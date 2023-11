Tuoreet kuvat näyttävät: Hajalassa liikkuu kaksi susilaumaa – Mikkolan tila sai kaatoluvan, mutta susijahti epäonnistui

Halikkolaisen Mikkolan tilan Marko Laine näkee vaikeana tilan lammastalouden jatkon. Syynä on susihavaintojen kasvu lähialueella sekä tieto siitä, ettei suurpetojen kannanhoidollisia kaatolupia nykykäytännön mukaisesti todennäköisesti myönnetä tuoreen Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen seurauksena.

– Tilanne on tällä hetkellä niukin naukin siedettävä, mutta peurakanta lähialueella on jo nyt leikkautunut, mikä tarkoittaa peurakannan merkittävää vähenemistä kahden, kolmen vuoden sisällä.

– Susiaidat eivät nälkäistä sutta estä, hän ennustaa.

Tilalla on kärsitty jo tähän asti susien aiheuttamista lammasvahingoista. Viimeisin kesällä sattunut susien hyökkäys jätti jälkeensä 25 kuollutta lammasta ja 17 vammautunutta.

Muutkin Salon lammastilat ovat olleet kovilla susien vuoksi. Kesän ja alkusyksyn aikana Salon tiloilla kuoli yhteensä yli 70 lammasta.

Mikkolan tila sai viime kesänä susihyökkäyksen jälkeen tarkkaan rajatun poikkeusluvan yhden suden kaatoon 20 vuorokauden määräajaksi. Sutta ei kaadettu, vaikka lupaa jatkettiin toiset 20 vuorokautta.

– Susi kävi monta kertaa, mutta tavoitteena oli, että mukana olisi ollut lauma, jolloin yhden suden ampuminen olisi toiminut pelotteena toisille.

– Yksittäinen susi kävi lähimmillään kymmenen metrin päässä, mutta sen ampumista ei nähty järkevänä, koska muille ei olisi tullut pelotevaikutusta, Laine selittää.

Kuluvan vuoden kokemusten ja havaintojen perusteella lammastilalla seurataan huolestuneena, miten suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen käy.

Karhun kaatoluvista oli valitettu ja lopulta Korkein hallinto-oikeus linjasi lokakuun lopussa antamassaan päätöksessä, että nykyiset perusteet karhujen kannanhoidolliseen metsästykseen eivät ole hyväksyttäviä.

– Tämä on ennakkopäätös.

Laine viittaa muidenkin suurpetojen lupiin.

Hän pelkää, että esimerkit muualta Euroopasta alkavat näkyä Suomessa. Kun suurpetoja ei ole metsästetty, kasvanut petokanta on alkanut aiheuttaa vahinkoja myös ihmisille.

– Metsästäjäliitto on ehdottanut, että eduskunta muuttaisi metsästyslakia siten, että kannanhoidollinen metsästys voisi jatkua. Parlamentaarisesti päätettäisiin, mikä on suotuisa suojelun taso.

Laine sanoo, että näin toimitaan Ruotsissa. Siellä on myös mahdollista ampua tuotantoeläimiä lähestyvä suurpeto, mikä ei Suomessa ole sallittua.

Salon seudulla ratkaisua suurpetojen kannanhoidolliseen metsästykseen kaivataan nimenomaan susien vuoksi. Laine muistuttaa, että Salo kuuluu tiheimpiin susialueisiin.

Petoyhdyshenkilönä toimivalla Laineella on myös tarkka kuva lähialueen susihavainnoista. Niitä on saatu paljon riistakameroista, mutta äskettäin myös Hajalan kylän asukkailta.

– Susi pyöri Hajalassa talojen pihoissa pari viikkoa sitten aamulla.

Laine sanoo, että Mikkolan tilan mailla liikkuu kahden susilauman susia, jotka kulkevat osittain samoilla alueilla.

– Salon länsipuolella olevasta Luonnonvarakeskus on käyttänyt Paimion lauman nimeä, mutta riistakamerakuvista selviää, että länsipuolella on kaksi susilaumaa, joissa on pennut.

Laine sanoo toisen lauman liikkuvan pääosin 110-tien tuntumassa ja toisen moottoritien pohjoispuolella. Etäisyyttä niillä on alle kymmenen kilometriä.

– Pohjoispuolella syntyi seitsemän pentua ja eteläpuolella kolme pentua.

Laine sanoo susien liikkuvan helposti moottoritien molemmin puolin. Niistä on saatu paljon riistakamerakuvia.

Susihavaintoja tilalla tehdään jatkuvasti, mutta myös muualla havainnot ovat kasvaneet. Laineen mukaan suurpetoyhdyshenkilöt ovat saaneet Varsinais-Suomen alueella vuoden alusta lähtien noin 16 prosenttia enemmän susihavaintoja kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

– Yhteensä havaintoja on noin 4 600, joista 1 200 ihmisasutuksen lähellä, hän summaa.