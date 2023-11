Mestarien liigassa jättiyllätys: Shahtar Donetsk kukisti Barcelonan

Jalkapallon miesten Mestarien liigan lohkovaiheen 4. ottelukierros alkoi jättiyllätyksellä, kun ukrainalainen Shahtar Donetsk voitti espanjalaisjätti Barcelonan 1–0.

Barcelona voitti lohkon kolme ensimmäistä otteluaan, mukaan lukien Shahtarin kotonaan pari viikkoa sitten, ja voitolla se olisi varmistanut jatkopaikkansa. Tiistaisen H-lohkon ottelun ainoasta maalista vastasi kuitenkin Ukrainan mestariryhmä, joka pelaa sodan takia kotiottelunsa Hampurissa. Shahtarin suurimmaksi sankariksi nousi 40. minuutin puskuosumallaan kärkimies Danylo Sikan. Maali oli hänelle kolmas lohkovaiheessa.

Shahtar nousi voitollaan tasoihin portugalilaisen Porton kanssa kuuteen pisteeseen. Porto kohtaa lohkon myöhäisottelussa belgialaisen Royal Antwerpin. Barcelonalla on yhdeksän pistettä.

– Kova tappio. Halusimme varmistaa jatkopaikan, mutta ei vain onnistunut. Tästä täytyy parantaa, ja ratkaisuja on löydettävä. Nyt on itsekritiikin paikka, meidän on katsottava, mitä teimme väärin, ja korjattava se nopeasti, vaisusti pelanneen Barcan keskikenttämies Oriol Romeu totesi pelin jälkeen.

Alkuillan toisessa ottelussa saksalainen Dortmund selvitti kotonaan englantilaisen Newcastlen 2–0. Maalit tekivät Niclas Füllkrug avauspuoliajalla ja Julian Brandt 79. minuutilla. F-lohkon myöhäisottelussa kohtaavat italialainen AC Milan ja ranskalainen PSG. Dortmundilla on neljästä ottelusta seitsemän pistettä, PSG:llä kolmesta pelistään kuusi ja Milanilla kaksi. Newcastlella on neljästä ottelustaan neljä pistettä.