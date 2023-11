Mauno Koiviston kaksiosainen muistomerkki kuvaa presidentin roolia idän ja lännen välissä

Presidentti Mauno Koiviston muistomerkki Välittäjä paljastettiin lauantaina Pikkuparlamentin puistossa Helsingissä.

Kutsuvieraiden ja ylimmän valtiojohdon lisäksi paikalla oli myös useampi sata kansalaista, jotka seurasivat tilaisuutta ja muistomerkin valaisemista.

Mikki Tapaninen ja Marika Sykkö tulivat paikalle Porvoosta, josta on kotoisin myös Koiviston muistomerkin suunnitellut ja toteuttanut kuvanveistäjä Kirsi Kaulanen.

– Tulimme kannattamaan ja katsomaan tietysti häntä, sanoi Sykkö.

Tapaninen ja Sykkö ovat nähneet teoksesta myös pienoismallin.

– Tosi kauniilta ja hienolta näyttää tämä teos kyllä kerta kaikkiaan, sanoi Tapaninen.

Sykkö kiinnitti huomiota lisäksi teoksen sijaintiin.

– Tämä on todellakin huikean keskeisellä paikalla, ja sitten se vielä, että tuosta saa jatkossa tulla kävelemään läpi, tekee tästä jotenkin tosi erikoisen ja erityisen.

Teos sijoittuu Pikkuparlamentin puiston keskikäytävän molemmille puolille, ja sen läpi voi kävellä.

Kuusi metriä korkea ja viisitoista metriä pitkä teos on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Se on Outokummun terästä, joka on tehty noin 90-prosenttisesti kierrätetystä materiaalista.

Teos valaistaan

Kaulasen mukaan veistos kuvaa Koiviston roolia presidenttinä idän ja lännen välissä. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi paljastustilaisuuden avajaispuheessa, että Koiviston ymmärrykselle Venäjästä ja sen historiasta on tilausta myös tänään. Orpo huomautti, että maailma oli jännitteinen Koiviston presidenttikaudella eivätkä jännitteet ole poistuneet. Hän sanoi, että Koiviston ajatukset luovat kehyksen nykyisyydelle.

Muistomerkin tekoaikaan Venäjä käynnisti hyökkäyssodan Ukrainassa. Kaulanen kuvailee tapahtumaa inhimilliseksi tragediaksi.

– Usko siihen, että Euroopassa voidaan rakentaa rauhaa ja ystävyyttä naapureiden kanssa, järkkyi pahasti, sanoi Kaulanen tilaisuuden yhteydessä.

Lisäksi teräksen hinta lähti nousuun.

– Jonkin aikaa oli vähän epämääräinen tilanne koko muistomerkin osalta.

Veistoksen toinen puoli kuvaa Koivistoa vakaana ja turvallisena filosofisena pohdiskelijana. Toinen puoli on monimutkaisempi ja kuvastaa kiperämpiä ratkottavia kysymyksiä sekä huumoria.

Veistos valaistaan sekä alhaalta että ylhäältä maahan upotetuilla valoilla ja ylävaloilla, jotka on sijoitettu neljään 10 metriä korkeaan valopylvääseen. Valosuunnittelun on tehnyt Sara Leino yhteistyössä kuvanveistäjän kanssa.

Valtioneuvoston kanslian tilaaman teoksen hankintasopimuksen arvo on noin miljoona euroa. Valmis teos lahjoitetaan osaksi Helsingin kaupungin taidekokoelmaa.

Lauantaina tuli kuluneeksi sata vuotta Koiviston syntymästä. Suomen presidenttinä vuosina 1982–1994 toiminut Koivisto kuoli Helsingissä 93-vuotiaana 12. toukokuuta 2017.

Niinistö: Olemme kunnioittavan kiitoksen velkaa

Presidentti Sauli Niinistö kuvaili presidentti Mauno Koivistoa suureksi valtiomieheksi, joka aina kohotti yleisen edun korkeimmalle sijalle.

Niinistö sanoi Koiviston muistomerkin paljastustilaisuudessa, että olemme Koiviston työstä ja pitkästä eletystä elämästä tälle kunnioittavan kiitoksen velkaa.

Niinistö totesi, että muistomerkkinsä tapaan myös Koivisto oli monitahoinen, sillä tämä oli satamatyömies, tutkija, pankkimies ja poliitikko sekä sotaveteraani, joka ymmärsi rauhan mittaamattoman arvon.

Emmi Tilvis, Terhi Riolo Uusivaara