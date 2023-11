Matti Kakko avaa loppuvuodeksi Halpahallin Somerolle – salolaisyrittäjä lisää paikkakunnan pöhinää Härkähovissa

Salolainen yrittäjä Matti Kakko avaa Sulo Vilénin Halpahallin Somerolle marras–joulukuun ajaksi. Kauppa avautuu torstaina entisen ABC Härkähovin liikennemyymälän tiloihin.

Kakko osti yhtiökumppaninsa Santtu Lahdelman kanssa Someron ABC:n kiinteistön Suur-Seudun Osuuskaupalta kesällä. Jo tuolloin hän kaavaili pitävänsä tiloissa sekä varastoa että laajan tavaravalikoiman pop up -myymälöitä (SSS 8.8.2023).

Kakko on muiden töidensä ohella pitänyt jo parinkymmenen vuoden ajan satunnaisesti halpahalleja. Somerollakin myynnissä saattaa olla mitä tahansa Kakon omistukseen päätyneiden poistoerien valikoimista wokkipannuista työhaalareihin.

– Lisätään pöhinää Somerolle. Halpahalli on loppuvuoden pläjäys täynnä liikelahjoja, taloustavaroita, tekstiilejä ja rakennustarvikkeita, Kakko kertoo.

Halpahalli tulee olemaan avoinna loppuvuoden ajan torstaista sunnuntaihin ja kaikkina joulun välipäivinä. Muurlassa asuva Kakko on todennut Someron hyväksi markkinapaikaksi kohtuullisen matkan päässä maan suurimmista kaupungeista.

Osuuskauppa avasi Someron liikennemyymälän vuonna 1991 ja piti sitä vuoteen 2015. Kahvilan ja myymälän liiketoiminnan ostanut Fresto oli tiloissa vuokralla kolmisen vuotta ennen kevään 2018 konkurssiaan. Siitä lähtien liikennemyymälä oli tyhjillään ja SSO aikoi jo purkaa tilat ennen kuin salolaisyrittäjät päättivät ostaa kiinteistön.

Matti Kakko ja Santtu Lahdelma etsivät yhä yrittäjää, joka haluaisi vuokrata liiketilat.

– Sportti-, erä- ja tuote-eräkauppa olisi hyvä konsepti, Kakko näkee mahdollisuudet.

Kakko on toiminut Somerolla vuodesta 2005, jolloin hän osti Mika Sirron kanssa Munakunnan pakkaamona toimineen teollisuushallin. Hänet tunnetaan paikkakunnalla myös Evertintien kerrostalojen ja Kalevintien rivitalon omistajana. Hän osti kaupungilta ensimmäisen kerrostalon vuonna 2019 ja toisen vuonna 2021. Asuntoja on peruskorjattu, ja parhaillaan kaikki talot toimivat ukrainalaisten vastaanottokeskuksena. Alustavia keskusteluja on käyty myös kolmannesta kerrostalosta.