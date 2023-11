Mediat: Talousvaikeuksissa oleva Honka ei hae liigalisenssiä ensi kaudeksi

Miesten jalkapalloliigan espoolaisseura Honka ei hae lisenssiä ensi kaudeksi liigaan, kertoivat perjantai-iltana useat suomalaismediat.

Takaraja liigalisenssihakemusten jättämiselle oli perjantaina. Hongan edustustoimintaa pyörittävän Esport Honka Oy:n talousvaikeuksista on kerrottu viime aikoina, ja seuran pelaajien palkat olivat Helsingin Sanomien ja MTV:n mukaan perjantaina yhä maksamatta.

Esport-yhtiöiden kehitys- ja viestintäjohtaja Kurt Möller vahvisti perjantaina illalla Iltalehdelle, että maksamatta jääneet palkat pakottivat seuran kovaan ratkaisuun.

– Ei ole edellytyksiä täyttää hakemuskriteerejä, niin silloin on parempi olla kokonaan hakematta, Möller totesi Iltalehdelle.

– Tuntuu hirveältä tietenkin. Vuosikausia on rakennettu ja pyöritetty, ja sitten tullaan tilanteeseen, että ei vain yksinkertaisesti talous kestä enää. Tänä vuonna on ollut yllättävän isot kustannukset, loukkaantumisia ja kaikkea. Kustannukset ovat karanneet käsistä. Sitten on pakko tehdä toimenpiteitä.

Iltalehden mukaan Hongassa pohditaan ensi viikolla, jatkaako edustusjoukkue toimintaansa alemmalla sarjatasolla.

Gnistan ensimmäisenä jonossa

Liigan lisenssikomitealla on tiistaina kokous, jossa vastaanotettuja hakemuksia käydään läpi. Myöhemmin komitea pyytää mahdollisesti seuroilta täydennyksiä hakemuksiin. Lisenssimääräyksissä todetaan, että päätökset liigalisenssin myöntämisestä tai epäämisestä tehdään 22. joulukuuta mennessä. Viime vuosina päätökset lisenssin saaneista on julkistettu joulukuun puolivälin tienoilla.

Lisenssihakemukset pyydetään ensi kaudeksi paikkansa pelaamalla saaneiden 12 joukkueen ohella myös kahdelta järjestyksessä seuraavana olevalta. Tänä vuonna ne ovat liigakarsinnassa hävinnyt Gnistan ja liigasta pudonnut KTP. Sekä Gnistanista että KTP:stä on vahvistettu MTV:lle, että kumpikin on hakemassa liigapaikkaa.