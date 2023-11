Luvut kertovat tennissensaatiosta, vaikka Suomen Davis Cup -menestystä voikin halutessaan toppuutella onnenkauppana

Suomen miesten maajoukkueen välieräpaikka Davis Cupissa on sensaatio, vaikka sitä vähättelisi miten paljon tahansa.

Tenniksen suuruutta maailmanlaajuisena lajina voi yrittää havainnollistaa numeroilla. Asia aukeaa osin rahan kautta.

Emil Ruusuvuori lopettaa päättyvän kauden maailmantilaston noin 70. sijalla. Hän on tienannut hieman alle miljoona euroa palkintorahaa vuonna, jolloin häneltä jäi väliin jo ensimmäisen kierroksen pelaamisesta noin 80 000 euron korvauksen tarjoava Yhdysvaltain avoimet.

Suunnilleen samassa suuruusluokassa ovat golfari Sami Välimäen tulot. Mutta kun ruvetaan miettimään muita yksilölajeja, alkavat tenniksen ja golfin tilanteet hahmottua paremmin.

Yleisurheilussa on 44 arvokisalajia. Jos haluaa ajatella lajien MM- tai olympiamitalistit automaattisesti parhaiksi, voi Salon Vilppaan seiväshyppääjän Wilma Murron laskea maailman 132 kärkiyleisurheilijan joukkoon. Murto ansaitsi päättyneen ulkoratakauden kilpailuista Helsingin Sanomien mukaan hieman alle 50 000 euroa.

Maastohiihtäjä Kerttu Niskanen sijoittui naisten maailmancupissa kolmanneksi. Hänen kokonaisansionsa olivat melko tasan 150 000 euroa.

Kun tenniksessä miesten ja naisten palkintorahat ovat identtiset, ymmärtää maailman huipulle tähtäävien määrän olevan jo näiden summien takia suuri.

Suomen jättiyllätystä voi tarkastella myös miesten maailmanrankingin kautta. 23 parhaan kaksinpelaajan joukossa on 17 eri maan kansalaista. Ruusuvuoren edeltä löytyy vielä seitsemän muunkin maan eli yhteensä 24 maan edustajat.

Jokseenkin sama määrä toiseksi parhaiten rankattuja on Suomen kakkospelaajan Otto Virtasen edellä. Nelinpelissäkin Harri Heliövaaran yläpuolella on 16 eri maan tennistähti tai -tähtiä. Siitä nyt puhumattakaan, että niin sanottujen varapelaajien osalta Suomen kolmanneksi paras kaksinpelaaja on sijalla 782 ja kolmanneksi paras nelinpelaaja sijalla 305.

Miesten ATP-pääkiertueen turnaus pelattiin tänä vuonna noin 30 eri maassa. Suomessa pienimmänkin kategorian eli 250-tapahtuman järjestäminen on todettu olevan lähempänä unelmaa kuin tavoitetta. Rajat sekä olosuhteissa että rahoituksessa tulevat nopeasti vastaan.

Osan tulokulma Suomen välieräpaikkaan on se, millainen saavutus tämä kansakunnan urheiluhistoriassa on. Hehkuttajat voivat nostaa argumentteja edellä luetelluista seikoista.

Otetaan tähän pikakelauksena toisen ääripään näkemys. Siis se, että joukkueen on voinut tulkita edenneen koko vuoden ajan silkalla onnella.

Suomi kohtasi Argentiinan Espoon Metro Areenassa argentiinalaisen massan sijaan. Toisella arpaonnella suomalaisten pelit olisivat todennäköisesti päättyneet tämän vuoden osalta helmikuun alussa.

Seuraavassa vaiheessa Kroatialta puuttui kaksi sen parasta kaksinpelaajaa. Tiistaina Kanadalta oli sivussa kaksi perustasoltaan maailman top-30-tason kaksinpelaajaa, ja lisäksi Vasek Pospisil loukkasi kättään nelinpelin aikana. Ylipäänsä nelinpelin painottuminen aiempaa enemmän sopii Suomelle juuri nyt erinomaisesti.

Kaikista maailman paikoista ja vuodenajoista finaalivaihe pelataan Espanjan Malagan hallissa suomalaisille täydellisellä alustalla marraskuussa. Juuri Malagaan sattuu pääsemään vaivatta ja muutamalla eurolla bussilla esimerkiksi Fuengirolasta. Aurinkorannikolla sattuu asumaan talvisin jopa kymmeniätuhansia suomalaisia.

Tämän vuoden Davis Cupista puuttuu kokonaan Venäjä, joka on Davis Cupin mittareilla kaksinpelissä maailman tämän hetken paras tennismaa. Lisäksi suomalaiset joutuvat kohtaamaan tämän hetken parhaat miespelaajat Novak Djokovicin tai Jannik Sinnerin aikaisintaan loppuottelussa.

Lisäksi maailman parhaat pelaajat osallistuvat harvakseltaan Davis Cupin alkuvuoden tapahtumiin. Absoluuttisena parhauden mittarina turnaus ei ole kovinkaan hyvä.

Tästä voi siis valita oman näkökantansa. Satutarinaan kuuluvat onnekkaat vaikeuksien kautta voittoon -sattumukset, ja siinäkin mielessä satutarina on Suomen saavutuksesta sopiva kuvailu. Haluaa siitä sitten käyttää luonnehdintaa sensaatio tai ei.