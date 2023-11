Mestis-uutisointi on keskittynyt muualle, mutta jäällä määrää Iisalmen Peli-Karhut

Jääkiekon Mestis on ollut tällä kaudella suurimman mielenkiinnon kohteena vuosikausiin, kun tiedotusvälineissä ilmatilan ovat kaapanneet Suomen jäille pitkältä KHL-tauoltaan palannut Jokerit ja ensi kaudeksi SM-liigapaikkaa kabinettiteitse anova Kiekko-Espoo.

Todellisuus syyskaudella Mestis-kaukalossa on ollut toisenlainen. Sarjataulukon kärjessä komeilee seitsemän pisteen karkumatkalla iisalmelainen Peli-Karhut, jolla on menossa vasta kahdeksas kausi Mestiksessä.

IPK:n menestystä ei voi vähätellä sattumaksi: Ylä-Savon ylpeys on tehnyt Mestiksessä eniten maaleja, päästänyt vähiten ja on erikoistilannevertailussa sarjan ykkönen pitäessään kärkipaikkaa niin ylivoima- kuin alivoimatilastoissakin.

Tuomainen toppuuttelee

IPK;n päävalmentajana toimii yksi valmentajakartan mielenkiintoisimmista nimistä, hyökkääjänä kunnioitettavan pelaajauran 1990- ja 2000-luvuilla luonut Marko Tuomainen.

Tuomainen on työskennellyt SM-liigassa apuvalmentajana KalPassa ja JYPissä. IPK:hon hän tuli viime kaudella apuvalmentajaksi.

Ensimmäinen kausi päävalmentajana on sujunut muikeasti, mutta 51-vuotias Tuomainen nakkaa jäitä hattuun.

– Pelaajat ovat tehneet työn. Itse olen koettanut auttaa heitä, Tuomainen huomauttaa vaatimattomasti.

IPK sijoittui viime kauden Mestis-runkosarjassa kuudenneksi. Pudotuspelit päättyivät alkuunsa, kun rovaniemeläinen RoKi pudotti IPK:n puolivälierissä voitoin 4–0.

IPK uusi joukkuettaan viime kauden jälkeen ennakkoluulottomasti.

– Hyvin on joukkue hitsautunut yhteen. Olemme saaneet joukkueen tiiviiksi, Tuomainen kehuu.

Huippulupaus Ruotsista

IPK:n haaviin tarttui loppukesästä Mestis-ympyröissä poikkeuksellisen mielenkiintoinen pelaaja. Lokakuussa 20 vuotta täyttänyt ruotsalaishyökkääjä Ludwig Persson on Washington Capitalsin kolmannen kierroksen NHL-varaus viime vuodelta.

– Washington otti yhteyttä meihin päin. Capitals etsi Perssonille seuraa Euroopasta ennen kuin hän siirtyy Pohjois-Amerikkaan. Persson oli kuullut seurastamme paljon hyvää, Tuomainen kertoo.

Persson on ollut jäällä luottamuksen arvoinen ja on Mestiksen pistepörssissä kolmantena. Hän on syöttänyt 16 ottelussa hulppeasti 18 maalia.

Arvokas ulkomaalaisvahvistus on ollut IPK:lle myös amerikkalaishyökkääjä Alex Berardinelli, joka on Mestis-pörssissä neljäntenä.

Valmentajaura myötätuulessa

Tuomainen on yksi niistä jääkiekkovalmentajista, jonka tie vienee vääjäämättä korkeammalle sarjaportaalle. Mestiksessä ovat meriittilistaansa valmentajista lihottaneet muun muassa Leijonissa valmennusvastuuseen Jukka Jalosen jälkeen tarttuva Antti Pennanen, HIFK:ta Liigassa luotsannut Jarno Pikkarainen ja viimeksi HPK:n ykkösluotsiksi noussut Matias ”Maso” Lehtonen, joka niitti Mestiksessä menestystä imatralaisessa Ketterässä.

Tuomainen ei kiirehdi Iisalmesta muualle, vaan viihtyy reilun 20 000 asukkaan pikkukaupungissa.

– Täällä on hyvä rauha tehdä omaa juttua. Olosuhteet ovat hyvät, eikä tarvitse olla etelän median luupin alla, Tuomainen hymähtää.

Pelaajana hän kiersi Pohjois-Amerikkaa NHL:ää myöten pitkin ja poikin ja syvensi tietämystään keskieurooppalaisesta kiekkokulttuurista Sveitsistä ja Italiasta. Niinpä paljon nähnyt Tuomainen välttelee yli-innokasta hötkyilyä.

– Olen koettanut raivata omanlaistani valmentajapolkua, tiivistää Tuomainen, jolla on IPK:n kanssa sopimus tästä kaudesta.

Tuomainen tietää, että IPK:ta testataan toden teolla kauden vanhetessa.

– Haasteet kovenevat. Vastustajat ottavat meidät entistä tarkemmin.

Pelaajana Tuomainen oli Leijonissa vahva ja räväkkä hyökkääjä. Sieltä hän ammentaa asioita omaan valmennukseensa.

– Pyrimme IPK:ssa pelaamaan aktiivista kiekkoa, hallitsemaan kiekkoa, Tuomainen kiteyttää.

IPK:n sijoitukset Mestiksessä kaudesta 2016-17

2016–17: 13:s (säilytti sarjapaikkansa karsinnoissa)

2017–18: 7:s

2018–19: 9:s

2019–20: 2. (pudotuspelit peruttiin koronapandemian vuoksi)

2020–21: 5:s (putosi välierissä)

2021–22: 8:s (putosi puolivälierissä)

2022–23 6:s (putosi puolivälierissä)

Reima Rautiainen