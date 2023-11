Markkanen linkosi hyökkääjien kolmosennätyksen – tilastot kuitenkin paljastavat Jazzin epävireen

Lauri Markkasen peli ja tilastolukemat jäivät Utah Jazzin ainoiksi ilonaiheiksi koripalloliiga NBA:n ottelussa Chicago Bullsia vastaan maanantaina. Markkanen heitti ottelussa hyvällä prosentilla 29 pistettä ja otti viisi levypalloa.

Jazz kärsi silti ottelussa kolmannen peräkkäisen tappion, kun Markkasen entinen seura Chicago Bulls rallatteli ottelusta korskean voiton pistein 130–113. Jazz oli kotijoukkuetta parempi vain viimeisellä neljänneksellä, kun ottelu oli jo ratkennut.

Markkanen onnistui ottelussa hyvin. Hän sai 12:sta kolmen pisteen heitoistaan viisi koriin. Hän on onnistunut seitsemässä perättäisessä ottelussa vähintään neljässä kolmosessa, mitä Jazz juhli X-viestipalvelussa NBA-liigan hyökkäyspelaajien ennätyksenä.

Markkasen pelitilanneheittojen onnistumisprosentti oli 53,3. Kolmen pisteen viivan takaa hän onnistui prosentilla 41,7, ja hän laittoi kaikki kahdeksan vapaaheittoaan korisukkaan. Hänelle merkittiin myös kolme syöttöä ja yksi torjunta.

Jazz kuormitti hyökkäyspäässä Markkasta, sillä hänelle kertyi ottelussa selvästi eniten heittoja.

Markkanen on entisellään

Sentteri Walker Kessler oli maanantain ottelussa Jazzin toiseksi tehokkain 15 pisteellään. Lisäksi hän kamppaili käsiinsä 15 levypalloa.

Joukkuetilastot paljastivat Jazzin pahimman ongelman. Joukkueelle kertyi 22 pallonmenetystä, joista Bulls rankaisi sitä 30 pisteellä. Menetyksiä kasaantui varsinkin takamiehille Jordan Clarksonille ja Talen Horton-Tuckerille.

Markkaselle merkittiin vain yksi pallonmenetys.

Tulosten ja tilastojen perusteella Jazz on taantunut viime kaudesta, mutta Markkanen on entisellään. Hän on pelannut alkukauden 23,3 pisteen, 9,3 levypallon ja pelitilanneheittojen 46,3 prosentin keskiarvoilla.

Takamies Zach LaVine oli Jazzia vastaan Chicagon ahnein korilinko 24 pisteellään. DeMar DeRozan sai kokoon 21 pisteen saaliin.

Pasi Rein