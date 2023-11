Lounasjätti Factory tulee Saloon – ”Me nähdään siinä paikassa iso potentiaali”

Pääkaupunkiseudulla toimiva ravintolaketju Factory avaa ensi keväänä ravintolan Saloon.

Meriniittyyn IoT Campukselle tuleva ravintola on ketjun 20. toimipaikka ja ensimmäinen Uudenmaan ulkopuolella.

– Tämä on meille iso steppi. Olen itse tästä todella innoissani, sanoo Factoryn toimitusjohtaja Matti Karvonen.

– Meitä on pyydetty moneen paikkaan, mutta olemme kasvaneet hallitusti. Campuksen porukoiden kanssa meillä on ollut hyvä yhteistyö alusta asti. Me nähdään siinä paikassa iso potentiaali.

Karvonen kertoo, että Factoryllä on jo entuudestaan tavarantoimittajia Salon seudulta. Myös tämä puolsi uuden toimipaikan avaamista juuri Saloon.

– Olemme jo etukäteen varmistaneet, että saamme hommat toimimaan.

Uusi Factory-ravintola tulee IoT Campuksen pääaulaan kohtaan, jossa nykyisin toimii Compass Groupin pyörittämä kahvila.

Compass Group pitää kampuksella myös noin 200 asiakaspaikan lounasravintolaa, joka suljetaan uudistuksen myötä.

Aulan kahvilatila remontoidaan helmi–maaliskuussa ravintolaksi.

– Uusimme keittiön kokonaan, ravintolatilan kokonaan, kaikki kalusteet uusitaan. Numerot ovat liikesalaisuuksia, mutta puhutaan mittavasta investoinnista, sanoo Karvonen.

IoT Campuksen toimitusjohtaja Atte Köykkä kertoo, että uudistuksen myötä asiakaspaikkoja tulee lisää aulan puolelle. Ajatuksena on tuoda elämää isoon aulatilaan.

– Pyritään saamaan miellyttävää kuhinaa alueelle.

Köykän mukaan kiinteistöyhtiö pohti useampaa vaihtoehtoa, kun ravintolapalveluita ryhdyttiin uudistamaan.

– Factorylla on näyttöjä siitä, miten tehdään hyvää lounasta. Kyllä me kävimme vierailulla heidän ja monen muunkin ravintolassa.

Yksi osoitus Factoryn näytöistä on menestys Edenred Finland Oy:n järjestämässä äänestyksessä, jossa etsitään parhaita lounaspaikkoja.

Syyskuun lopulla ratkenneessa äänestyksessä Factoryn ravintola Helsingin Pitäjämäessä oli koko kisan viides ja Helsingin paras. Muitakin ketjun ravintoloita sijoittui kilpailussa hyvin.

– Mitään hokkuspokkustemppuja ei ole. Ruoka on se tärkein asia. Teemme ruoan itse alusta lähtien keittiössä, emmekä käytä valmiita komponentteja. Meillä ei ole kiertäviä kuuden viikon listoja, vaan jokainen ravintola tekee itse oman listansa. Teemme asioita aika eri tavalla kuin moni muu meidän kokoinen ketju, sanoo Karvonen.

Lounasravintolat olivat korona-ajan häviäjiä, eikä koronasuosta nouseminen ole sujunut ongelmitta. Yleistynyt etätyö pakottaa pohtimaan, miten ihmiset saadaan liikkeelle.

– Se ase, millä me saadaan myös etätyöläiset syömään, on laaja kattaus ja hyvä salaattipöytä. Kun tulet syömään lounaspöytään, pystyt syömään terveellisesti ja monipuolisesti. Etätöissä on aika paljon niitä eineksiä lämmitelty, sanoo Karvonen.

IoT Campuksella käy töissä noin 2 000 henkilöä.

– Läsnätyön määrä vaihtelee hurjasti. Uskomme siihen, että lounaspalvelu on yksi syy tulla toimistolle tekemään töitä yhdessä muun tiimin kanssa, ja siitä hyötyy sitten yritykset, sanoo Köykkä.

Campuksen vuokralaisten lisäksi Factory aikoo houkutella lounastajia talon ulkopuolelta.

– Myös eläkeläiset ovat meille tärkeä asiakasryhmä, Karvonen sanoo.

Maaliskuussa avautuvaan ravintolaan ei ole vielä ryhdytty palkkaamaan väkeä. Kampuslaisille jo entuudestaan tutut tekijät ovat vahvoilla.

– Lähtökohtaisesti tulemme tarjoamaan töitä paikallisille. Havittelemme henkilökuntaa sieltä, Karvonen sanoo.

