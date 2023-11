Mitä presidentti Ahtisaaren hautajaisissa kannattaa seurata? STT kokosi hautajaispäivän vinkit

Presidentti Martti Ahtisaari haudataan huomenna, Martin päivänä. Ahtisaari haudataan Helsingissä Hietaniemen hautausmaalle alueelle, jossa sijaitsee muidenkin presidenttien hautoja.

Yleisö voi osallistua presidentin siunaustilaisuuteen, saattueen seuraamiseen sekä muistamiseen. STT kokosi tietoja siitä, miten kansalaiset voivat seurata hautajaismenoja.

Ahtisaari kuoli lokakuun puolivälissä 86-vuotiaana. Hän toimi tasavallan presidenttinä vuosina 1994–2000. Ahtisaari sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2008.

Keitä hautajaisiin tulee?

Valtioneuvoston kanslian mukaan valtiollisiin hautajaisiin odotetaan yli 800:aa kutsuvierasta. Ruudun välityksellä tai paikan päällä voi seurata, keitä hautajaisiin saapuu paikalle.

Nimekkäitä kansainvälisiä vieraita ovat muun muassa Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa, Kosovon presidentti Vjosa Osmani, Namibian presidentti Hage Geingob, Tansanian entinen presidentti Jakaya Kikwete sekä Irlannin entinen presidentti Mary Robinson. Robinson toimii puheenjohtajana Elders-ryhmässä, joka tuo yhteen maailman merkittäviä päättäjiä.

Kutsuttujen joukossa on viran ja aseman perusteella noin 600 kutsuvierasta, muun muassa ylin valtiojohto puolisoineen. Lisäksi hautajaisiin on kutsuttu vieraita presidentti Ahtisaaren omaisten toiveiden mukaisesti. Näiden noin 300 kutsuvieraan joukossa on muun muassa sukulaisia ja ystäviä sekä Ahtisaaren ulkomaisia yhteistyökumppaneita.

Mitä Niinistö sanoo?

Hautajaisissa kannattaa myös seurata, mitä tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo tilaisuuden muistopuheessaan. Ahtisaaren hautaan siunaamisen toimittaa emerituspiispa Eero Huovinen.

Siunaustilaisuudessa kuullaan presidentti Ahtisaaren perheelle merkityksellisiä musiikkikappaleita ja esiintyjiä. Tilaisuutta seuratessa voi myös pitää kirjaa esiintyjistä ja kappaleista.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) puhuu noin 300 kutsuvieraalle järjestettävässä Ahtisaaren muistotilaisuudessa Valtioneuvoston juhlahuoneistossa. Tilaisuus alkaa kello 16.30.

Pääseekö kirkkoon?

Ahtisaaren hautajaiset näkyvät eri puolilla Helsinkiä. Siunaustilaisuus pidetään Helsingin tuomiokirkossa huomenna kello 13–14.30. Tämän jälkeen surusaatto kulkee Tuomiokirkolta Hietaniemen hautausmaalle.

Arkkua kirkossa kantavat palveluksessa olevat kenraalit ja amiraalit. Hautausmaalla arkkua on kantamassa Ahtisaaren poika Marko Ahtisaari sekä presidentti Ahtisaaren entisiä adjutantteja.

Yleisöllä on mahdollisuus osallistua siunaustilaisuuteen. Valtioneuvosto muistuttaa, että tilaa on rajallisesti. Lisäksi yleisöä pyydetään jättämään suuret kantamukset kotiin ja varautumaan turvatarkastukseen. Valtioneuvosto sanoo, että kuvaaminen kirkossa on kiellettyä.

Kirkkoon pääsee sisään Senaatintorin puolelta kello 11.30 alkaen. Valtioneuvosto pyytää olemaan paikoillaan kirkossa viimeistään kello 12.15. Kirkossa on yhteensä 1 300 paikkaa.

Missä voi seurata saattuetta?

Surusaattoa voi seurata eri puolilla Helsingin kantakaupunkia. Poliisin mukaan reitin varrelle odotetaan kymmeniätuhansia ihmisiä. Parhaita paikkoja seurata surusaattoa ovat Senaatintori ja Tuomiokirkon ympäristö, Presidentinlinnan edusta sekä Kiasman edusta.

Saattue lähtee siunaustilaisuuden jälkeen noin kello 14.45 Tuomiokirkolta. Autosaattue kulkee ratsupoliisien johdattamana Unioninkadulta Presidentinlinnalle, jossa se pysähtyy minuutin ajaksi. Presidentinlinnalta saattue jatkaa matkaansa Aleksanterinkadun kautta Mannerheimintielle. Saattue kääntyy Kiasmalta Arkadiankadulle, josta se suuntaa Pohjoiselle Rautatiekadulle. Lopulta reitti kulkee Mechelininkadun kautta Hietaniemen hautausmaalle.

Kulkuetta paikan päällä seuraavien kannattaa ottaa sateenvarjo mukaan, sillä perjantaille on ennustettu sateista säätä. Lämpötila on ennusteen mukaan noin kuuden asteen tietämillä.

Vaikka ei pääsisi katsomaan surusaattoa, voi ympäri kaupunkia kuulla, kun kirkkojen kellot soivat noin 45 minuuttia saaton ajan.

Koko maassa hautajaiset näkyvät yleisenä suruliputuksena.

Voiko keskustassa ajaa omalla autolla?

Poliisi kertoo, että kaikki muu liikenne pysäytetään hautajaisten ajaksi saattoreitiltä. Poliisista kehotetaankin välttämään yksityisautoilua saattoreitin läheisyydessä kello 14–16 välisenä aikana. Poliisin mukaan kutsuvieraiden siirtyminen Helsingin kaupungintalolle ja muistotilaisuuteen Valtioneuvoston juhlahuoneistoon voi aiheuttaa lyhytkestoista liikennehaittaa.

Julkinen liikenne on saaton aikana poikkeusreitillä. Ajantasainen tieto julkisen liikenteen reiteistä löytyy Helsingin seudun liikenteen HSL:n sivuilta.

Hautajaissaattueen reitin varsi ja torialueet ovat hautajaispäivänä pysäköintikieltoaluetta noin kello 7–20.

– Poliisin tehtävä on turvata hautajaispäivän turvallinen ja arvokas kulku. Lisäksi poliisin rooli on huolehtia siitä, että hautajaissaattue pääsee etenemään mutkattomasti ja ilman häiriöitä reitillä, Helsingin poliisin hälytys- ja valvontayksikön johtaja, ylikomisario Heikki Porola sanoo tiedotteessa.

Poliisin mukaan Hietaniemen hautausmaalla Ahtisaaren haudan ympäristö on eristetty ja varattu kutsuvieraille. Hautausmaalla saattoa voi seurata eristetyn alueen ulkopuolelta.

Luvassa sadesäätä

Ahtisaari saatellaan haudan lepoon perjantaina sateisessa säässä. Helsingin seudulle saapuu perjantaina aamuyöllä lounaasta pitkäkestoinen sadealue, kerrottiin Ilmatieteen laitokselta STT:lle torstaina.

– Näyttäisi siltä, että pääkaupungissa vuorottelevat päivän aikana tihku ja runsaampi sade. Vettä kertyy Helsingissä vuorokaudessa noin kymmenen millimetriä, joten sadepäiväksi presidentin hautajaiset osuvat, kertoi päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa.

Aurinko tuskin pääsee hänen mukaansa pilkahtelemaan pilvisessä Helsingissä hautajaisten tai surusaaton aikana.

Lämpötila kuitenkin suosii perjantaina niitä, jotka osallistuvat presidentti Ahtisaaren hautajaisiin paikan päällä. Helsingissä mittarit kohoavat perjantaina päivällä 6–7 plusasteeseen. Päivälämpötila on Viljamaan mukaan jokusen asteen korkeampi kuin on ajankohdalle tavanomaista.

Saako droonia lennättää?

Poliisi kertoo myös asettavansa hautajaispäivänä ilmailulle tilapäisen rajoitusalueen. Lentokieltoalue kattaa käytännössä Helsingin koko kantakaupungin ja on voimassa kello 9–20.

Yksittäisiä medioita lukuun ottamatta poikkeuslupia droonien lennättämiselle ei myönnetä, poliisi sanoo.

Mistä seurata etänä?

Yleisradio lähettää hautajaiset suorana lähetyksenä Yle TV1:ssä ja Yle Areenassa sekä Radio Suomessa. Lähetys alkaa kello 12.50.

Myös muut mediat raportoivat tiiviisti Ahtisaaren hautajaisista verkkosivuillaan.

Minne voi lahjoittaa?

Omaiset toivoivat presidentin kuolinilmoituksessa, että Ahtisaarta muistettaisiin lahjoittamalla konfliktinratkaisujärjestö CMI:n Rauhanrahastoon. Myös CMI on jo aiemmin toivonut, että Ahtisaarta lahjoituksin muistavat kansalaiset, yritykset ja järjestöt lahjoittaisivat rahastoon.

Ahtisaari perusti CMI:n vuonna 2000. Suomalaisesta järjestöstä on sittemmin tullut yksi maailman johtavista rauhanvälitysjärjestöistä. Konfliktien juurisyihin pureutuva CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation toimii tällä hetkellä yli 20 maassa.

Rauhanrahastoon kerätyt varat sijoitetaan kohtuullisella tuotto-odotuksella. Tuotoilla taataan CMI:n itsenäinen toiminta ja vahvistetaan sen kykyä vastata nopeasti muuttuviin kriisitilanteisiin.

Milja Rämö, Pertti Mattila