Marinin aikana sai edes rokotteet

Nyt vihreät, erityisesti Atte Harjanne, elämään vuoden ajan 1 125 eurolla kuukaudessa. Katsotaan sitten miten niinkuin on mennyt. Eläkkeet eivät ennen tätä vuotta ole nousseet vuosiin. Miksi vihreät ottivat tänä vuonna muhkean palkankorotuksen vastaan? Pitäisi säästää

Ääniä sille salolaisille poliitikolle, joka uskaltaa vastustaa itäistä asuinaluetta halkovaa ohikulkutielinjausta. Itä on punainen

Koronarokotuksia saa ajanvarauksella terveyskeskuksista. Ohjeet olivat kaupunkitiedotteessa ja sanomalehdessä. Lukija

Jee, hallitus sanoo suhtautuvansa vakavasti koronatilanteeseen. HUS:n Eeva Ruotsalainen on jo kauan ollut huolissaan koko maan tilanteesta. Tulee ikävä Krista Kiurua. Hallitus hereille

Hajalan isoimman lammastilan isäntä valvoo susien liikkumista petovalvonnan kautta. Karitsat syntyvät keväällä ja kasvatetaan laitumilla kesän ajan ja syksyllä teuraaksi. Veisi lampaansa sisätiloihin, kun kasvukausi on päättynyt syksyllä. Susi on edelleen harvinainen, joten niillekin oikeus elää. Hajalalainen rva

Entäs kun asuu Kuusjoella, Perttelissä tai Perniössä? Tuskin moni näistä tarvitsee lähijunaa. Laitetaan tiet ensin kuntoon. Autolla mennään

Nimimerkille Laatikossani numero ja nimi: Itselläni sama ongelma. Tiedustelin K-kaupan Posti-palvelusta ratkaisua. Vastaus: Ei se heille kuulu, soita Turkuun! Turussa vastattiin: Mee ettiin nettiin. Vekaraveikko

Haukutaan Marinia, mutta silloin sai rokotteen. Nyt iäkkäät saavat jonottaa kylmissään, näinkö Orpo säästää vanhuksissa ja sairaista? Kylmettyneet riskiryhmäläiset

Onko maamme meitä varten vai me maata varten? Entä meidän EU:mme, onko se meitä varten, vai me EU:ta varten? Siinäpä päivän pulma

Kertauskurssi todella tarpeen. Varsinkin Palometsän ja Anjalan suuntaan ajaville. Somerontieltä käännytään suojatien kohdalta kevyenliikenteenväylälle ja ajetaan pimeässä autolla Palometsään. Tupurin S-marketilta jatkuva ralli autoilla kevyenliikenteenväylää Anjalaan. Merkki kyllä kieltää moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ajamisen. Mutta ei voi kauhalla vaatia jos on lusikalla annettu. Järkeä nimittäin

Onkohan muitakin miehiä, jotka tekevät kotityöt, jotta vaimo voi levätä. Hovimestari

Veronmaksaja, muistatko tämän mielipiteesi myös silloin jos jostain syystä taksia välttämättä tarvitsisit, eikä ambulanssi huoli kyytiin. Eivät kaikki ole baariasiakkaita. Ja tuleehan yrittäjälle sitten tuloja siitäkin. Eikä iso raha ole kyseessä. Ei iso raha

Itse olen valinnut kitkat myös eräänlaisena ympäristötekona. Kitkoilla polttoaineen tai sähkön kulutus on selvästi alhaisempi kun nastoilla ajaessa. Myös katupölyhaittaa ei ole juurikaan. Kitkoilla täytyy jääliukkaalla olla toki varovainen, mutta sellaista on erittäin harvoin. Tutkimuksen mukaan korkeintaan talvella ajetuista kilometreistä viisi prosenttia on tällaista. Ymmärrän toki, että on eritasoisia kuskeja, mutta jos vähäänkään on ns. rattimiehestä kyse niin kitkat on hyvä valinta. Kuitenkin 95 prosenttia ajetuista talvikilometreistä on kitkoille ihanteellista ajoa. Rattimies

Kitka-nastarengas. Neljä vuotta olen ajanut kitkoilla ja yhden kesän niistä myös kesällä. Ajoa Salosta Turkuun, Helsinkiin ja kaupunkiajoa. Hyvin ovat toimineet, ei mitään ongelmaa. Nastoihin en vaihda. Vanhempi naisautoilija

Ammattiyhdistykset ymmärtäneet roolinsa väärin, hankaloittavat ihmisten ja yrittäjien elämää ja painostavat työntekijät palkattomiin poissaoloihin työstään. Poliitikot valitaan äänestyskopeissa ei ay-kabineteissa. Äänestäjä

Synnyin ja kuolin, ikäni tein aina töitä. En kerinnyt missään shoppailla, sitäkö pitäisi ihmisen elon olla. Jos näet sen olevan ainoa oikea, tee se, minä en. Elämä

Tunnin juna ei saa häiritä millään tavalla isoa yritystä, mutta tavallisen ihmisen talon läpi saa mennä. Herrat kyllä kuullaan. Paitsi kirkon. Kirkko pitää siirtää pois. Pyhälehmä, autotehdas kyllä sanelee vielä mitä tehdään. Näinkö

Pienituloinen, täysin samaa mieltä tämä KD-puheenjohtaja ei välitä muusta kuin rahasta. Ihmisarvo

Onko kauppakeskus Plazan johto huomannut että nuoriso häiriköi siellä useammassa paikassa esimerkiksi pääoven edustalla, liukuportaiden edustalla, häiriten ihmisten menoa portaisiin. Sama meno on sisäänkäynnin ulkopuolella. Moni voi jättää jatkossa tulematta kauppakeskukseen koska asialle ei tehdä mitään. Onko huomattu