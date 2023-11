Maalarit, sähköasentajat ja postinkantajat lähdössä tukemaan Ruotsin Tesla-lakkoa – sovusta ei näy merkkejä

Ruotsissa syttynyt sitkeä kiista sähköautovalmistaja Teslan ja maan ay-liikkeen välillä jatkuu jo kolmatta viikkoa, ilman että aineksia ratkaisuun näyttää olevan löytymässä. Autokorjaamoiden työntekijöitä edustava IF Metall aloitti lakon Teslan korjaamoilla seitsemässä kaupungissa lokakuun lopulla vaatien Teslaa allekirjoittamaan työehtosopimuksen työntekijöidensä kanssa.

IF Metall on yrittänyt saada työehtosopimusta Teslan kanssa jo vuodesta 2017.

Tesla on torjunut ajatuksen, ja ruotsalainen ay-liike yrittää kiristää ruuvia entisestään. Ahtaajat pysäyttivät tiistaista 7. marraskuuta lähtien Teslojen lastauksen ja purkamisen neljässä satamassa. Tulevana perjantaina toimet laajenevat koskemaan kaikkia Ruotsin satamia.

Ensi perjantaina tulee muitakin laajennuksia lakkorintamaan. Sähköasentajien liitto lopettaa työt Teslan korjaamoissa ja pikalatauspisteiden huollon ja kiinteistöalan työntekijät siivoukset Teslan tiloissa neljällä paikkakunnalla.

Seuraavalla viikolla mukaan lähtevät maalarit, jotka lopettavat Teslojen käsittelyn tiistaina 21. marraskuuta 53 korjaamolla. Viikkoa myöhemmin Teslojen maalaukset päättyvät vielä yli 56 korjaamolla. Samalla myös postinkulku Teslalle päättyy, kun lakkoon yhtyy kaksi jakelutyöntekijöiden liittoa.

Vaikutukset jääneet rajallisiksi

IF Metallin lakko on saanut paljon julkisuutta ja näkynyt mediassa aina Yhdysvalloissa asti New York Timesin kautta, mutta lakon vaikutukset ovat jääneet rajallisiksi. Monella korjaamolla työt ovat jatkuneet entiseen tapaan. IF Metall on syyttänyt Teslaa rikkurityövoiman hankkimisesta, jopa ulkomailta.

Tesla Sweden eli autovalmistajan tytäryhtiö Ruotsissa on tyytynyt kommentoimaan työtaistelua toteamalla, ettei se näe mitään syytä allekirjoittaa työehtosopimusta Ruotsissa eikä saa siihen myöskään emoyhtiön lupaa. Työehdot ovat Teslan mukaan vähintään yhtä hyvät, elleivät paremmat kuin alalla yleensä, sanoi ruotsalainen tytäryhtiö uutistoimisto TT:lle aiemmin.

IF Metallin mukaan ansiotaso on matalampi kuin muualla ja muun muassa eläke-ehdot heikompia.

Lakkoavustus 130 prosenttia palkasta

Kiista voi jatkua pitkään. Tesla ei ole muuallakaan tehnyt sopimuksia liittojen kanssa eikä pidä tarpeellisena poiketa linjastaan Ruotsissa. IF Metall on puolestaan varakas liitto, jolla on 240 000 työikäistä jäsentä ja 10 miljardin kruunun (860 miljoonan euron) lakkokassa. Lakon piirissä on vain pieni osuus liiton jäsenistöstä.

Liitto on päättänyt nostaa lakkoon osallistuvien työntekijöiden lakkoavustusta niin, että se on maanantaista lähtien 130 prosenttia palkasta.

– Vaikuttaa siltä, että työtaistelusta voi tulla pitkä ja se voi vaikuttaa lomiin ja eläkkeisin. Siksi nostamme avustusta, sanoi IF Metallin talousjohtaja Ulf Andersson Dagens Nyheterille.