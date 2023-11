Miten Sonjasta tuli työpalaverien ainut nainen ja miksi Patrik haluaa rekrytoida autokauppaan lisää naismyyjiä? Katso videohaastattelut, kuinka kauan meillä on vielä naisten ja miesten ammatteja

Rakennusalan tekijöistä jopa yli 90 prosenttia on miehiä. Alan tutkinnon suorittaneista runsaat kymmenen prosenttia on naisia, mutta alan työntekijöistä naisten osuus on pienempi. Myös kuljetus- ja varastointiala työllistää pääsääntöisesti miehiä, jopa 80 prosenttia, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore julkaisu.

Terveys- ja sosiaalialan ammattilaisista taas jopa 85 prosenttia on naisia. Koulutusalan tekijöistä lähes 70 prosenttia on naisia.

TYÖELÄMÄ ja erityisesti tietyt alat ovat edelleen hyvin sukupuolittuneita Suomessa, vaikka työpaikoilla tahtotila on usein toinen.

Kysyimmekin Kamuxin rekrytoijalta, haluaisiko hän lisää naisia autoalalle. Kysyimme myös ison it-konsernin henkilöstöjohtajalta, kuinka nopeasti ala naisistuu.

Videohaastattelussa myös 18-vuotias Emmi Ek kertoo, miksi hän lähti opiskelemaan miesvaltaista alaa. Insinöörinä työskentelevä Sonja Granith kertoo, että hän on usein palaverin ainut nainen, kun tekniikan alan tekijät kokoontuvat.

Varhaiskasvatusalan aluejohtaja Hannamari Kemppainen kertoo, miksi ala kaipaa lisää mieshakijoita ja muun sukupuolisia hakijoita.

Entä kuinka sukupuolittunutta on maahanmuuttajien rekrytointi ja urahaaveet? International House Turussa työskentelevä Manu Jalonen vastaa kysymyksiin videohaastattelussa.

KAIKKI HAASTATELTAVAT kokevat työyhteisön, jossa eri sukupuolet ovat edustettuina, paremmaksi kuin työpaikat, joissa suurin osa tekijöistä on samaa sukupuolta. Rekrytoinnissa vaikuttavat haluavat moninaisuutta, mutta korostavat samalla, että osaaminen ratkaisee sukupuolta enemmän.

KUINKA KAUAN meillä vielä on tyttöjen ja poikien ammatteja ja vaikuttaako sukupuoli työmarkkinoilla oli tiistain Rekryexpo-tapahtuman yksi puheenaiheista. Osa videolla haastateltavista oli mukana TE-toimiston asiantuntijan Eija Erlamon vetämässä paneelikeskustelussa aiheesta Rekryexpon auditoriossa.

