Minja Korhosen lautasella riittää lusikoitavaa

Viime kausi opetti paljon yhdistetyn urheilija Minja Korhoselle, mutta uuden kauden kynnyksellä 16-vuotias siilinjärveläinen on jälleen uuden edessä. Korhonen aloitti loppukesästä urheilulukion Kuopiossa, joten opiskelun ja urheilun yhteen sovittelussa riittää huomioitavaa aiempaakin enemmän.

– Urheilulukiossa urheilun ja koulun yhdistäminen on helpompaa kuin tavallisessa lukiossa, mutta en ole vielä ollut älyttömästi poissa koulusta. Olen päässyt yhdistämään koulun ja urheilun onnistuneesti, neljässä lukuvuodessa valkolakkiin tähtäävä Korhonen kertoi STT:lle lokakuun lopussa maajoukkueen mediatilaisuudessa.

Poissaolotilanne muuttuu marras-joulukuun taitteessa, kun maailmancup käynnistyy Norjan Lillehammerissa.

– Kohta niitä kertyy. Toivottavasti saan koulun hoidettua eikä tulisi suurempia haasteita.

Sopivassa suhteessa opiskelu ja urheilu tuovat hyvää vastapainoa toisilleen, mutta kokonaiskuorma pitää tarkkailla. Jo viime kaudella Korhonen reissasi maailmancupiin sekä nuorten ja aikuisten MM-kilpailuihin, joten mietittävää riitti.

– Kyllä siinä saa olla hyvät pohjat alla, että jaksaa kisata koko kauden, Korhonen puntaroi.

Apua henkilökohtaiselta valmentajalta

Täksi kaudeksi lähtökohdat paranivat, kun kokemusta on kertynyt, ja taustajoukkoihin tuli yksi tärkeä tekijä lisää.

– Mukaan tuli henkilökohtainen valmentaja, joten on saatu kontrollia treenaamiseen, Korhonen mainitsi.

– Testitulokset paranivat. Kesä-gp:kin oli ihan näyttävä, ja pitäisi olla hyvät pohjat kauteen.

Henkilökohtainen valmentaja Terttu Lappi on entinen kansallisen tason hiihtäjä.

– Hän on tuonut kokonaisuudessaan kontrollin treenimääriin, ja joku on katsomassa jokapäiväistä treeniä ja pitää huolta, etteivät treenimäärät jää liian vajaiksi tai nouse liian korkeiksi. Hän on katsonut, että palautuminen on kunnossa.

– Hän tulee hiihtopuolelta ja osaa tuoda vinkkejä sieltä. Lisäksi hän on koulutukseltaan fysioterapeutti ja osaa tuoda asioita sillekin puolelle.

”Kierrän niin monta kilpailua kuin jaksan”

Viime kaudella Korhonen nappasi maailmancupissa parhaimmillaan sijan 16, oli MM-kilpailuissa 23:s ja nuorten MM-kilpailuissa yhdeksäs. Nousujohteiset suoritukset lisäävät nälkää, mutta ahneeksi ei pidä alkaa.

– Alustavasti kierrän niin monta kilpailua kuin jaksan. Kauden edetessä näkee, mikä on oma jaksaminen ja miten kausi muodostuu. Jos kaikki menee hyvin, niin mikä ettei, hän silmäili maailmancupin kalenteria, johon kuuluu kahdeksan kilpailuviikonloppua.

Aikuisten puolella ei ole tällä kaudella arvokilpailuja, mutta nuorten MM-kilpailut Slovenian Planicassa ja nuorten olympialaiset Etelä-Korean Gangwonissa on merkitty kalenteriin isoin kirjaimin.

– Mitalisijat ovat haaveissa ja realistinen tavoite, jos kaikki onnistuu.

Mannertenvälinen matkustaminen arveluttaa, vaikka viime kaudella Kanadakin tuli jo tutuksi.

– Matkustuskuormaa kyllä kertyy. Varmasti pitää olla entistäkin tarkempi levon ja ravinnon suhteen.

– Viime vuonna keskityin hyvien pohjien tekemiseen, mutta mehut olivat pois jo kauden viimeisissä kilpailuissa. Toivottavasti tällä kaudella osaan reagoida aikaisemmin, jos on väsymystä tai sellaista.

Petteri Ikonen