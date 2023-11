Luostarinen ja Lundell pyörittelivät Anaheimin nurin – Barkov joutui polvitaklauksen kohteeksi

Jääkiekon NHL:ssä Eetu Luostarinen iski kauden avausmaalinsa ja ketjukaveri Anton Lundell antoi kaksi maalisyöttöä, kun Florida Panthers kaatoi Anaheim Ducksin vieraskentällä 2–1.

Suomalaiskaksikon johtama Floridan kolmosketju oli avauserässä pitelemätön, ja ottelun avausmaali syntyi Luostarisen ja Lundellin komean syöttökuvion päätteeksi. Lundell tarjoili maalin takaa kiekon maalin kulmalle nousseelle Luostariselle, joka iski kiekon Anaheim-vahti John Gibsonin selän taakse. Muutaman minuutin kuluttua Lundell antoi nappisyötön puolustaja Oliver Ekman-Larssonin 2–0-maaliin.

Lundell on tehnyt tällä kaudella tehot 1+7 ja Luostarinen 1+2.

Floridan ykkössentteri Aleksander Barkov joutui jättämään kaukalon kolmannen erän alussa, kun Anaheim-puolustaja Jackson LaCombe taklasi suomalaiskapteenia polveen. LaCombe sai polvitaklauksestaan kahden minuutin jäähyn. Barkov luisteli kentältä tuskaisena pois, eikä palannut enää otteluun.

Leafs-kaksikko tehoili Tukholmassa

Toronto Maple Leafs kukisti Tukholmassa Detroit Red Wingsin maalein 3–2.

Detroitin onnistui karata toisessa erässä 2–0-johtoon, mutta Toronto iski takaisin päätöserässä. Kavennus syntyi jo kolmannen erän neljännellä minuutilla Tyler Bertuzzin osumasta.

William Nylander ja John Tavares tekivät erän toisella puoliskolla omat maalinsa puolentoista minuutin sisällä toisistaan. Nylander ja Tavares olivat osallisina jokaisessa Toronton maalissa, sillä kummallekin kirjattiin maalin lisäksi kaksi syöttöpistettä.

Detroitin suomalaispuolustaja Olli Määttä oli jäällä päällä 16 minuuttia, mutta lähti kaukalosta ilman tehopisteitä.

Nylanderin pisteputkelle ei loppua

Nylanderin tilille on kilahtanut pisteitä jokaisessa alkukauden ottelussa. Pisteputki on venähtänyt nyt jo 16 ottelun mittaiseksi. Tavares on puolestaan yltänyt tehopisteille neljässä peräkkäisessä ottelussa.

Nylander on kerryttänyt mittavan pisteputkensa ajalta kaikkiaan 11 maalia ja 14 syöttöpistettä. NHL:n pistepörssissä hän on neljäntenä. Kanadalaishyökkääjää edellä ovat 27 pisteellään J.T. Miller, Elias Pettersson ja Quinn Hughes.

NHL:ssä pelataan Tukholmassa tällä viikolla neljä ottelua. Toronton ja Detroitin kohtaaminen oli näistä kohtaamisista toinen.

Torontolle voitto oli kolmas peräjälkeen. Detroit on puolestaan hävinnyt kaksi ottelua putkeen. Aiempi tappio tuli niin ikään Tukholmassa, kun paholaispartio kohtasi Ottawa Senatorsin torstai-iltana. Toronto kohtaa Ruotsin päässä vielä Minnesota Wildin maanantaina.

Viisi laukausta, kolme maalia

Winnipeg Jets kaatoi kotikaukalossaan Buffalo Sabresin maalein 3–2.

Isännät tekivät ottelun toisessa erässä vain viisi laukausta Buffalon maalia kohti, mutta näistä kolme päätyi verkon perukoille. Winnipegin laukausten määrä oli maltillinen koko ottelun ajan. Avauserässä isännät yrittivät maalia seitsemästi ja päätöserässä kuusi kertaa.

Ottelun avausosumasta vastannut Winnipegin Cole Perfetti teki maalin jo viidennessä ottelussa peräjälkeen. Perfettin joukkuetoverit Vladislav Namestnikov ja Nino Niederreiter puolestaan nappasivat kumpikin kaksi syöttöpistettä. Winnipegin maalia vartioi Connor Hellebuyck, joka torjui kaikkiaan 26 kertaa.

Buffalon suomalaisvahti Ukko-Pekka Luukkonen seurasi ottelun vaihtopenkiltä. Joukkueen maalilla torjui kanadalainen Eric Comrie, joka pysäytti 18:sta laukauksesta 15.

Winnipeg on voittanut kuudesta edellisestä ottelustaan viisi. Buffalolle tappio oli sen sijaan kolmas peräjälkeen.

Arttu Mäkelä, Paavali Pastila