdään vastustajaa paremmin.

– Meillä on etu siinä, että saamme kaksi lepopäivää. Palautuminen ja huolto pitää tehdä niin hyvin kuin mahdollista. Kausi on ihan lopuillaan, ja jokaisella vähän kolottaa.

Suomen ykköstähden Emil Ruusuvuoren pelikunto on mietityttänyt siitä asti, kun olkapäävamma pakotti luovutukseen noin kaksi viikkoa sitten. Puolivälierä tuli liian aikaisin, eikä perjantaistakaan tihku tietoa.

– Eläteltiin toiveita jo tiistaiksi. Edelleen tavoitellaan sitä, että Emil pystyisi riskittömästi pelaamaan, Nieminen sanoi.

Paikka sunnuntain loppuotteluun heltiää kahdella voitolla. Turnauksessa ei käydä pronssiottelua.

”Kaikki vaihtoehdot ovat mahdollisia”

Australia on juhlinut Davis Cupin mestaruutta 28 kertaa, mikä on Yhdysvaltojen jälkeen toiseksi eniten. Maarankingissä viime vuoden loppuottelun hävinnyt Australia on toisena Kanadan jälkeen.

Yhdysvallat ja Kanada ovat sattumalta juuri ne kaksi, jotka ovat viimeisimpänä kokeneet Suomen poikkeuksellisen kyvyn pelata taitojensa äärirajoilla.

– Australialla on nelinpelissä vuoden 2022 Wimbledon-voittajat. En tiedä, pelaako (Jordan) Thompson kaksinpeliä perjantaina. Ykkönen on varmasti (Alex) de Minaur, Nieminen avasi.

De Minaur löytyy kaksinpelin maailmanlistan sijalta 12. Thompson on 56:ntena, ja kaksi muuta vaihtoehtoa, Alexei Popyrin ja Matthew Ebdenin nelinpelipari Max Purcell, mahtuvat 50 parhaan joukkoon.

Kaksinpelaajat on lyötävä lukkoon tunti ennen ottelua, mikä Suomi–Australia-välierässä tarkoittaa kello 16:ta Suomen aikaa.

Ykkönen ja kakkonen määräytyvät suoraan rankingistä, eli jos Ruusuvuori on sivussa, Suomi ei pysty peluuttamaan esimerkiksi Patrick Kaukovaltaa de Minauria vastaan ja Otto Virtasta kakkospelaajaa vastaan.

Periaatteessa Ruusuvuoren voi loukkaantuneenakin laittaa de Minaur -otteluun. Uhkapeli tarkoittaisi täyttä panostusta Virtaseen.

– Kapteeni saa nimetä kenet tahansa. Kaikki vaihtoehdot ovat mahdollisia. Aikarajan jälkeen saa vaihtaa vain, jos sairastuu tai tulee muuta äkillistä, Nieminen kommentoi.

Vaikka Virtanen on lyönyt elämänsä parasta tennistä maajoukkuepaidassa, Australian ykkönen on pari pykälää kovempi kuin edelliset.

