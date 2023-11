Mielipide: Isännöintikohusta sekä Someron Säästöpankista

Someron Säästöpankki on joutunut epäasiallisen julkisuuskampanjan kohteeksi asiassa, joka on koskenut kavallusepäilyjä somerolaisissa taloyhtiöissä. Asiassa epäiltynä on somerolainen isännöitsijätoimisto.

Salon Seudun Sanomat on kirjoittanut syyskuun ja marraskuun välillä useita kavallusepäilyihin liittyviä artikkeleita, joissa pankkia on kritisoitu pankkikäytäntöön ja asiakkaiden tunnistamiseen liittyvistä menettelyistä.

Ymmärrämme, että kavallusepäilyjä koskeva asia on ollut paikallisesti merkityksellinen, jonka johdosta SSS:llä on ollut syytä uutisoida asiasta.

Tästä huolimatta pankki pitää SSS:n pankkia kohtaan esittämää kritiikkiä ja täysin yksipuolista uutisointia pankin ja sen henkilökunnan kannalta kohtuuttomana huomioiden pankin toiminta, pankin yleiset velvollisuudet ja mahdollisuus puolustaa itseään.

SSS:n artikkelien jälkeen pankki on sisäisesti selvittänyt noudattamiaan käytäntöjä, eikä näissä ole havaittu moitittavaa.

Pankkisalaisuuden vuoksi pankki ei voi kuitenkaan yksittäistapauksien osalta väitettyjen väärinkäytösten vuoksi puolustaa itseään. Tämä tarkoittaa sitä, että kun pankkia syytetään siitä, että se ei ole riittävästi varmistunut asiakkaan edustajan asemasta ja toimivaltuuksista, pankki ei voi toimittaa lehdelle hallussaan olevaa dokumentaatiota osoittaakseen syyttömyyden väärinkäytöksiin.

Pankki ei ole ollut osallinen kavalluksiin eikä niihin myötävaikuttanut. Asiaa koskevien SSS:n lehtikirjoituksien perusteella kavalluksesta epäillyllä isännöitsijällä on ollut taloyhtiöiden toimielimien (yhtiökokous ja hallitus) päätöksiin perustuvat oikeudet edustaa taloyhtiöitä sekä tehdä niiden puolesta oikeustoimia, kuten käyttää tilejä tai nostaa lainoja.

Edelleen lehtikirjoituksien perusteella lainannostosta oli tehty yhtiökokouksissa lainmukaiset päätökset. Tästä huolimatta SSS on antanut taloyhtiöiden edustajien esittää artikkeleissa perustelemattomia näkemyksiä siitä, että pankki olisi laiminlyönyt tunnistamisvelvollisuuksiaan ja aiheuttanut vahinkoa.

Ainoa SSS:n kirjoituksissa (SSS 2.11.) yksilöity seikka pankin laiminlyönnistä tunnistamisvelvollisuutta koskien on koskenut väitettä siitä, että pankki olisi määräysten vastaisesti myöntänyt lainoja puutteellisilla pöytäkirjanotteilla. Tämä väite määräysten vastaisuudesta on kuitenkin virheellinen.

Muulta osin SSS ei ole yksilöinyt tunnistamisvelvollisuuteen liittyviä pankin konkreettisia laiminlyöntejä.

Katson, että lehti artikkeleillaan on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja journalistin ohjeita. Tämän vuoksi selvitämme jatkotoimenpiteitä SSS:n kirjoituksista.

Petri Siviranta

toimitusjohtaja

Someron Säästöpankki