Luonnonsuojeluliitto valittaa ilveksen tappoluvista oikeuteen

Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri valittaa ilveksen tappoluvista Turun hallinto-oikeuteen. Valituksen kohteena ovat kaikki yhdeksän riistakeskuksen Varsinais-Suomeen myöntämää poikkeuslupaa yhteensä 20 ilveksen tappamiseksi.

– Valituksilla halutaan kiinnittää huomio ilvekseen kohdistuvaan suurpetopolitiikkaan. Nyt näyttää siltä, että riistakeskus keksimällä keksii, miten mahdollistaa tiukasti suojellun ilveksen metsästys, Varsinais-Suomen luonnonsuojeluliiton aluepäällikkö Hannu Klemola sanoo.

Suomen riistakeskus myönsi lokakuun alussa poikkeusluvan 300 ilveksen metsästykseen koko maassa. Poikkeuksellisen suuri määrä herätti nopeasti luonnonsuojeluväen vastustamaan EU:n luontodirektiivin liitteessä IV mainittua, tiukasti suojeltavan lajin metsästystä. Suomen luonnonsuojeluliitto toteuttaa nyt laajaa valituskierrosta koko maassa.

Varsinais-Suomen valitusten perusteet ovat sisällöltään yhteneväiset. Valitukset kyseenalaistavat riistakeskuksen perustelut, päämäärän ja metsästyksen kestävyyden. Yhteenvedossa muun muassa todetaan, ettei luontodirektiiviä ole tarkoitettu tulkittavaksi siten, että sillä voidaan perustella laajamittaista, kohdistamatonta metsästystä tiukasti suojeltavaan lajiin.

– Kaiken ytimessä on sen testaaminen, kestävätkö riistakeskuksen juridiset perustelut päivänvaloa, Klemola sanoo.

Valituksissa puututaan muun muassa siihen, ettei sosiaalisesta tai muista ilveksen aiheuttamista vahingoista esitetä näyttöä.

– Päinvastoin ihmiset ovat olleet mediassa ja somessa tyrmistyneitä näin suurista ilveksen tappoluvista. Luonnonsuojeluliitto myös keräsi kansalaisilta hyvin lyhyessä ajassa yli 50 000 euroa ilvesvalitusten oikeudenkäyntikuluihin, Klemola huomauttaa.

Valittaja kiinnittää huomiota myös Korkeimman hallinto-oikeuden aiempiin ratkaisuihin, joissa puututaan juridisesti epätäsmällisiin perusteluihin hyväksyttävästä päämäärästä, johon poikkeamisluvan mukaisella metsästyksellä pyritään. Valituksessa myös todetaan, ettei suotuisan suojelun tason ylittävää osaa kannasta voi metsästää ilman luontodirektiivin sekä metsästyslain edellyttämiä erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavia syitä.

– Riistakeskuksen myöntämät tappoluvat heijastelevat vanhoja perinteitä, joissa luvallisella metsästyksellä ajatellaan hallittavan salametsästystä. Lupien merkittävä heikkous on niiden juridisten perustelujen ontuvuus, Klemola katsoo.

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri vaatii hallinto-oikeutta kieltämään päätöksen toimeenpanon eli käytännössä estämään ilvesjahdin, kunnes varsinainen ratkaisu on annettu. Ilvesjahdin on tarkoitus alkaa koko maassa joulukuun alussa. 300 kaatolupaa on yli kymmenesosa Suomen ilveskannasta.

Teksti: Lilli Jokela