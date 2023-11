Lunta sataa ja pöllyää tänään, kehno ajokeli suuressa osassa maata

Koko Suomessa lukuun ottamatta Lappia on tänään huono ajokeli, varoittaa Ilmatieteen laitos. Ajokeli on huono lumisateen ja pöllyävän lumen vuoksi.

Sää on tänään selvästi lauhtunut viime päivien kovista pakkaslukemista. Ilmatieteen laitoksen mukaan maan etelä- ja keskiosissa lämpötilat ovat viiden pakkasasteen molemmin puolin. Lapissa sää on enimmäkseen poutaista ja pakkasta on kymmenestä viiteentoista astetta.

Merialueilla tuuli voi yltyä tänään myrskylukemiin Pohjanlahdella Selkämeren pohjoisosassa ja siitä pohjoisen suuntaan. Myös Suomenlahdella tuulee navakasti.

Sääpalveluyritys Foreca julkaisi eilen illalla uuden kuukausiennusteensa. Sen mukaan sää jatkuu tällä ja ensi viikolla selvästi ajankohdan keskimääräisiä lukemia kylmempänä, mutta viikkojen sisällä on vaihtelua pakkaslukemissa. Ajoittain edessä on sakeitakin lumisateita.

Forecan tämän hetken ennusteen mukaan kylmin tilanne voi purkautua ennen joulua.