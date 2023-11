Teijon kansallispuistossa on maisemien sijaan katsottava, mihin astuu – Matildanjärven polusta tuli metsien leveäkaistatie

Pentele!

Reppu lentää selästä, polvi uppoaa märkään maahan, olkapää ottaa osumaa.

Takana on neljä kilometriä juurien ja kivikoiden väistelyä Matildanjärven kierroksella Teijon kansallispuistossa, kun keskittyminen hetkeksi herpaantuu ja tasapaino horjahtaa.

Silloin päätyy nopeasti kyntämään suojeltua luontoa.

Matildanjärven kierroksesta on tullut muutamassa vuodessa maasta irti törröttävien juurien väistelykierros. Tuhannet ja tuhannet askeleet ovat tallanneet maan niiden ympäriltä pois. Järvimaiseman sijaan on katsottava sitä, mihin jalkansa asettaa.

Polut ovat paikoin yhtyneet omakotitalon kokoisiksi kentiksi, ja paikoin neulasmatoilla voisi leveytensä puolesta ajaa autolla. Kulahtaneimpien kohtien vieressä kiemurtaa kiertotie, joka todennäköisesti aikanaan tamppautuu sekin osaksi leveää polkualuetta.

Syynä luonnon kulumiseen on puiston suuri suosio. Vuosittaiset, arvioon perustuvat kävijämäärät ovat huimia: viime vuonna retkeilijöitä on noin 94 000.

Suosituimpana vuotena, korona-aikaan 2020 kävijämäärä oli yli 120 000, ja Salon Seudun Sanomatkin kertoi kulkijoita olevan jonoiksi asti (SSS 30.5.2020).

Puistossa on korjattu viime vuosina kilometreittäin huonokuntoisia pitkospuita, mutta miten korjataan huonoon kuntoon mennyttä maastoa?

– Kansallispuistojen polkuja voidaan kestävöidä. Kaikista kestävin ratkaisu on murske tai kivituhka, jota levitetään kuluneimmille osille. Poluilla voidaan käyttää myös haketta, mutta sen ominaisuuksiin kuuluu maatuminen, kertoo luonnonsuojelun erityisasiantuntija Johanna Ruusunen Metsähallituksen luontopalveluista.

Johanna Ruususen edellisestä Matildanjärven kierroksesta on aikaa, mutta hän tutustuu tilanteeseen Salon Seudun Sanomien kuvien avulla.

– Reitille pitäisi oikeasti tehdä jotain. Kun polku kuluu, kivet ja juuret tulevat pintaan ja syntyy märkiä paikkoja. Niitä lähdetään kiertämään, reitti lähtee levenemään ja ympäröivä luonto tallautuu.

Metsähallitus hallinnoi Teijoa ja muita Suomen kansallispuistoja. Luonnon kulumisesta on tullut näkyvä ongelma suosituimmilla alueilla, kuten Espoon Nuuksiossa ja Lapin kansallispuistoissa.

Pohjoisessa on käytetty reiteille kivimursketta, mutta siitä on Johanna Ruususen mukaan tullut luonnossa liikkujilta kritiikkiä.

– Kivituhka ja murske eivät näytä luontoon kuuluvilta. Ne kuitenkin maisemoituvat aika nopeasti, kun polun päälle tulee neulasia ja lehtiä.

Hakkeelle neulaset ja lehdet ovat myrkkyä: ne nopeuttavat puuaineksen lahoamista. Pitkospuut taas kuuluvat Ruususen mukaan vain kosteille alueille, kuten soille.

– Pitkokset tulevat liukkaiksi, ja jos ne eivät ole kunnollisen kokoiset, ihmiset kävelevät niiden vieressä.

Luonnossa liikkujia on yritetty ohjata pois suosituimmilta reiteiltä sekä Teijon kansallispuistossa että muualla Suomessa. Tulokset ovat vaihtelevia – luontoa kun ei voi laittaa kiinni, kuten Johanna Ruusunen sanoo.

– Matildanjärven reitti on hankala. Ihmiset haluavat aina järven rantaan, ja ranta on kaikista herkintä aluetta. Vaikka sulkisimme jonkun reitin, sinne kuljettaisiin silti, hän miettii.

Metsähallituksella ei Ruususen mukaan ole suunnitelmia Matildanjärven polkujen kestävöittämiseksi. Kivituhkassa vastaan tulevat nopeasti kustannukset.

– Murskeen käyttö kestävöinnissä maksaa 30–40 euroa metriltä, ja jos sitä laitettaisiin koko järven ympäri, hintaa tulisi karkeasti arvioiden 100 000 euroa. Hakkeessa taas suorat kustannukset ovat alhaisemmat, mutta sitä pitää huoltaa.

Haketta haaveiltiin vuosia sitten

Matildanjärven reitin kunto on huolestuttanut Metsähallituksen väkeä ja retkeilijöitä jo vuosien ajan. ”Teijon suosituimmat polut kaipaavat suojakseen haketta”, uutisoi Salon Seudun Sanomat keväällä 2011, muutama vuosi ennen kansallispuiston perustamista.

Haketta oli tarkoitus saada poluille vuonna 2013. Näin ei tainnut käydä, sillä jo seuraavana vuonna alueen uutena suunnittelijana aloittanut Antti Mäkelä kaipaili suosituille poluille mitäpä muutakaan kuin haketta. Hän vertasi mäntyjen juuria mangrove-metsään. (SSS 18.11.2014)

Poluille saatiin haketta lopulta tiettävästi viime vuosikymmenen jälkimmäisellä puoliskolla, mutta se on jo ehtinyt maatua. Tarkkoja tietoja kunnostuksen ajankohdasta ei Metsähallituksella ole.

Näkyviä uudistuksia alueella on tehty viime vuosina paljon. Vuonna 2019 hallitus myönsi Metsähallituksen luontopalveluille 19,2 miljoonan euron rahoituksen.

Lisärahan turvin on Teijon kansallispuistoon on viime vuosina uusittu pitkospuiden lisäksi muun muassa laavuja, tulentekopaikkoja ja siltoja. Töitä riittää edelleen:

– Matildanjärven kierroksessa on kohtia, joita korjataan jatkuvasti. Pitkoksia ja muita rakenteita on korjattava, ja kohteita on todella paljon, virkistyskäytön suunnittelija Jani Grönroos Metsähallituksesta kertoo.