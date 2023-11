Maria Petterssonilla ei ole Journalistiliiton valtuuston luottamusta – tiukan äänestyksen tulos oli 33–32

Journalistiliiton valtuuston kokous äänesti torstaina Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Petterssonin luottamusta vastaan äänin 33–32. Lisäksi yksi äänesti tyhjää. Asiasta kertoi kokouksen jälkeen alkuillasta STT:lle valtuuston puheenjohtaja Antti Laakso.

– Eli valtuuston päätös on se, että Maria Petterssonilla ei ole valtuuston luottamusta.

Valtuusto on Journalistiliiton ylin päättävä elin. Se ei päätä työsuhteista, mutta voi esimerkiksi äänestää puheenjohtajan ja hallituksen luottamuksesta. Laakson mukaan valtuuston äänestystulos ei siis ole juridinen päätös,eikä hän osannut vielä arvioida sitä, mitä äänestyksestä seuraa.

– Mutta tämä on valtuuston kannanotto pitkän, yli viisi tuntia kestäneen keskustelun ja asian punninnan päätteeksi.

Kukaan valtuustossa ei kuitenkaan Laakson mukaan esittänyt liiton hallitukselle epäluottamusta.

Journalisti-lehden päätoimittajalla Maria Petterssonilla ei ollut mahdollisuutta kommentoida tilannetta torstai-iltana.

Pettersson sai hallitukselta moitteet

Keskustelussa on ollut kyse tavasta, jolla Pettersson lainasi lähteinä käyttämiään tutkijoita tietokirjassa Suomen historian jännät naiset (Atena, 2022). Journalistiliitto ja puheenjohtaja Hanne Aho ovat saaneet jäseniltä kritiikkiä toiminnastaan tapauksessa.

– Kukaan (valtuustossa) ei puolusta sitä tapaa, jolla Maria Pettersson on tämän kirjan tehnyt. Ei kukaan. Sen valtuusto halusi hyvin selkeästi tuoda esille, Laakso sanoi.

Tekijänoikeusneuvosto lausui lokakuussa, että Pettersson oli kirjassaan loukannut kopioinnin kohteeksi joutuneiden tutkijoiden moraalisia oikeuksia. Lausunnon mukaan lainattu teksti sellaisenaan tai muokattuna ei ollut varsinaisen siteerauksen yhteydessä erotettavissa lainkaan Petterssonin omasta tekstistä eivätkä alkuperäistekstien tekijät tai lähde ilmene siitä millään tavalla.

Journalistiliitto kertoi viime viikolla, että Petterssonilla on sen hallituksen täysi luottamus. Tiistaina liiton hallitus antoi kuitenkin Petterssonille ”erittäin vakavat moitteet” hänen toiminnastaan. Hallitus ei sanonut irti Petterssonia, joka on liiton mukaan hoitanut päätoimittajan työnsä moitteetta. Pettersson on pyytänyt anteeksi sitä, ettei merkinnyt kirjassaan sitaatteja hyvän tavan mukaisesti.

Jotkut liiton jäsenistä ovat arvostelleet päätöstä antaa Petterssonin jatkaa päätoimittajana. Julkisuudessa esitetty kritiikki on liittynyt myös muun muassa siihen, että Journalistiliiton katsotaan vaarantaneen oman uskottavuutensa ja että liiton antamista kommenteista on syntynyt tulkinta, että puutteellinen lähteytys olisi laajemmin journalismia koskeva ongelma.

– Jos on tullut sellainen kuva, että Journalistiliitossa ja journalistien parissa olisi epäselvyyttä viittauskäytännöistä, niin se on valtuuston mielestä täysin virheellinen käsitys. Kyllä suomalaiset journalistit tietävät, millä tavoin pitää viitata ja mitkä ovat nämä tekijänoikeuskäytännöt, se oli täällä hyvin yhtenäinen viesti, Laakso sanoi torstaina.

Anu-Elina Ervasti, Minja Viitanen