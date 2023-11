Miesten korisliigakauden ensimmäiset päävalmentajapotkut toteutuivat maanantaina

Miesten korisliigakauden ensimmäinen päävalmentajavaihdos nähtiin maanantaina.

Tampereen Pyrintö on pudonnut pikkuhiljaa kymmenen vuoden takaisesta mestarijoukkueesta pykäliä alaspäin. Juuri nyt se löytyy viimeiseltä sijalta eli putoajan paikalta. Tämä johti päävalmentaja Miikka Sopasen potkuihin.

Sopasen tilalle tulee apuvalmentajana syksyn ajan ollut Tero Vasell. Hän työskenteli viime kaudella Uudenkaupungin Korihaiden päävalmentajana.

Pyrintö on voittanut yhdeksästä ottelusta vain yhden. Joukkueella on ollut osin epäonnea loukkaantumisten suhteen, ja sen riveissä on ehtinyt pelata jo kuusi ulkomaalaista. Vilpas ja Pyrintö pelaavat vastakkain Salohallissa 9. joulukuuta.

Lokakuun lopulla 50 vuotta täyttäneen Sopasen historia valtakunnallisten sarjojen valmentajana on pitkä. Hän työskenteli Tampereen silloisessa Pyrbasketissa apuvalmentajana jo 1990-luvun puolella ja päävalmentajapestissä kauden 2002-2003.

Sen jälkeen seura löytyi vuoroillaan Lapualta, Jyväskylästä, Kotkasta, Lappeenrannasta ja Forssasta ennen paluuta Pyrinnön organisaatioon.

Vuodet 2016-2020 vierähtivät Hyvinkään Pontevan naisten korisliigajoukkueen päävalmentajana, kunnes kutsui taas Tampere. Sopanen ehti olla miesten liigajoukkueen päävalmentaja tällä erää hieman yli kolme vuotta eli keväästä 2020 lähtien.

Paikkapuolustuksellaan erottunut Pyrintö ylsi kauden 2020-2021 päätteeksi runkosarjan kakkosena mitalipeleihin, ja Sopanen palkittiin vuoden valmentajana. Hänelle tehtiin kesällä 2022 kahden kauden mittainen jatkosopimus, joka siis päättyi nyt ennenaikaisesti.

39-vuotias Tero Vasell korvasi puolestaan helmikuussa 2019 Ville Tuomisen BC Nokian päävalmentajana. Viime kauden päätteeksi hän onnistui omalta osaltaan pitämään Korihait liigatasolla.

Kesken kauden tapahtuvat päävalmentajamuutokset miesten Korisliigassa eivät ole toki ainutlaatuisia, mutta varsin harvinaisia kylläkin. Viime kaudella ainoa vaihdos tapahtui Lahti Basketballissa, kun Tom Cooman korvasi Pieti Poikolan.