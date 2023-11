Miksi tarvitsemme lähijunat ja oikoradan

Lähijunahanke on tulossa päätöksentekovaiheeseen ja nyt tarvitaan vastaus siihen, mihin sitä tarvitaan. Onhan meillä moottoritie ja junalla pääsee kerran tunnissa länteen ja itään, kuten on myös sanottu.

Kautta historian tähän päivään asti asumista ja elinkeinotoimintaa on keskittynyt raideliikenteen asemapaikkojen ympärille. Tähän perustui myös Varsinais-Suomen Maakuntaliiton suunnittelujohtajan lausunto Ylen Turun-radion uutisten haastattelussa Varsinais-Suomen haettua maakunnalliseen lähijunaliikennekokeiluun. Kokeilua ajetaan nyt Tampereen seudulla ja jossain Pohjanmaan maakunnassa.

Suunnittelujohtajan mukaan ”maakunnallinen lähijunaliikenne ei edes kilpailutettuna ole markkinaehtoisesti kannattavaa, mutta se, ehkä noin kolmannes kokonaiskustannuksista, joka jäisi maakunnan maksettavaksi, kannattaa ehdottomasti maksaa. Sen merkitys maakunnan taloudelle on niin iso”.

Salolle on tärkeää saada lähijunaliikenne aluksi Turkuun ja Uuteenkaupunkiin ja saada sille tulevat pysäkit. Kun rakennetaan vain Hajalan ja Piikkiön oikaisut ja pysäkkien sivuraiteet laitureineen, kustannus jää toteuttamiskelpoiselle tasolle.

Salon asemapaikat olisivat Hajala ja mielellään Halikko. On näköalattomuutta sanoa, että kuka Hajalasta junaan nousisi? Eihän siellä ole paljon asukkaitakaan.

Salon on katsottava ratkaisua siitä näkökulmasta, mitä se Salolle toisi. Jokainen pysäkkipaikka lisää sen alueen kiinnostavuutta. Hajalassa on kyläkaava, sinne on rakennettu jätevesiosuuskunnalle siirtoviemäri ja siellä toimivat vielä koulu ja päiväkoti.

Salon uudessa strategiassakin on todettu elinvoiman kehittämistarve. Ei liene olemassa toimivampaa kehittämiskeinoa kuin lähijunapysäkit lähellä palveluita. Vaikuttaa myös rekrytointeihin.

Jokaisen muuttoa harkitsevan lapsiperheen tärkeimmät perusteet ovat lähellä oleva koulu ja päiväkoti, turvallinen ja terveellinen asumisympäristö ja monilla liikenneyhteydet. Kun tiedämme, että kriteereitä eri painotuksilla on yhtä monta kuin muuttajiakin, meidän on rooliemme velvoittamina tunnistettava uuden Salon (tai siis pian 15-vuotiaan) kaikki mahdollisuudet ja otettava ne käyttöön.

Lähijunahankkeen elinvoimavaikutus on Salolle sen merkittävin tekijä.

Ismo Saari

kaupunginvaltuutettu (kesk.)

Salo