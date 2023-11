Miksi nainen ei kelpaa puheenjohtajaksi?

On sentäs yksi älykkö poliitikoissamme, Saku Nikkanen. Harva kansanedustajamme haluaa ymmärtää, että yksi edustustehtävä on hoidettava kunnolla eikä hamuta kaikkia vain ahneuden vuoksi. Järki hoi

Eivätkö Salon demarit löydä yhtään vanhempaa ihmistä kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi? Miksi ei nainen kelpaa? Ihmettelevä

Sähköpörssi on kotoisin sieltä mihin aurinko ei paista. Juku

Saloa ympäröivät seurakunnat eivät ole koskaan liittyneet Saloon, vaan niistä muodostettiin Salon seurakunta. Salo-Uskela

Viikko sitten tiistai-iltana Kaukolan tien ylitti kaksi sutta auton edestä. Oman reviirin etsijätkö

Lämmin ja maaseudun historiaa tunteva kirjoitus Jaakko Lindiltä. Toki oli paljon ruumiillista työtä eikä siitä voinut laistaa lukemalla. Kansakoulun kirjastosta aloittanut

Presidentti Halonen on nimittänyt apulaisoikeuskansleri Puumalaisen virkaansa. Ei liene olevan rakettitiedettä se, mikä hänen kantansa siitä, kun Venäjä syöttää ulkomaalaisia rajan yli meille. Kiskon mies

Jo on kokous- ja vuosipalkkiot valtuustolle ja oikein indeksikorotuksilla. Huomaattehan, että palkkiot tulevat myös kokouksessa oleville esittelijöille. Mukava palkanlisä jo kelpo palkan päälle. Näin sitä asioita valmistellaan ja päätetään hyvässä hengessä. Yhdessä yhteistä hyvää

Hyvä ja oikea päätös hallitukselta sulkea itäraja kokonaan. Mutta riittääkö kaksi viikkoa? Hyvä

RKP voisi nyt sijoittaa Venäjältä tulevat pakolaiset asuinalueilleen, koska eivät aikanaan Karjalan evakkoja huolineet. Tulisi sekin velka jälkikäteen maksetuksi. Tuumaaja

Säästää pitäisi Salossakin, mutta kokouspalkkioita voidaan kyllä nostaa. Hyi, hyi

Hyvä kirjoitus M-L Ruostesaarelta. Meitähän oli siis luokkaa 3 000 Nokian toimistoissa töissä ja Turun pään siiven Kamman tiloja uusiokäytetään muille. Vanhuksia ei minnekään tehtaan tiloihin sijoiteta. Exnok

Vaikka ei Campus tehdashalli olekaan, niin tehdasmainen kuitenkin ympäristöineen. Kodikkuus puuttuu ja sitä sinne ei saa vaikka mitä härpäkettä laitettaisiin. Tehdas

On erikoista, miten paljon on talouksia, joissa ei voi käyttää sähköä isolla kuormituksella. Tarvitsisi varmaan tehdä jotain. Tuli ilmi

Nato on täydellisesti epäonnistunut ja pelkurimainen sotilasorganisaatio. Apu Ukrainalle on ollut todella kitsasta ja Naton ylivoimalla sota olisi jo loppu, jos sitä olisi haluttu käyttää. Nato on oikeastaan syypää siihen, että sota jatkuu vielä vuosia. Seurailija

Hyvä, että Salossa kokouspalkkiot nostetaan vihdoin sille tasolle missä verrokkikuntien palkkiot on. Ja kun nyt vasta ensimmäisen kerran kuntaliitoksen jälkeen palkkiot nostetaan, niin onhan se nyt kohtuullista tehdä. Kehtaako joku oikeasti väittää muuta? Äänestäjä

Reilua toimintaa. Minun laskujeni mukaan korotukset olivat 50 prosenttia tai yli, ei melkein. Ei ihan reilua. Elmeri

Somerolla Lamminniemen joulumetsätapahtuma. Keskustassa ilmoitustaululta huomasin, kiinnostuin ja saavuin paikalle. Ei mitään. Ei ilmoitusta tai selitystä peruutuksesta. Lapset pettyivät

Syy ehdolliselle vankeusrangaistukselle on tietysti raha. Esim. jos raiskauksen vähimmäisrangaistusta korotettaisiin kahteen vuoteen, myös törkeän teon rangaistus olisi korotettava. Nämä pelkästään lisäisivät kustannuksia 19 miljoonaa euroa vuodessa. Joten ehdollista vaan, että rahaa säästyy. Ei riittävä rangaistus