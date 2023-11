Markku Kanervalla koronatartunta – päävalmentaja eristettiin muusta Huuhkajien joukkueesta

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajalla Markku Kanervalla on todettu koronavirustartunta. Kanerva, 59, on toistaiseksi eristyksissä muusta joukkueesta.

– Muilla joukkueen jäsenillä ei ole todettu oireita. Päävalmentaja on toistaiseksi sivussa harjoituksista ja palavereista, mutta muuten joukkue jatkaa valmistautumistaan perjantain otteluun normaalisti, Palloliitto kertoi tiistaina kotisivuillaan.

Huuhkajat isännöi perjantaina EM-karsinnoissa Pohjois-Irlantia ja päättää urakkansa H-lohkossa ensi maanantaina vierasottelulla San Marinoa vastaan.

Slovenia ja Tanska ovat lohkon kärjessä 19 pisteellään. Kazakstan on kolmantena, Suomi neljäntenä, Pohjois-Irlanti viidentenä ja San Marino kuudentena. Huuhkajilla on koossa 12 pistettä, kun jäljellä on kaksi pelikierrosta.