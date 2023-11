Elokuva-arvostelu: Viidennessä Nälkäpeli-filmatisoinnissa maailma on julma paikka

Suzanne Collinsin Nälkäpeli-nuortenkirjasarja kumpuaa samasta tummanpuhuvasta lähteestä kuin taannoin pahennusta herättänyt korealaissarja Squid Game, tavattoman suosittu videopeli Fortnite tai loputtomat The Purge -kauhuelokuvat.

Niissä kaikissa on kyse pelistä, jossa jokainen pelaa jokaista vastaan ja kaikkien tavoitteena on selviytyä viimeiseksi henkiin jääneeksi pelaajaksi – vain yksi voi voittaa.

Joskus varsin shokeeraava perusidea on populaarikulttuurissa niin moneen kertaan käytetty, että se on jo menettänyt tehojaan. Siksi onkin raikasta, että viides Nälkäpeli-filmatisointi käyttää peliä vain löyhänä kehyskertomuksena ja keskittyy tyystin muihin seikkoihin.

Suzanne Collinsin luomassa dystooppisessa tieteismaisemassa niistä riittääkin ammennettavaa.

Nälkäpeli: balladi laululinnuista ja käärmeistä on samaan aikaan täydennysosa neljälle edeltäjälleen kuvaten aikaa ennen varsinaisen Nälkäpel -saagan alkamista, mutta ennen kaikkea itsenäinen teos, joka ei kaipaa muita romaaneja tai elokuvia kainalosauvoikseen.

Elokuvansa alussa ohjaaja Francis Lawrence esittelee tuhonjälkeisen maiseman, jossa sivilisaatio on romahtanut ja ihmiset taistelevat ravinnosta. Taivas on harmaa ja maisema raunioina. Jossain etäällä on kuitenkin kukoistava kaupunki, jonka mahtipontinen arkkitehtuuri on yhdistelmä natsi-Saksan ja Neuvostoliiton yliampuvaa estetiikkaa. Pääkaupunki on kapinasta voittajana selviytynyt yläluokan asuinsija, joka sosialismin parhaiden perinteiden mukaisesti on alistanut hävinneet kansat pelkiksi tuotantovälineiksi kaivoksiinsa ja tehtaisiinsa.

Pääkaupungissa herkutellaan suupielet rasvasta kiiltäen ja muualla kuollaan nälkään. Nälästä on tehty eliitille verratonta viihdettä, sillä vuosittain jokaiselta alistetulta alueelta valitaan kaksi kilpailijaa nälkäpeliin. Siinä viimeinen eloonjäänyt saa syödäkseen.

Pelin tarkoitus on paljastaa jokaisen ihmisen sivistyneen pinnan alla lymyävä tappaja. Ajatus ei ole mitenkään uusi, ja muun muassa Arto Salmisen romaani Kalavale hyödynsi samaa teemaa Nälkäpeli-sarjaa huomattavasti vaikuttavammin.

Nälkäpeli: balladi laululinnuista ja käärmeistä -elokuvan kiinnostavin ulottuvuus on Coriolanus Snown (Tom Blyth) kehitystarina idealistisesta nuorukaisesta elämänpettyneeksi vanhukseksi. Lawrencen elokuva keskittyy nuoruuteen ja hahmon muutosprosessin alkuun. Neljä aikaisempaa elokuvaa kertoivat prosessin lopputuloksen.

Kaiken takana on tietysti nainen ja naisen mahdollinen petos. Nuori Snow kuuluu eliittiin, vaikka tosiasiallisesti elää itsekin nälkäkuoleman partaalla. Kun peli alkaa, hän saa suojatikseen kauniin laululintusen Lucy Grayn (Rachel Zegler) syrjäisestä kaivoskaupungista. Isännän ja palvelijan välille kehittyy romanttinen sidos eikä aikaakaan kun nuorimies on valmis hylkäämään vanhan elämänmuotonsa karatakseen rakkauden perässä kohti tuntematonta.

Coriolanuksen käännös idealismista kyynisyyteen esitetään nopeana mutta vivahteikkaana prosessina. Siihen sekoittuu paitsi pettymys rakkaudessa myös käytännöllinen tarkoituksenmukaisuus, perimmäinen uskollisuus omia verisukulaisia kohtaan sekä puhdas opportunismi. Nuoren Coriolanus Snown henkilökuva onkin huomattavasti moniselitteisempi kuin teinielokuvissa yleensä.

Maailma on julma paikka ja täynnä ongelmia, todetaan yhdessä laululintu Lucy Grayn balladeista ja laulunsanat määrittävät täsmällisesti Coriolanuksen sisäisen ristiriidan repimää todellisuutta.

NÄLKÄPELI: BALLADI LAULULINNUISTA JA KÄÄRMEISTÄ (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, USA 2023). Ohjaus: Francis Lawrence. Käsikirjoitus: Michael Lesslie ja Michael Arndt perustuen Suzanne Collinsin romaaniin. Kuvaus: Jo Willems. Leikkaus: Mark Yoshikawa. Musiikki: James Newton Howard. Näyttelijät: Tom Blyth, Rachel Zegler, Josh Andrés Rivera, Viola Davis, Hunter Schafer, Peter Dinklage, Jason Schwartzman.