Mestarien liigassa jättiyllätys: Shahtar Donetsk kukisti Barcelonan – ”Kova tappio”

Jalkapallon miesten Mestarien liigan lohkovaiheen 4. ottelukierros alkoi jättiyllätyksellä, kun ukrainalainen Shahtar Donetsk voitti espanjalaisjätti Barcelonan 1–0.

Barcelona voitti lohkon kolme ensimmäistä otteluaan, mukaan lukien Shahtarin kotonaan pari viikkoa sitten, ja voitolla se olisi varmistanut jatkopaikkansa. Tiistaisen H-lohkon ottelun ainoasta maalista vastasi kuitenkin Ukrainan mestariryhmä, joka pelaa sodan takia kotiottelunsa Hampurissa.

Shahtarin suurimmaksi sankariksi nousi 40. minuutin puskuosumallaan kärkimies Danylo Sikan. Maali oli hänelle kolmas lohkovaiheessa.

Shahtar nousi voitollaan kuuteen pisteeseen. Barcelona ja myöhäisottelussa belgialaisen Royal Antwerpin 2–0 voittanut portugalilainen Porto ovat kolme pistettä edellä. Portolle toisen maalin tehneestä Pepestä tuli Mestarien liigan kaikkien aikojen vanhin maalintekijä (40 vuotta ja 254 päivää).

– Kova tappio. Halusimme varmistaa jatkopaikan, mutta ei vain onnistunut. Tästä täytyy parantaa, ja ratkaisuja on löydettävä. Nyt on itsekritiikin paikka, meidän on katsottava, mitä teimme väärin, ja korjattava se nopeasti, vaisusti pelanneen Barcan keskikenttämies Oriol Romeu totesi pelin jälkeen.

Shahtarin valmentaja Marino Pusic kuvaili voiton olevan tärkeä ukrainalaiselle jalkapallolle.

– Meille tämä matkustaminen on rankkaa, ja siitä toipumiseen menee joskus parikin päivää. Ei ole helppoa, mutta oli tärkeää ukrainalaiselle jalkapallolle, että edustimme maata niin kuin tänään teimme, Pusic sanoi.

– Jos yllämme jatkopaikkaan, se olisi aivan fantastista. Jos emme, niin (kolmospaikasta tuleva paikka Eurooppa-liigaan) olisi sekin hieno saavutus. Jopa ihmeellinen, seuralle tässä tilanteessa.

Alkuillan toisessa ottelussa saksalainen Dortmund selvitti kotonaan englantilaisen Newcastlen 2–0. Maalit tekivät Niclas Füllkrug avauspuoliajalla ja Julian Brandt 79. minuutilla.

F-lohkon myöhäisottelussa italialainen AC Milan sai vihdoin koneensa käyntiin Mestarien liigassa, kun ranskalainen PSG kaatui Milanossa 2–1 Olivier Giroudin 50. minuutin voittomaalilla. Lohko on kiharainen: Dortmundilla seitsemän pistettä, PSG:llä kuusi, Milanilla viisi ja Newcastlella neljä.

– Hieno esitys koko joukkueelta, olemme taas mukana jatkopaikkataistossa. Meillä on todella lahjakas joukkue. Uskon, että voimme edetä vielä pitkälle, Milanin keskikenttämies Ruben Loftus-Cheek iloitsi tärkeästä voitosta.

Haalandille jo 15 täyteen, Atletico hurjana

G-lohkossa varmistuivat jo jatkopaikat. Mestarien liigan hallitseva mestari Manchester City jatkoi ilman pistemenetyksiä kaatamalla sveitsiläisen Young Boysin 3–0, ja saksalainen Leipzig selvitti vieraissa serbialaisen Belgradin Punaisen Tähden 2–1.

Cityn ohella Leipzig lunasti lippunsa jatkopeleihin, sillä on yhdeksän pistettä kun sekä Punaisella Tähdellä että Young Boysilla on vain piste kummallakin.

Cityn johtotähtenä kotiottelussa hääri kukas muu kuin Erling Haaland. Norjalaiskärki avasi seuran maalitilin 23. minuutin rangaistuspotkulla ja iski toisen jakson alkuvaiheissa illan toisensa. Haaland on tehnyt tämän kauden 17 pelissään 15 maalia kaikki kilpailut mukaan lukien, Mestarien liigassa kasassa on nyt neljä osumaa.

E-lohkossa espanjalainen Atletico Madrid musersi skottivieraansa Celticin peräti 6–0. Antoine Griezmann ja Alvaro Morata maalasivat kumpikin kahdesti. Lohkon toisessa ottelussa italialainen Lazio peittosi hollantilaisen Feynoordin 1–0. Atletico johtaa lohkoa koottuaan kahdeksan pistettä, Lazio on pisteen päässä ja Feyenoord kahden.