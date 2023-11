LP Viesti putosi cupista, mutta Akatemia saattaa kohdata Hämeenlinnan

Lauantain liigaottelu LP Kangasala–LP Viesti oli samalla myös Suomen cupin puolivälieräottelu. Kotivoitto tiesi sitä, että LP Viesti ei pelaa tammikuussa Turussa järjestettävässä Suomen cupin lopputurnauksessa.

Salon Viesti ja LP Viesti pelasivat Suomen Cupin finaalissa peräti 13 kertaa putkeen vuosina 2004–2016. Viimeiset cupvuodet ovat olleet rutikuivia, sillä vuoden 2016 jälkeen LP Viesti on nähty Cupin finaalissa vain kaksi kertaa ja kummallakin kerralla on tullut tappio.

Tappiosta huolimatta LP Viesti voidaan vielä nähdä cupissa, sillä yksi puolivälieräpaikoista on jyvitetty 1-sarjaa joulutauolla johtavalle joukkueelle. Tällä hetkellä LP Viesti Akatemia on 1-sarjassa toisena kaksi pistettä Lempo-Volleyn takana, joka on pelanut kaksi ottelua Akatemiaa enemmän.

1-sarjan kärkijoukkue kohtaa puolivälierässä kotikentällään Hämeenlinnan. Muut kaksi puolivälieräparia ovat LP-Vampula–Pölkky ja OrPo–Puijo Wolley.

Akatemian kausi jatkuu sunnuntaina LP-Vampulan Akatemian vieraana.